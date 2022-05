SMI weiter im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwochnachmittag weiterhin auf tieferem Niveau seitwärts. Nach einem Kursrutsch zur Eröffnung bewegt sich der Leitindex SMI (SMI 11'942.03 -0.50%) nun in der Nähe der Marke von 11’900 Punkten. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich die Anleger wohl weiter eher bedeckt halten, heisst es am Markt.

Das Fed dürfte den Leitzins am Abend gemäss den Markterwartungen wegen der hohen Inflation in einem grossen Schritt um 0,5 Prozentpunkte anheben. Wesentlich wichtiger als die am Markt wohl bereits eingepreiste Zinserhöhung seien jedoch die begleitenden Worte und Ansichten der Notenbank zur Inflationsentwicklung und der US-Konjunktur, so ein Beobachter. Neue US-Daten zur Beschäftigung und zur Handelsbilanz beeinflussten den Markt kaum. Die US-Börsen dürften gemäss den Indexfutures leicht fester eröffnen.

Gegen 15 Uhr notiert der SMI 0,6% im Minus auf 11’926,62 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert gleichzeitig 0,50% auf 1847,11 Punkte während der breite SPI (SXGE 15'344.89 -0.54%) 0,66% auf 15’352,86 Zähler nachgibt. Von den 30 SLI-Titeln notieren 20 im Minus und zehn im Plus.

Die deutlichsten Abgaben im SLI erleiden die Titel des Sensorenherstellers AMS Osram (AMS 11.61 -3.85%), die bereits am Vortag nach Quartalszahlen nachgegeben hatten. Mehrere Analysten haben am Mittwoch nun ihre Kurszielschätzungen vor allem aufgrund des unerwartet negativen Ausblicks durch das Unternehmen nach unten korrigiert.

Im Fokus stehen zudem die Aktien des Sanitärkonzerns Geberit (GEBN 530.40 -2.00%) nach Quartalszahlen. Zwar hätten die Umsatzzahlen überzeugt, hiess es. Händler verwiesen aber auf die Margenverschlechterung und die zurückhaltenden Aussichten. Dies zeige, dass auch ein Konzern wie Geberit vor steigenden Preisen nicht gefeit sei.

Belastet wird der Markt aber vor allem von den schwachen Index-Schwergewichten. So geben die Titel des Pharmakonzerns Roche und des Lebensmittelriesen Nestlé (NESN 124.04 -1.01%) deutlich nach. Moderater sind die Abgaben der Novartis-Titel, nachdem der Pharmakonzern am Dienstag mit einer EU-Indikationserweiterung für die Krebstherapie Kymriah sowie günstigen Studiendaten für das Brustkrebsmittel Kisqali positive Nachrichten vermelden konnte.

Leicht ins Minus gerutscht sind am Nachmittag auch die Grossbankenwerte CS und UBS (UBSG 16.98 +0.15%), die zuletzt Unterstützung durch die steigenden US-Renditen erhalten hatten. Bei den Versicherungswerten legen dagegen Swiss Re (SREN 80.76 +0.45%) vor dem am Donnerstag anstehenden Quartalsbericht zu. Beobachter verweisen auf solide Zahlen des Konkurrenten Hannover Re. Klare Kursgewinne gibt es zudem für die Zykliker Holcim (HOLN 48.46 +1.02%) und Kühne+Nagel.

Dollar zum Euro vor US-Zinsentscheid stabil

Der US-Dollar hat sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Notenbank Fed zur Hauptwährung Euro relativ stabil bei leicht über 1,05 US-Dollar gezeigt. Zum Franken hat der Greenback hingegen weiter zugelegt und erstmals seit zwei Jahren die Marke von 0,98 überschritten.

Das EUR/USD-Währungspaar notiert zur Mittagszeit bei 1,0523 und damit geringfügig höher als am Morgen (1,0511). Das USD/CHF-Paar wird derweil zu 0,9816 gehandelt nach 0,9793 am frühen Morgen. Beim bisherigen Tageshoch wurden gar 0,9821 bezahlt, was dem höchsten Kurs seit März 2020 oder mehr als zwei Jahren entspricht. Seit dem Jahrestief bei 0,9092 im Januar hat die US-Valuta zum Franken damit rund 8% zugelegt, gegenüber dem Euro wurde der Dollar gar 9% stärker.

