SMI eröffnet stabil

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet, die Anleger bleiben zu Wochenschluss jedoch zurückhaltend. Zuletzt hatte der Schweizer Leitindex SMI (SMI 11'528.90 +0.16%) erneut auf einem neuen Rekordhoch geschlossen; doch nun harren die Börsianer dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag publiziert wird. Von diesem verspricht man sich Aufschlüsse darüber, wie es mit der US-Geldpolitik weitergehen könnte.

Denn jüngste Daten von der anderen Seite des Atlantiks signalisierten zwar Gutes für die Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Unter diesem Eindruck schlossen die Aktienindizes an der Wallstreet bereits etwas tiefer, wobei vor allem die Technologiewerte unter Druck standen.

Die meisten Blue Chips notieren leicht tiefer. Novartis (NOVN 80.63 +0.01%) sind stabil. Pharmawerte dürften am Berichtstag mit dem Start des wichtigen Krebskongresses Asco im Fokus der Anleger stehen. Novartis hatte im Vorfeld der Konferenz mit Spannung erwartete Daten zu seiner Radioligandentherapie publiziert. Und diese sind positiv ausgefallen.

Temenos (TEMN 137.90 +0.44%) ziehen an. Der Hersteller von Bankensoftware hatte am Vorabend eine Technologie-Partnerschaft mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei angekündigt.

Logitech-Chef Bracken Darrell hatte ferner in einem Zeitungsinterview erklärt, der Konzern habe in der Vergangenheit verschiedene kleinere Akquisitionen getätigt, ohne sie offenzulegen. Trotz der weltweiten Verknappung von Halbleitern gibt sich der CEO zuversichtlich.

An einem sehr nachrichtenarmen Tag könnten Analystenvoten eventuell für etwas Bewegung sorgen. So legen EFG (EFGN 7.51 +3.59%) zu, nachdem die Analysten der UBS (UBSG 14.88 -0.37%) ihr Votum auf «Buy» erhöht haben und die Valoren mit einem deutlich höheren Kursziel zum Kauf empfehlen.

Und für Julius Bär (BAER 61.98 +0.16%) hat der gleiche Analyst sein Kursziel erhöht, mit einer bestätigten «Neutral»-Empfehlung.

Asien im Minus

Negative Vorgaben aus den USA dämpfen am Freitag die Kauflaune an den ostasiatischen Börsen. Diese haben anfänglich deutlichere Verluste allerdings verringert oder sind sogar in positives Terrain vorgestossen. In Japan gibt der Nikkei 225 um 0,5% nach, der Topix verliert 0,1%. Der chinesische CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Börsen Festlandchinas abbildet, legt 0,5% zu, der Shanghai Composite klettert 0,1% nach oben. In Hongkong handelt der Hang Seng mit einem Minus von 0,2%. An der Börse im südkoreanischen Seoul verliert der Kospi knapp 0,2%. In Sydney kann der ASX 200 um 0,5% zulegen.

Euro pendelt um 1.21 $

Der Euro notiert am Freitag weiter an der Marke von 1.21 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.2111 $ und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Auch zum Franken gibt es kaum Bewegung. Der Dollar wird zu 0,9046 Fr. gehandelt. Der Euro geht zu 1.0960 Fr. um.

Ölpreis etwas höher

Der Ölpreis steigt am Freitag leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.58 +0.48%) kostet rund 71.50 $. Nach den deutlichen Verlusten gestern stabilisiert sich der Goldpreis und liegt bei 1870 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 36'487.00 -6.79%) prallt erneut von der 40’000er Marke ab. Die grösste Cyberdevise rutscht bis auf 36’500 $ ab.