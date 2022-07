SMI mit Kursgewinnen

(AWP/Reuters) Mit gerade einmal etwas mehr als 40 Punkten ist die bisherige Handelsspanne für den Leitindex SMI (SMI 10'902.61 +1.23%) allerdings eher verhalten. Als Stützen erweisen sich insbesondere die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 81.94 +2.00%) und Roche, aber auch Nestlé (NESN 113.56 +0.71%) tragen zum Marktplus bei. Insgesamt bleibe die Stimmungslage aber weiterhin angespannt, sind sich die Marktteilnehmer einig. Es sei nicht klar, ob der Erholungsversuch bereits bei dem ersten Anlauf gelingen werde.

Vielmehr irre der Markt etwas orientierungslos umher, heisst es in einem anderen Kommentar. «Potenzielle Käufer dürften dem Markt wegen der Rezessionsrisiken solange fernbleiben, bis zumindest das eine oder andere Hoffnungssignal von sich entspannenden Lieferketten, sinkenden Preisen oder Lösungen des drohenden Energieproblems die Märkte erreicht.» Gleichzeitig zwinge das sich rasant verändernde geldpolitische Umfeld immer noch viele Investoren dazu, ihre Portfolios durch Verkäufe von Risiko-Assets an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Hierzulande dürfte sich laut Experten die SNB (SNBN 6'780.00 +3.99%) mit ihrem Zinsschritt vom Juni bestätigt sehen, nachdem am Morgen die Inflation so stark gestiegen ist wie seit 1993 nicht mehr. Erschwerend kommt an diesem Handelstag hinzu, dass in den USA die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben, so dass ein wichtiger Impulsgeber wegfällt.

Der SMI gewinnt gegen 10.55 Uhr 1,09% hinzu auf 10’888,06 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Einzelwerte stärker gekappt ist, steigt um 0,92% auf 1664,29 und der breite SPI (SXGE 14'020.44 +1.02%) um 0,90% auf 14’003,70 Zähler. Im SLI stehen 24 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber.

Das Plus im Leitindex SMI geht zu annähernd zwei Dritteln auf das Konto der drei Schwergewichte Novartis, Roche GS (ROG 322.70 +0.72%) und Nestlé. Auch europaweit sind Gesundheitswerte sowie Nahrungsmittelhersteller unter den grösseren Gewinnern zu finden.

Noch deutlicher ziehen zum Wochenstart die Aktien des Sanitärtechnikkonzerns Geberit (GEBN 473.20 +3.27%) an. Eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung durch die UBS (UBSG 15.49 +1.31%) wird als treibende Kraft genannt. Zwar habe er seine Gewinnschätzungen nach unten angepasst, Geberit sei aber grundsätzlich sehr krisenresistent, so der zuständige Analyst.

Die restliche Gewinnerliste erstreckt sich denn auch über die unterschiedlichsten Branchen. Weniger konjunktursensible Vertreter wie Alcon (ALC 68.32 +1.33%) oder Givaudan (GIVN 3'413.00 +0.74%) sind dabei ebenso gefragt wie Sika (SIKA 224.80 +1.90%) oder Schindler (SCHP 178.20 +2.09%) als eher zyklische Vertreter. Dabei werden auch Sika durch eine neu ausgegebene Kaufempfehlung aus dem Hause Baader Helvea angeschoben.

Etwas uneinheitlich entwickeln sich die Vertreter der Finanzbranche. Mit Kursgewinnen von bis zu 1,0% gehören Julius Bär (BAER 44.30 +1.49%), die CS, Swiss Re (SREN 75.04 +1.49%) und etwas abgeschlagen Zurich Insurance (ZURN 423.80 +0.93%) und die UBS zu den Gewinnern. Swiss Life (SLHN 467.30 +0.73%) und Partners Group (PGHN 860.40 +0.00%) hinken dem Markt dagegen klar hinterher.

Weit abgeschlagen am Ende der Kurstafel sind unterdessen die Aktien des Sensorenherstellers AMS Osram (AMS 7.78 -6.78%) zu finden, die um 6,4% absacken. Auslöser ist eine Abstufung durch das US-Analysehaus JPMorgan zusammen mit einem reduzierten Kursziel. Auf Jahressicht hat sich der Kurs bereits mehr als halbiert. Der Titel ist der aktuell grösste SLI-Verlierer seit Jahresbeginn.

Auch für Temenos (TEMN 79.18 -2.82%) und Logitech (LOGN 49.53 -0.10%) geht es abwärts. Diese Branchenschwäche setzt sich auch in den hinteren Reihen fort. Dort rangieren Titel wie Inficon (IFCN 723.00 -4.87%) oder Comet (COTN 143.20 -2.85%) unter den grössten Verlieren. Bereits am vergangenen Freitag hatten Technologiewerte unter dem jüngsten Quartalsbericht von Branchennachbar Micron gelitten. Zudem stellen die rasant steigenden Zinsen für die Branche ein Problem dar.

