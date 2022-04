SMI schliesst über 12’300

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der SMI (SMI 12'340.87 +1.33%) notierte bei Eröffnung 0,7% höher und überschritt im weiteren Handelsverlauf die Marke von 12’300. Geschuldet war der Anstieg dabei vor allem den Schwergewichten Roche und Novartis (NOVN 81.73 +1.40%), die mit positiven Neuigkeiten aufgewartet hatten. Dabei seien die Voraussetzungen für weitere Avancen gar nicht so gut, sagte ein Händler. Nach wie vor sei ein Waffenstillstand im Ukrainekrieg in weiter Ferne, zudem schürten die volatilen Energiepreise die Rezessionsangst.

Weiter im Fokus stehen die Zentralbanken. Es stelle sich vor allem die Frage, ob die US-Notenbank wegen der hohen Inflation trotz der vielen Unsicherheiten an ihrem geldpolitischen Straffungskurs festhalten werde. Dabei könnte eine Rezession drohen, wie die invers gewordene US-Zinsstrukturkurve signalisiert. Vor diesem Hintergrund dürfte am kommenden Mittwoch das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank unter Investoren auf grosses Interesse stossen.

Aus New York kamen positive Signale. So zeigte sich der S&P 500 bei Börsenschluss in Europa 0,4% fester. Der Dow Jones tendierte seitwärts. Deutlich waren dagegen die Gewinne bei Technologieaktien. Der Nasdaq Composite avancierte 1,4%.

Die Furcht vor einem Angebotsengpass liess den Ölpreis erneut steigen. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuerte sich auf 108 $ pro Barrel. Die Ankündigung einer Rekordfreigabe der US-Ölreserven durch US-Präsident Joe Biden hatte den Preis für Brent-Rohöl vergangene Woche um 13% gedrückt. «Diese kurzfristige Massnahme, die auf niedrigere Ölpreise abzielt, löst das langfristige Problem nicht», sagte Analyst Naeem Aslam vom Brokerhaus Avatrade.

Logitech LOGN 70.20 +5.06% )

An der SMI-Spitze standen die Aktien von Logitech. Goldman Sachs (GS 328.21 -0.61%) hatte das Kursziel von 88 auf 107 Fr. erhöht und empfiehlt die Titel zum Kauf.

Novartis will mit einer neuen Organisationsstruktur und einem neuen Betriebsmodell in den kommenden zehn Jahren die Wachstumsziele erreichen. Mit den Massnahmen will der Pharmariese zudem bis 2024 Einsparungen in Höhe von mindestens 1 Mrd. $ erzielen. Die Aktien zogen an.

Roche waren ebenfalls klar fester. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für einen Zulassungsantrag für die Covid-19-Therapie Actemra/RoActemra des Pharmakonzerns ein beschleunigtes Prüfverfahren (Priority Review) gewährt. Zudem veröffentliche das Unternehmen positive Studiendaten zum Medikament Ocrevus.

Die Aktien von Nestlé (NESN 121.92 +0.88%), dem dritten SMI-Schwergewicht, legten leicht zu.

Bei Richemont (CFR 120.30 +2.69%) dürfte ein Analystenkommentar der UBS (UBSG 18.42 +1.10%) für das Plus verantwortlich sein. Die Grossbank hatte das Kursziel von 159 auf 167 Fr. erhöht. Das Rating lautet «Buy».

Schwächer waren ABB (ABBN 30.53 +0.79%). Mehrere Analysten hatten ihr Kursziel für die Aktien des Elektrokonzerns gesenkt.

Uneinheitlich waren die Finanzwerte. Die Banken Credit Suisse (CSGN 7.50 +0.91%) und UBS drehten ins Plus, Partners Group (PGHN 1'167.00 +1.88%) gehörten zu Spitzengruppe, die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 451.20 -2.13%), Swiss Re (SREN 87.62 -0.32%) und Swiss Life (SLHN 602.00 +0.74%) hinkten hinterher.

Die Valoren von Montana Aerospace (AERO 16.70 +9.72%) legten nach Zahlen des Industrieunternehmens zu.

Auf den hinteren Rängen wurden Idorsia (IDIA 19.30 +3.26%) gesucht. Ursache waren positive Nachrichten, nämlich über das Mittel Clazosentan, das bei speziellen Hirnblutungen zum Einsatz kommen soll.

Die Aktien von Talenthouse (THAG 0.2480 -68.61%) brachen ein. Sie werden erst seit letzter Woche an der SIX gehandelt und hatten anfänglich stark zugelegt. Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der SIX-kotierten Beteiligungsgesellschaft New Value.

Asiens Börsen etwas fester

Die asiatischen Aktienmärkte starteten mit moderaten Gewinnen in die neue Handelswoche. Den leicht positiven Vorgaben aus New York von Freitag standen die Ankündigung möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland sowie steigende Anleihenrenditen gegenüber. Auch schürten die Verlängerung des Lockdown in Schanghai und wachsende Coronazahlen die Sorgen um eine konjunkturelle Eintrübung.

In Tokio gewann der Nikkei 225 0,3%, während der breiter gefasste Topix 0,5% im Plus schloss. Die chinesischen Festlandbörsen blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Der Hang Seng in Hongkong avancierte 2,1%. Hier sorgte die Nachricht für Auftrieb, wonach Peking bereit ist, die Bilanzierungsregeln für die in den USA börsengelisteten chinesischen Unternehmen zu lockern. Das dürfte das Risiko einer Dekotierung verringern. In Australien avancierte der S&P/ASX 200 0,5%. Der südkoreanische Leitindex Kospi in Seoul kletterte 0,7%.

Euro rutscht unter 1.10 $ und 1.02 Fr.

Der Euro zeigte sich am Montag zum Dollar weiter schwächer. Er rutschte sogar unter die Marke von 1.10 $. Bei Börsenschluss in Europa kostete die Gemeinschaftswährung 1.0995 $ und damit deutlich weniger als am Freitag. Zum Franken tendierte sie ebenfalls abwärts bei 1.0177 Fr. Derweil ging der Dollar zur Schweizer Währung unverändert zu 0.9255 Fr. um.

Gold seitwärts

Gold tendierte leicht aufwärts und festigte sich somit über 1900 $. So lag die Feinunze am Abend bei 1934 $.

Bitcoin verlor. Die Cyberleitwährung notierte unter 46’000 $.