SMI weitet Minus aus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach. Der SMI (SMI 10072.55 -1.09%) notiert bei Eröffnung 0,3% tiefer. Das Minus wird im frühen Handel noch etwas ausgebaut. Am Nachmittag sorgt der Entscheid der EZB, die Anleihenkäufe gegen die Coronakrise auszuweiten, nur für eine kurze Erholung. Anschliessend weitet der SMI die Abgaben sogar aus. Nach der Rally seit Mitte Mai und insbesondere dem sehr starken Vortag mit einem Plus des SMI von über 2% zeichnet sich eine Konsolidierung ab.

Die Stimmung habe nach den zuletzt besser als befürchtet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA und den robusten Signalen aus China nicht grundsätzlich gedreht, heisst es am Markt. Angesichts der Unruhen in den USA, der Spannungen zwischen den USA und China oder der politischen Unwägbarkeiten in Hongkong sei aber doch auch etwas Vorsicht angebracht.

Wenige Gewinner im SMI

Im SMI gibt es kaum Gewinneraktien. Novartis (NOVN 82.06 -0.51%) liegen leicht im Minus. Die Basler Pharmagrösse hat weitere Daten zum bereits zugelassenen Mittel Cosentyx vorgelegt. Sie zeigen gute Ergebnisse bei der Behandlung von Patienten mit nichtröntgenologischer axialer Spondylarthritis.

Die Genussscheine von Roche (ROG 329.85 -2.73%) belasten mit deutlichen Verlusten. Ein Test des Pharmakonzerns für Patienten mit bestätigter Covid-19-Erkrankung hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung erhalten.

Finanzwerte, die zuletzt stark zugelegt haben, geben nach. Dazu gehören die Bankaktien UBS (UBSG 10.96 -1.88%) oder Credit Suisse (CSGN 9.736 -0.77%). Schwächer präsentieren sich auch Versicherer wie Swiss Life (SLHN 366.8 -1%) oder Zurich Insurance (ZURN 341 -0.96%). Swiss Re (SREN 75.88 0.34%) bilden eine Ausnahme.

Tiefer notieren auch die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 202 -1.22%) oder Richemont (CFR 61.2 -0.2%). Bei den zyklischen Werten ist kein klarer Trend abzusehen, wie sich an der unterschiedlichen Entwicklung von LafargeHolcim (LHN 43.2 0.7%), ABB (ABBN 20.62 0.1%), Sika (SIKA 172.85 -0.8%) oder Adecco (ADEN 48.7 -1.38%) zeigt.

Partners Group schwächer

Im SMIM (SMIM 2524.132 -0.74%) geben Partners Group (PGHN 823.2 -0.39%) nach. Der Vermögensverwalter hat am Vorabend überraschend eine Zwischenbilanz zum Stand der verwalteten Vermögen publiziert. Sie sind in den ersten vier Monaten insgesamt zwar weiter gestiegen, dennoch hat es auch negative Effekte bei den reiferen Privatmarktprogrammen und Kapitalrückflüsse aus den semiliquiden permanenten Programmen gegeben.

Nach deutlichen Kursavancen kommen die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 35.51 0.82%) und Flughafen Zürich (FHZN 140.8 0.57%) zurück.

Zudem verlieren AMS (AMS 16.505 0.64%). Die Chefetage des Chipherstellers hat einen Denkzettel verpasst bekommen, als die Aktionäre gestern an der Generalversammlung gegen die Vergütungspolitik gestimmt haben. Das Votum ist symbolisch, aber nicht bindend.

Besser ist ein anderer Tech-Wert aufgelegt. Temenos (TEMN 146.45 0.27%) steigen. Der Genfer Bankensoftwarespezialist erhält mit der Next Commercial Bank (Next Bank) einen neuen Kunden aus Taiwan.

Bei den Nebenwerten fallen Kudelski (KUD 3.965 11.53%) auf, nachdem das Tech-Unternehmen neue Produkte für Plattformen von Microsoft angekündigt hat.

ObsEva (OBSV 4.84 13.08%) legen kräftig zu. Das Biotechnikunternehmen hat in einer Pilotstudie mit dem Medikament Linzagolix in einer neuen Anwendung vielversprechende Resultate erzielt.

Die Aktien von Santhera (SANN 8.58 -5.3%) reagieren wenig euphorisch auf die Nachricht, dass das Pharmaunternehmen von Highbridge Capital Management bis zu 20 Mio. Fr. an kurzfristiger Liquidität erhält.

Asien erneut im Plus

Die asiatischen Börsen tendieren am Donnerstag überwiegend freundlich – getragen von konjunktureller Zuversicht. Bei den Anlegern rückten Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund. Der japanische Nikkei 225 steigt um 0,4%, der breiter gefasste Topix rückt um 0,3% vor. Der Hang Seng in Hongkong notiert unverändert, Chinas Leitindex CSI 300 auch. Der südkoreanische Kospi liegt 0,2% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt 1%.

Euro wieder stärker

Der Euro erobert nach dem Entscheid der EZB zum Dollar und zum Franken wichtige Marken zurück, unter die er im frühen Handel gefallen ist. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zum Dollar mit 1.1244 $ gehandelt. Auch zum Franken legt sie wieder zu. Sie notiert wieder an der Marke von 1.08. Der Dollar zeigt sich zum Franken bei 0.96 Fr. leichter.

Goldpreis wieder über 1700 $

Der Ölpreis fällt am Donnerstag leicht. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 39.52 -0.4%) gut 39 $. Gold (Gold 1713.23 0.97%) arbeitet sich wieder über die Marke von 1700 und notiert bei 1705 $ pro Feinunze.