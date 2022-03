SMI fällt auf Jahrestief

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt hält die Talfahrt zum Wochenschluss an. Im frühen Handel erreicht der Leitindex SMI (SMI 11'475.93 -1.71%) ein Jahrestief. Händler verweisen auf den Angriff russischer Truppen auf Europas grösstes Atomkraftwerk. Dies zeige, wie weit Russland gehen werde, um die Ziele zu erreichen, und was in so einem Krieg alles passieren könne. Es bestehe die Gefahr, dass Europa gar nicht direkt angegriffen werden müsse, um in den Krieg hineingezogen zu werden. Dieses Risiko und die Angst vor einer nuklearen Katastrophe dürften die Anleger bis auf weiteres von den Märkten vergraulen.

«Die Nachrichten aus der Ukraine dürften das Geschehen an den Finanzmärkten weiterhin dominieren», sagt ein Händler. Die Spirale drehe sich weiter: Die russischen Truppen rücken weiter vor, der Westen kontert mit weiteren Sanktionen und immer mehr westliche Firmen ziehen sich aus Russland zurück. Damit dürften auch die Sorgen über die Energieversorgung in Europa anhalten und die Märkte volatil bleiben. Daher werde der am Nachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht wohl im Schatten des Kriegs stehen.

Viele der 20 SMI-Titel geben nach. Die als defensiv geltenden Schwergewichte Nestlé (NESN 117.36 -0.61%), Novartis (NOVN 77.68 -2.26%) und Roche halten sich besser als der Markt. Gewinne gibt es bei Kühne + Nagel (KNIN 259.40 +1.41%) und Givaudan (GIVN 3'801.00 +0.08%).

Schwach sind mit UBS (UBSG 14.89 -4.77%) und Credit Suisse (CSGN 7.08 -2.99%) die Bankaktien. Andere Finanzwerte wie die Versicherer Swiss Life (SLHN 525.40 -2.05%), Swiss Re (SREN 79.04 -1.74%) und Zurich Insurance (ZURN 401.80 -2.10%) büssen ebenfalls ein. Erneut zu den Verlierern zählen Partners Group (PGHN 1'102.50 -2.86%).

Die grössten Einbussen verbuchen die Luxusgüterproduzenten Swatch Group (UHR 248.00 -4.87%) und Richemont (CFR 109.30 -4.62%). Starke Verluste verbuchen die Technologiewerte AMS Osram (AMS 12.65 -4.53%) und Temenos (TEMN 78.94 -4.89%).

Auf den hinteren Reihen sind die Aktien von Comet (COTN 265.50 -1.85%) nach Zahlen unverändert und Emmi (EMMN 1'072.00 +1.32%) etwas fester. Dagegen verlieren SFS (SFSN 121.10 -4.87%), Calida (CALN 48.30 -2.42%) und Coltene (CLTN 100.60 -2.52%) deutlich.

Nach dem gestrigen Absturz geht es für die Aktien des IT-Dienstleisters SoftwareOne (SWON 10.72 -10.96%) weiter stark abwärts.

Asiens Börsen im Minus

Die asiatischen Börsen sind am Freitag den negativen Vorgaben von Wallstreet gefolgt. Schlecht aufgenommen wurde die Meldung, wonach im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja nach einem russischen Beschuss Feuer ausgebrochen sein soll. In Tokio verliert der Nikkei 225 2,3%, während der breiter gefasste Topix 1,9% im Minus notiert. Der Hang Seng in Hongkong büsst 2,7% ein. Auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 1,1%, während der Shanghai Composite 0,8% und der Shenzhen Composite 1% nachgibt. In Australien verzeichnet der S&P/ASX 200 Abgaben von 0,6%. Der südkoreanische Leitindex Kospi in Seoul büsst 1,1% ein.

Euro gibt weiter nach

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist erneut auf einen Tiefstand seit Mitte 2020 gefallen. In der Nacht auf Freitag sank die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1010 US-Dollar. Am Morgen kostet sie mit 1,1027 Dollar kaum mehr. Gegenüber dem Franken hat der Euro ebenfalls an Wert verloren und in der Nacht auf Freitag mit 1,01165 Franken ein neues Jahrestief markiert. Dies ist zugleich der tiefste Stand seit gut sieben Jahren. Am frühen Morgen wird das Währungspaar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0124 -0.28%) mit 1,0134 nur wenig höher gehandelt. Der Dollar zeigt sich dagegen zum Franken nur wenig verändert bei 0,9190 Franken.

Ölpreis unter mehrjährigem Höchststand

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht zugelegt, sind aber deutlich unter ihren jüngst markierten mehrjährigen Höchstständen geblieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 110 $. Am Vortag hatten die Notierungen mehrjährige Höchststände von fast 120 Dollar (Brent) und rund 116 Dollar (WTI (WBS 108.07 -2.96%)) erreicht. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Furcht vor Lieferausfällen aus Russland, entweder aufgrund westlicher Sanktionen oder eines russischen Lieferstopps. Daneben finden russische Verkäufer schon jetzt offenbar nur schwer Abnehmer für ihr Erdöl. Ein Grund dafür sind rechtliche Risiken wegen der Sorge möglicher weiterer Sanktionen.