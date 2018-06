SMI schliesst knapp im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Unentschlossen, aber letztlich mit einem kleinen Plus ist die Schweizer Börse in die neue Handelswoche gestartet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8613.2 -0.25%) eröffnete vielversprechend 0,5% fester, verlor aber im weiteren Handelsverlauf seinen Zuwachs, sodass er am Nachmittag zwischenzeitlich sogar in die Verlustzone rutschte. Bei Börsenschluss in Zürich resultierte dann jedoch ein Gewinn von 0,2%. Nach deutlichen Avancen am Freitag mit einem Plus von 1,9% hatte der Leitindex auf Wochensicht dennoch ein Minus eingefahren.

Auch an Wallstreet griffen die Anleger zu Aktien. Der Dow Jones (Dow Jones 24813.69 0.72%) stieg bei Handelsschluss in Europa 0,7%. Der S&P 500 (SP500 2746.87 0.45%) und der Nasdaq Composite legten je etwa 0,3% zu.

Bankaktien gefragt

Alle zwanzig Schweizer Blue-Chip-Werte eröffneten fester oder zumindest stabil. Im weiteren Handelsverlauf drehten dann einige in den roten Bereich. Besonders die Aktien der Banken legten zu. So stiegen UBS (UBSG 15.38 -0.58%), Credit Suisse (CSGN 15.5 -0.06%) und Julius Bär (BAER 59.14 -0.34%) deutlicher als der Gesamtmarkt.

Zudem avancierten die Titel des Telecomunternehmens Swisscom (SCMN 446.9 -0.38%), des Pharmaspezialisten Lonza (LONN 268.6 0.07%) sowie das Schwergewicht, der Nahrungsmittelkonzern Nestlé (NESN 75.36 0.11%).

Richemont (CFR 92.48 0.57%) reagierten positiv. Mit dem Verkauf von Lancel kommt es zu einer Devestition in Frankreich. Zudem übernimmt der Luxusgüterhersteller eine britische Uhrenplattform.

Die Papiere des Pharmakonzerns Novartis (NOVN 74.56 -0.19%) handelten impulslos, während die Genussscheine von Roche (ROG 210.75 -1.61%) ihre leichten Gewinne preisgaben und mit einem deutlichen Minus den Index belasteten. Beide Unternehmen legten am Krebs-Fachkongress Asco in Chicago, der über das Wochenende stattgefunden hatte, verschiedene Daten aus zahlreichen Studien aller klinischen Phasen vor. Zudem empfahl am Freitag ein Expertenausschuss der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Novartis-Medikaments Aimovig gegen Migräne, und die EU-Kommission gab die Roche-Arznei Perjeta zur nachoperativen Behandlung einer Form von Brustkrebs im Frühstadium zum Verkauf frei.

Auf der Verliererseite waren zyklische Werte um die Industrieunternehmen ABB (ABBN 22.93 0.39%) und Geberit (GEBN 437 0.58%) zu finden.

Am breiten Markt stiegen die Kurse ebenfalls überwiegend. Der Index SMIM (SMIM 2631.924 0.86%) legte deutlicher zu als der SMI.

Gewinner waren vor allem konsumgüterorientierte Werte wie Dufry (DUFN 139.7 1.05%), Barry Callebaut (BARN 1785 0.85%) oder Lindt & Sprüngli (LISN 74400 0.68%). Die Anteile von Aryzta (ARYN 15.92 3.21%) büssten hingegen ein. UBS hatte das Kursziel für den Backwarenhersteller von 23.50 auf 15.50 Fr. gesenkt.

Zudem sanken die volatilen Aktien von Meyer Burger (MBTN 1.214 1.17%) deutlich.

Nach den steilen Avancen vom Freitag korrigierten die Titel des österreichischen Fahrzeugherstellers KTM Industries (KTMI 73.2 -3.68%).

Asien mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkte nutzten die guten Freitagsvorgaben von Wallstreet und starteten mehrheitlich fester in die neue Woche. In Tokio zeigten der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix (je +1,4%) kräftige Avancen.

Nicht minder schwungvoll präsentierte sich das Geschehen in Hongkong, wo der Hang Seng 1,5% über dem Schlussstand vom Freitag notierte. Im Vergleich dazu verhaltener gestaltete sich dagegen der Aufstieg des Shanghai Composite (+0,5%). Auch der breite asiatische Markt ausserhalb Japans – MSCI Asia ex Japan – legte deutlich, um 1,1%, zu.

Euro fester

Der Kurs des Euros stieg. Die Gemeinschaftswährung handelte zur US-Valuta zwischenzeitlich über der Marke von 1.17 $. Bei Börsenschluss in Europa lautete der Kurs indes 1.1687 $/€. Auch der Franken schwächte sich gegenüber dem Euro etwas ab. So wurde der Euro zu 1.1552 Fr. gehandelt. Nach dem vorübergehenden Taucher des Euros unter 1.14 Fr. in der vergangenen Woche setzte sich damit die Stabilisierungstendenz fort. Der Dollar notierte nach zwischenzeitlichen Verlusten stabil zur Schweizer Währung bei 0.9885 Fr.

Ölpreis klar tiefer

Der Ölpreis fiel 1,8%. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 73.966 -1.83%) kostete klar weniger als 76 $. Der Goldpreis notierte indes stabil. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1295 $.