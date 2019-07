SMI notiert stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt am Donnerstag stabil. Nach fünf Tagen mit steigenden Notierungen scheint dem Markt der Schnauf etwas auszugehen. Ob die Hausse den Swiss Market Index bereits am Berichtstag über die Marke von 10’100 Punkten hinausführt, bleibt daher abzuwarten. In Marktkreisen wird mit einem ruhigen Handelstag gerechnet, denn einerseits fehlen Impulse von Unternehmen praktisch gänzlich, und andererseits bleiben die US-Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

Damit richtet sich der Fokus der Investoren bereits auf den für Freitag angesagten offiziellen Arbeitsmarktbericht der USA. Er dürfte weitere Hinweise liefern, ob die amerikanische Notenbank die Zinsen tatsächlich demnächst wieder senken wird. Der am Vortag publizierte ADP-Arbeitsmarktbericht fiel zumindest schon einmal schwächer aus als erwartet, was die geldpolitischen Fantasien der Investoren stützte und die US-Börsen auf neue Höchststände führte.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 10059.79 -0.07%) steht bei Eröffnung 0,1% höher. Im weiteren Handelsverlauf pendelt er um den Schlusskurs vom Vortag, aber weiterhin relativ komfortabel über der Marke von 10’000.

Vorn liegen LafargeHolcim (LHN 48.39 0.27%). Die Deutsche Bank (DBK 6.917 -0.22%) hat zwar das Kursziel für den Titel leicht gesenkt, die Einstufung lautet aber weiterhin «Buy».

UBS (UBSG 11.925 0.68%) gewinnen ebenfalls. Für die Bank hat JPMorgan das Kursziel minim gesenkt, aber die Einschätzung «Overweight» bekräftigt. Die Valoren gehören weiter zu den bevorzugten Werten der amerikanischen Bank, die im Übrigen den europäischen Bankensektor vorsichtig einschätzt. Zudem legen Credit Suisse (CSGN 11.97 0.13%) zu.

Bei den Luxusgüterherstellern lassen Richemont (CFR 83.5 0.6%) die Aktien der Swatch Group (UHR 280.9 -0.21%) hinter sich.

Für Sika (SIKA 166.4 -0.83%) dagegen hat Jefferies das Kursziel deutlich erhöht und das Rating «Buy» bestätigt. Die Bank erwartet für den Bauchemiehersteller eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal.

Papiere aus dem Gesundheitssektor – die Gewinner aus dem gestrigen Handel – neigen zur Schwäche. So verlieren Alcon (ALC 60.92 -1.47%), Roche (ROG 281 -0.16%) und Lonza (LONN 327.3 -1.56%), während Novartis (NOVN 90.83 -0.22%) sich kaum bewegen.

AMS und Logitech mit Gewinnen

Im SMIM (SMIM 2573.704 -0.33%) notieren AMS (AMS 41.07 1.43%) fester. Der Sensorspezialist hat am Vorabend eine Zusammenarbeit im Bereich Bildsensoren mit der südkoreanischen SmartSens Technology angekündigt.

Logitech (LOGN 39.11 0.41%) erhalten Rückenwind durch einen UBS-Kommentar. Die Analysten rechnen mit einer deutlichen Gewinnverdichtung, sollte der Peripheriegerätespezialist aus Lausanne einen grösseren Firmenkauf durchführen. Sie bestätigen gleichzeitig ihre Kaufempfehlung.

Derweil büssen die Tech-Werte Temenos (TEMN 173.9 -2.03%) ein.

Wie auch im SMI präsentieren sich die Gesundheitstitel im SMIM schwächer. Sonova (SOON 215.7 -3.53%), Straumann (STMN 872 -1.67%) und Vifor Pharma (VIFN 142.3 -1.32%) verzeichnen Verluste.

Im breiten Markt fallen die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger (MBTN 0.4848 -5.77%) mit markanten Verlusten auf.

Zurückhaltung in Asien

An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Donnerstag die Euphorie aus Europa und den USA vom Vortag kaum fort. Die Volumen sind eher gering, wegen des anstehenden Feiertags in den USA. In Japan steigt der Nikkei 225 0,3% und der Topix 0,7%. Der Hang Seng dagegen gibt marginal nach, der Shanghai Composite verliert 0,3%. In Australien zieht der All Ordinaries 0,7% an und notiert auf dem höchsten Stand seit knapp zwölf Jahren. Spekulationen auf Zinssenkungen der australischen Notenbank und beim Handelspartner USA geben der Börse in Sydney Auftrieb.

Euro kaum bewegt

Der Kurs des Euros notiert kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung kostet zur US-Valuta 1.1285 $. Gegenüber dem Franken stabilisiert sie sich über dem Level von 1.1120 und wird derzeit zu 1.1133 Fr. gehandelt. Der Dollar zeigt sich zum Franken mit 0.9862 Fr. etwas fester.

Ölpreis fester

Der Ölpreis notiert etwas höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.85 0.3%) kostet gut 63 $. Am Vortag ist der Rohöllagerbestand in den USA weniger gesunken als erwartet. Der Goldpreis bewegt sich leicht abwärts, eine Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1415 $.