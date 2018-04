SMI notiert wieder unter 8600

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse handelt erneut mit Verlusten. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8553.56 -0.9%) notiert bei Eröffnung stabil, gibt anschliessend aber rasch nach und rutscht unter die Marke von 8600 Punkten. Am Dienstag hat der Leitindex 1,3% verloren. Der Grossteil der Valoren im Blue-Chip-Index handelt tiefer. Lediglich Lonza (LONN 221.1 0.14%) und Swisscom (SCMN 464.8 0.11%) erholen sich leicht.

Die Aktien von Swiss Re (SREN 93.2 -3.32%) verlieren deutlich. Der japanische Softbank-Konzern dürfte sich mit höchstens 10% am Rückversicherungskonzern beteiligen. Die Verhandlungen seien weiterhin in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, ob es zu einem Einstieg von Softbank (Softbank 36.595 0.54%) oder einer strategischen Partnerschaft komme, teilte Swiss Re mit. Die beiden Unternehmen verhandeln seit einiger Zeit über eine Partnerschaft. «Das könnte für enttäuschte Gesichter am Markt sorgen», sagte ein Händler. Medienberichten zufolge stand im Raum, dass Softbank rund ein Viertel der Swiss-Re-Anteile für fast 10 Mrd. $ übernimmt.

Zudem verlieren die Bankaktien um UBS (UBSG 16.215 -1.79%), Credit Suisse (CSGN 15.405 -2.38%) und Julius Bär (BAER 56.96 -1.69%).

ABB (ABBN 21.26 -4.41%) notieren klar tiefer. Der Grund: Die Titel des Industriekonzerns handeln mit einem Dividendenabschlag in Höhe von 0.78 Fr.

SNB-Aktie über 8000 Fr.

Im breiten Markt büssen die Tech-Werte um AMS (AMS 93.78 -3.89%) und Temenos (TEMN 107.9 -1.91%) ein.

Swiss Prime Site (SPSN 89.75 1.47%) und Barry Callebaut (BARN 1836 0.27%) gewinnen.

Die Titel der Schweizerischen Nationalbank SNB (SNBN 8380 7.44%) legen erneut markant zu und überschreiten die Marke von 8000 Fr. Die Kursbewegungen sind wieder entkoppelt von Fundamentaldaten und Nachrichten.

Jungfraubahnen (JFN 147.5 1.72%) legen zu. Die Gruppe hat dank hoher Fahrgastzahlen ein Rekordergebnis erzielt und hebt die Dividende an. Bei den Gewinnern stechen Medartis (MED 73.95 4.15%) heraus, bei den Verlierern Züblin (ZUBN 26 -4.41%) oder Kardex (KARN 127.4 0.95%).

Coltene (CLTN 87.6 -3.52%) handeln heute ohne Dividende in Höhe von 3 Fr.

Gedämpfte Stimmung in Asien

In Asien reagieren die Börsen verhalten auf die guten Vorgaben aus den USA. In Tokio notierten der Nikkei 225 (Nikkei 225 21319.55 0.13%) und der breiter gefasste Topix 0,1% höher. Während in Hongkong der Hang Seng (Hang Seng 29518.69 -2.19%) 0,7% nachgibt, gewinnt der chinesische CSI 300 0,9%. Der südkoreanische Kospi (Kospi 2409.59 -1.11%) büsst 1,3% ein.

Euro stabil

Der Euro verändert sich nur wenig. Zum US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.2290 $. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei 1.1772 Fr. kaum verändert. Der Dollar-Franken-Kurs steht bei 0.9578 Fr.

Gold legt zu

Gold handelt klar fester bei 1344 $ pro Feinunze. Öl der Sorte Brent (Brent 66.846 -1.8%) notiert bei rund 67 $ pro Barrel (159 Liter). Das entspricht einem Rückgang von 1,7%.