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0432 $ und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend.

Das Euro/Franken-Paar hält sich mit 1,0009 ebenfalls stabil über der Parität. Der US-Dollar ist unterdessen wieder knapp unter die 0,96er Marke gefallen, die er am Freitag noch überstiegen hatte. Aktuell kostet ein Dollar 0,9594 Fr.

Es zeichnet sich ein eher ruhiger Wochenstart ab. In den USA herrscht wegen des Nationalfeiertags «Independence Day» überwiegend Ruhe an den Finanzmärkten. In der Eurozone dürften die Anleger auf den Konjunkturindikator des Analysehauses Sentix achten, da er zu den ersten Wirtschaftsindikatoren des jeweiligen Monats gehört. Daneben äussern sich einige hochrangige Vertreter der Notenbanken. In der Schweiz steht die Inflationsrate für Juni auf dem Programm.

Ölpreise starten stabil in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag nahezu unverändert in die neue Woche gegangen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,63 US-Dollar und damit in etwa so viel wie zum Wochenausklang. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg geringfügig auf 108,47 $.

Am Rohölmarkt haben zuletzt negative Faktoren dominiert. Für Belastung sorgt vor allem die Furcht vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft. Die Erdölpreise sind deshalb in den vergangenen Wochen tendenziell gefallen – allerdings von hohem Niveau aus. Seit Jahresbeginn sind die Preise um rund 40% gestiegen. Grund ist vor allem der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Ein weiterer Belastungsfaktor ist das strikte Vorgehen der politischen Führung gegen die Corona-Welle in China. In grossen Metropolen wie Shanghai oder Peking scheinen die jüngsten Ausbrüche unter Kontrolle gebracht zu sein. Jedoch melden die Behörden aus ländlicheren Regionen steigende Infektionszahlen. China ist einer der grössten Ölverbraucher der Welt.

Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Nach den jüngsten Kursrücksetzern kehren Anleger wieder an asiatische Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag in Tokio um 0,8% auf 26.153 Punkte. In China legte die Börse Shanghai um 0,3% auf 3399 Zähler zu.

Der südkoreanische Leitindex fiel dagegen aus Sorge vor einer Rezession um bis zu 1,2% auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 2276,63 Punkte. Investoren befürchteten neue Lockdowns in China, weil die Fallzahlen dort wieder stiegen, sagte Analyst Park Gwang Nam vom Vermögensverwalter Mirae. Neue Pandemie-Beschränkungen in einigen chinesischen Städten bremsten Börsianern zufolge die dortigen Kurse aus.

In Tokio gab eine Rally der Versorger dem Gesamtmarkt Auftrieb. Hier setzten Investoren auf steigende Gewinne, weil eine Hitzewelle den Strombedarf für Klimaanlagen in die Höhe treibt. Zu den Favoriten gehörte Tokyo Electric. Die Aktien stiegen um bis zu 14% auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 659 Yen. Die Titel von KDDI (KDDIY 16.03 +1.78%) fielen dagegen um 1,6%. Der zweitgrösste japanische Mobilfunker hatte am Wochenende den grössten Netzausfall seiner Geschichte. Fast 40 Millionen Nutzer blieben ohne Verbindung.

US-Börsen mit Plus ins lange Wochenende

Vor dem langen Wochenende haben die US-Börsen am Freitag im positiven Terrain geschlossen. Der Dow Jones Industrial gewann 1% auf 31’097 Zähler. Der S&P 500 schloss ebenso 1% höher auf 3825 Punkten. Der Nasdaq 100 schloss 0,7% fester bei 11’585.

Halbleiterhersteller Micron verschreckte die Chipbranche mit einem enttäuschenden Umsatzausblick. Micron verloren 3%. Die Kurse von Rivalen wie AMD, Intel, Nvidia und Texas Instruments gaben ebenso signifikant nach.

Die Kaufhauskette Kohl sorgte für einen kleinen Schock: Sie verkündete das Ende der Übernahmeverhandlungen mit der Franchise Group. Die Finanzierung im aktuellen Umfeld sei schwierig. Die Papiere von Kohl verloren fast 20%, die der Franchise Group 7%.

Am Montagmorgen deuten die Futures auf einen negativen Handelsstart. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,5% niedriger, diejenigen auf den S&P 500 weisen 0,7% nach unten. Am heutigen Montag bleiben die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages jedoch geschlossen.