Konjunkturdaten bewegten die Währungen derweil am Vormittag kaum. S&P Global bestätigte im Wesentlichen die Resultate seiner monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern. Die Unternehmensstimmung hellte sich im April trotz des Ukraine-Kriegs leicht auf. Der Dienstleistungssektor profitierte von der entspannteren Corona-Lage, die Industrie wurde durch anhaltende Lieferengpässe im Welthandel belastet.

Am Nachmittag werden auch in den USA einige Wirtschaftszahlen erwartet. Von Interesse dürften die monatlichen Jobdaten des Dienstleisters ADP sein, da sie Hinweise auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht geben. Zudem veröffentlicht das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister.

Am Abend richten sich die Blicke auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass das Fed ihre im März begonnene Zinswende mit einer grossen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im Jahresverlauf dürften zahlreiche Zinsschritte folgen. Neben der Zinsentscheidung wird ein Plan zur Abschmelzung der auf fast neun Billionen Dollar angeschwollenen Fed-Bilanz erwartet.

Hintergrund der raschen geldpolitischen Straffung in der grössten Volkswirtschaft der Welt ist die hohe Inflation, die gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit gut 40 Jahren liegt. Ausschlaggebend sind vor allem erhebliche Verspannungen im Welthandel, ausgelöst durch die Corona-Pandemie und verstärkt durch den Ukraine-Krieg, sowie die Auswirkungen der strikten Corona-Politik Chinas.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Am Markt wurde die Entwicklung mit dem sich abzeichnenden EU-Embargo auf russische Öllieferungen begründet. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,87 $. Das waren 3,90 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 103.28 -1.82%)) stieg um 3,87 $ auf 106,28 $.

Auftrieb erhielten die Ölpreise durch die Aussicht auf ein EU-Embargo für russisches Rohöl. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sind jedoch generelle Übergangsfristen und Ausnahmen für zwei Länder vorgesehen. Darüber hinaus müssen dem Plan alle EU-Länder zustimmen, was ungewiss ist. Die mittelfristige Preisreaktion an den Erdölmärkten dürfte laut Experten vor allem davon abhängen, ob Russland sein Erdöl anderweitig absetzen kann und ob weltweit ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, um ausfallendes russisches Öl zu ersetzen.

Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweist in einem Kommentar auf Daten der Internationalen Energieagentur IEA, wonach die EU-Länder Ende 2021 pro Tag 3,5 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte aus Russland eingeführt haben. Diese Menge müsse jetzt anderweitig am Markt gefunden werden, was das Angebot verknappen dürfte. Das spreche für höhere Preise. Russland wiederum müsse sich nach anderen Abnehmern umschauen.

Im Tagesverlauf dürfte am Ölmarkt zunehmend die Geldpolitik der US-Notenbank Fed in den Blick rücken. Es wird erwartet, dass die Fed am Abend ihre im März begonnene Zinswende mit einer grossen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste Zinsstraffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Hintergrund der raschen geldpolitischen Straffung in der grössten Volkswirtschaft der Welt ist die ausgeprägte Inflation, die gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit gut 40 Jahren liegt. Ein Grund dafür sind hohe Energiepreise.

USA erwartet starke Zinserhöhung

Der US-Aktienmarkt ist am Dienstag nur mit Mühe auf Erholungskurs geblieben. Heute wird die stärkste Zinserhöhung des Fed seit dem Jahr 2000 erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 0,2% auf 33’129 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um knapp 0,5% auf 4175 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100, der am Montag auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, verzeichnete ein Plus von 0,1% und schloss bei 13’090 Punkten.

An der Spitze des S&P 500 schnellten die Aktien des Speicherherstellers Western Digital um 14,5% nach oben. Der aktivistische Investor Elliott Management drängt auf eine Aufspaltung des Unternehmens.

Die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Pfizer legten um rund 2% zu. Umsatz- und Gewinnkennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Enttäuscht wurden die Anleger von dem Kosmetikhersteller Estée Lauder, die Aktien gaben um 5,8% nach. Für die Papiere des Automationskonzerns Rockwell ging es gar um 14,5% nach unten. Bei beiden Unternehmen sind die Jahresziele für Umsatz und Gewinn zurückgefahren worden.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,1% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 3'754.51 -0.18%) gibt um 0,1% nach.

Börsen in Asien geschlossen

Die Börsen in Japan und China bleiben am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen.

In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,3%. Der südkoreanische Kospi korrigiert 0,2% nach unten. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils etwa 0,2% tiefer.