SMI schliesst unter 9400

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nachgegeben und damit den Ende der Vorwoche eingeleiteten Abwärtstrend fortgesetzt. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9390.27 -2.48%) büsste bereits kurz nach Eröffnung 2,1% ein. Im frühen Handel fiel er unter 9400. Bis Handelsende pendelte er um diese Marke, und lag bei Handelsende darunter. Nach der starken Erholung von Ende März bis beinahe Ende April war damit die Stimmung wieder ins Negative gekippt. Auslöser dafür waren die neuen Spannungen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump will Hinweise darauf haben, dass die Coronapandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Die wieder verschärfte Rhetorik des Präsidenten habe die Sorgen hinsichtlich eines erneuten Aufbrechens des Handelsstreits genährt, hiess es dazu im Handel.

Die Investoren würden derzeit mit schwachen konjunkturellen Daten und durchzogenen bis schlechten Unternehmensergebnissen bombardiert, so ein Kommentar der Online-Bank Swissquote (SQN 61 -2.4%). Wenn nun zu den Belastungen durch die Massnahmen gegen das Coronavirus noch neue Hinweise auf einen wieder aufkeimenden Konflikt zwischen den USA und China hinzukämen, dann würden die Hoffnungen auf eine einigermassen zügige Erholung der Weltwirtschaft noch einmal gedämpft.

Auch in New York waren die Vorzeichen mehrheitlich negativ. Zu einem grösseren Kursrutsch kam es aber bis zum Zeitpunkt des Handelsende in Europa an der Wallstreet nicht. Der breit gefasste S&P 500 (SP500 2816.65 -0.5%) büsste 0,5% ein. Der Dow (DOW 32.57 -4.01%) Jones (Dow Jones 23520.75 -0.86%) gab 1% nach. Derweil drehte der Index der Technologiebörse, der Nasdaq Composite, ins Plus und handelte 0,3% fester.

Lonza und Roche obenauf

Im SMI schlossen vor allem Lonza (LONN 435 3.23%) fester. Auftrieb gaben hier Nachrichten über eine Zusammenarbeit mit dem US-Biotech-Unternehmen Moderna. Es geht um die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs.

Mit einem Plus stemmten sich auch die Genussscheine von Roche (ROG 337.6 0.64%) gegen den Trend. Nachdem der Konzern bereits vor zwei Wochen mitgeteilt hatte, an einem neuen Coronatest zu arbeiten, wurde dieser in der Nacht auf Sonntag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

Dass das Minus des SMI nicht noch grösser ausfällt, war vor allem den vergleichsweisen stabilen Schwergewichten zu verdanken. Die Verluste von Nestlé (NESN 99.81 -2.05%) hielten sich in Grenzen. Bei Novartis (NOVN 80.55 -2.08%) fielen die Abgaben etwas höher aus.

Grössere Einbussen verzeichneten die Grossbanken wie UBS (UBSG 9.752 -5.69%) und Credit Suisse (CSGN 8.196 -6.07%). In der verkürzten Vorwoche waren sie mit einem Plus von knapp 13% (CS) und knapp 14% (UBS) die mit Abstand stärksten Gewinner. Deshalb hätten sie auch in der nun wieder ins Negativere kippenden Stimmung mit das grösste Gewinnmitnahmepotenzial, hiess es dazu in Marktkreisen. Für UBS hatte zudem die Bank Berenberg das Rating auf «Hold» gesenkt und damit die Kaufempfehlung aufgehoben.

Auch Versichereraktien wie Swiss Re (SREN 65.4 -6.12%), Zurich Insurance (ZURN 290 -5.63%) oder Swiss Life (SLHN 324.1 -5.21%) standen wieder unter Druck. Für Swiss Re hatte die Deutsche Bank (DBK 6.426 -5.19%) das Kursziel gesenkt und dabei auf die hohen Versicherungskosten im Zusammenhang mit Corona verwiesen.

