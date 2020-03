Schweizer Börse setzt Erholung fort

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Erholung zur Wochenmitte den dritten Handelstag in Folge fort. Händler sprechen von einer allgemeinen Beruhigung nach der turbulenten Vorwoche. Zur überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Vortag heisst es mittlerweile, die Währungshüter hätten am Ende das falsche Signal ausgesendet. So sprechen einige Experten von einer überstürzten Reaktion.

Die Entscheidung der US-Notenbank folgte am Dienstag auf eine Telefonkonferenz der G-7-Finanzminister. In der gemeinsamen Erklärung hiess es, man werde die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus beobachten und stehe gegebenenfalls parat, um einzuschreiten. Da weder EZB noch SNB (SNBN 5300 -2.03%) angesichts der Negativzinsen noch viel Munition hätten, dürften sie eher zu anderen Massnahmen greifen, heisst es von Beobachtern.

Insgesamt habe sich der Markt nach den Turbulenzen der vergangenen Woche aber weiter beruhigt, stellt ein Händler fest. So sinkt der Volatilitätsindex VSMI erneut, und auch die Nachfrage nach Gold (Gold 1647 0.36%) hat sich beruhigt. Gleichzeitig legen die Ölpreise Brent (Brent 52.8 2.62%) und WTI (WTI 48.03 2.89%) wieder etwas zu. «Es ist zwar etwas ruhiger am Markt, der Boden ist aber noch nicht gefunden», schränkt ein weiterer Marktteilnehmer ein.

Ein Blick auf die Kurstafel zeigt, dass Investoren in dem aktuellen Umfeld weniger konjunktursensible Anlagen weiterhin vorziehen. Entsprechend stark sind Vertreter aus der Telecom-, der Nahrungs- und der Gesundheitsbranche gefragt.

Bei den Blue Chips werden Swisscom (SCMN 552.6 2.87%) verstärkt gekauft, und im breiten Markt greifen Börsianer besonders oft bei Sunrise (SRCG 83.7 4.49%) zu. Abgesehen von den defensiven Eigenschaften wie etwa der Dividendenrendite stützen auch Analystenkommentare die beiden Titel.

Schwergewichte im Plus

Die drei Schwergewichte Roche (ROG 327.5 2.06%), Nestlé (NESN 106.32 2.8%) und Novartis (NOVN 82.67 1.97%) tragen mit ihren Kursgewinnen ebenfalls massgeblich zu dem freundlichen Bild bei. Roche hatte am Morgen einerseits eine weitere Auszeichnung der US-Behörde FDA für einen Krebstest erhalten. Zudem haben die chinesischen Gesundheitsbehörden das Arthritis-Mittel Actemra zur Behandlung von Coronapatienten empfohlen.

Die Aktien von Credit Suisse (CSGN 10.75 1.9%) und UBS (UBSG 10.62 1.14%) machen nach einem schwachen Start die Verluste wett und notieren inzwischen deutlich stärker, liegen aber im Mittelfeld der Tabelle. Händler verweisen auf die unerwartete Zinssenkung durch das Fed, was die Tiefzinssituation verschärfe und die wirtschaftlichen Aussichten für die Banken weiter erschwere.

Insgesamt wird das Nachrichtenaufkommen vor allem von Geschäftszahlen aus den hinteren Reihen dominiert. Deutliche Reaktionen rufen der gesenkte Ausblick von Dormakaba (DOKA 550 -7.64%) oder der tiefere Gewinn von Siegfried (SFZN 425.5 -3.51%) hervor.

Europas Börsen steigen

Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche kehren weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. Zwiespältige Gefühle nach der überraschenden, drastischen US-Zinssenkung dämpfen ihre Kauflaune allerdings. Dax (DAX 12182.11 1.64%) und Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3432.29 1.79%) legen nach anfänglichen Verlusten.

Bei den Einzeltiteln gehören Dialog Semiconductor (DLG 32.7 4.14%) zu den Favoriten. Der Chipdesigner hat zwar Umsatzeinbussen wegen der Coronavirusepidemie angekündigt. Allerdings würden die chinesischen Vertragspartner bis Ende März voraussichtlich wieder mit beinahe voller Kapazität arbeiten. In China sind zahlreiche Fabriken wegen der Viruskrise geschlossen.

In London stürzen die Titel von Intu mehr als 40% ab und sind mit 5,99 p so billig wie noch nie. Der angeschlagene Einkaufszentrumbetreiber gibt mangels Investoreninteresse seinen Plan für eine umgerechnet 1,7 Mrd. € schwere Kapitalerhöhung auf. «Niemand will sich derzeit an Einkaufszentren beteiligen», sagt Neil Wilson, Chefanalyst des Online-Brokers Markets.com. «Falsche Branche, falsche Zeit.»

Bei den Devisenkursen hat sich der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.11251 -0.46%) nach seinen jüngsten Kursgewinnen am Mittwoch etwas nachgegeben. Am Vormittag ist er noch zeitweise bis auf fast 1,12 $ gestiegen. Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.06499 -0.31%) hat etwas nachgegeben. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.95729 0.17%) ist derweil zuletzt kaum verändert zu 0,9576 gehandelt worden.