Zu deutlichen Abgaben kam es bei konjunktursensitiven Papieren wie ABB (ABBN 17.34 -5.38%), Adecco (ADEN 40.82 -3.52%), Richemont (CFR 52.46 -4.3%) und Swatch Group (UHR 183.2 -5.15%).

Geberit (GEBN 409.8 -5.38%) wurden von Credit Suisse von «Underperform» auf «Neutral» aufgestuft, dies im Anschluss an die am Donnerstag vorgelegten unerwartet starken Quartalszahlen.

Am SMI-Tabellenende lagen die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 48.1 -5.58%).

Dufry fielen klar

Starke Verluste im SMIM (SMIM 2229.304 -3.08%) verzeichneten die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 29.45 -6.3%). Damit brachen sie mit dem Erholungstrend der vergangenen Tage. In der vergangenen Woche wurden am Markt Stimmen laut, die das vom Management entworfene Worst-Case-Szenario als zu optimistisch bezeichneten. Schwach präsentierten sich auch Flughafen Zürich (FHZN 110.3 -7.39%).

Die Titel des Chipherstellers AMS (AMS 12.67 0.8%) drehten ins Plus, nachdem sie im frühen Handel deutlich korrigiert hatten. Auch Logitech (LOGN 46.51 0%) fanden den Weg ins Plus. Ein anderer Tech-Wert, namentlich Temenos (TEMN 120.25 -4.26%), verharrte derweil tief im Minus.

VAT Group (VACN 152 -4.52%) kamen mit klaren Verlusten von ihrem jüngst Höchststand zurück. Andere Industriewerte wie Clariant (CLN 16.995 -4.87%) oder Georg Fischer (FI-N 679 -5.63%) büssten ebenfalls ein.

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 157 -0.88%) erholten sich von anfänglich klaren Verlusten. Jedoch notierten sie nahe ihren bisherigen Allzeithochs. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat Anklage gegen CEO Walter Oberhänsli erhoben.

Ypsomed (YPSN 134.8 6.14%) gewannen klar an Wert. Das Medizinaltechnikunternehmen ist mit der US-amerikanischen Dexcom eine Partnerschaft im Bereich der Diabetestherapie eingegangen, was unter Analysten und Anlegern gut ankommt.

Der Aktienkurs von Newron (NWRN 1.8 -71.2%) wurde pulverisiert. Die Titel verloren am Tiefpunkt rund 90%, nachdem das Biopharmaunternehmen mit einer wichtigen Studie gescheitert war.

Eher schwächeres Bild in Asien

In Asien waren die Aktienmärkte am Montag nicht sehr aussagekräftig. Die Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Der Hang Seng (Hang Seng 23613.8 -4.18%) in Hongkong fiel 4%, der koreanische Kospi gab 2,7% nach.

Eurokurs zum Dollar tiefer

Der Eurokurs gibt am Montag spürbar nach. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.0916 $ und damit einen halben Cent weniger als im Handel in Asien. Händler nannten den stärkeren Dollar als Grund. Gegenüber dem Franken gab der Euro im Vergleich zum Freitagabend leicht nach. Er kostete bei Börsenschluss in Europa 1.0532 Fr. Der Dollar zog zum Franken auf 0.9650 Fr. etwas an.

Ölpreis klar im Plus

Der Ölpreis notierte am Montagabend höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 26.74 3.48%) kostete rund 26.50 $. Im frühen Handel hatte die zuletzt wieder verschärfte Rhetorik von US-Präsident Donald Trump in Richtung China wegen der Coronakrise die Notierung noch gedrückt. Das hatte Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Handelsstreits geweckt. In einem Papier westlicher Geheimdienste wird China zudem scharf für den Umgang mit der Coronakrise kritisiert. Ein erneuter Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl zusätzlich dämpfen, hiess es im Handel.

Derweil notierte Gold (Gold 1705.63 0.3%) wenig bewegt an der Marke von 1700 $ pro Feinunze.