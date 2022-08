SMI zunächst ohne klare Richtung

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag. Dabei werden die Vorgaben aus Übersee als tendenziell stützend bewertet. Doch auch der bisherige Verlauf der Berichtssaison sowie ein Rückgang des Ölpreises wirkten leicht positiv, heisst es am Markt. Die OPEC+ hatte sich am Vortag für eine bescheidene Produktionssteigerung entschieden.

Zudem dürfte die Bank of England im weiteren Handelsverlauf ins Blickfeld der Investoren rücken. Sie ist die nächste Zentralbank, die mit einem weiteren deutlichen Zinsschritt versuchen dürfte, die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen. In den USA hatten sich in den letzten Tagen verschiedene Fed-Vertreter zu Wort gemeldet, um deutlich zu machen, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihren nächsten Sitzungen weiter erhöhen werde. Mit Spannung warteten Investoren nun auf die monatlichen Arbeitsmarktdaten am morgigen Freitag.

Der SMI (SMI 11'198.35 +0.17%) weist gegen 9.15 Uhr ein knappes Minus von 0,08% aus auf 11’169,80 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,07% auf 1737,62, während der breite SPI (SXGE 14'521.97 +0.18%) 0,08% nachgibt auf 14’483,98 Zähler. Im SLI kommt auf 21 Gewinner neun Verlierer.

Die grössten Abgaben verbuchen die Aktien von Adecco (ADEN 32.27 -2.51%). Der Personaldienstleister bleibt zwar auf Wachstumskurs, spürt aber, dass das Marktumfeld rauer wird. Investitionen ins Wachstum drücken derweil auf die operative Marge. Die Analystenschätzungen wurden vor allem auf Gewinnseite verfehlt.

Swisscom (SCMN 499.40 -0.99%) neigen nach Zahlen ebenfalls zur Schwäche. Der Telekomkonzern hat laut ersten Analystenschätzungen durchwachsene Zahlen für das erste Semester vorgelegt.

Dagegen sind VAT nach endgültigen Zahlen gesucht. Kräftigte Investitionen der Chipbauer trieben das Rheintaler Unternehmen erneut zu Rekordwerten.

Euro bewegt sich kaum

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0169 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch zum Franken tritt der Euro bei einem Stand von 0,9772 seit dem Vorabend auf der Stelle. Der US-Dollar pendelt unterdessen mit 0,9609 Fr. weiter um die 0,96er Marke.

In der Eurozone dürften die Anleger im Tagesverlauf neue Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland unter die Lupe nehmen. In den USA stehen Zahlen vom Aussenhandel und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

Vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Bank of England hält sich auch das britische Pfund stabil zu Dollar und Euro. Die Zentralbank gibt um die Mittagszeit herum neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass sie ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzt, vermutlich mit ihrem in der aktuellen Straffungsphase deutlichsten Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Erwartet wird auch ein Plan, wie die Notenbank ihre angeschwollene Bilanz verringern will. Dabei dürfte sie als erste grosse Zentralbank aktive Verkäufe von Staatsanleihen anpeilen.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 97,07 $. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 91.01 -3.28%)) zur September-Lieferung legte um 43 Cent auf 91,09 $ zu.

Unterstützung erhielten die Erdölpreise zuletzt durch die Entscheidung des Ölverbunds Opec+ vom Vortag, die Produktion ab September nur leicht auszuweiten. Der Beschluss wurde am Markt auch deshalb mit besonderem Interesse aufgenommen, weil US-Präsident Joe Biden den Ölriesen Saudi-Arabien zu einer Steigerung der Produktion aufgefordert hatte. Saudi-Arabien gilt zusammen mit Russland als stärkste Stimme der Opec+.

Im Trend geht es mit den Ölpreisen aber nach unten, wenn auch von hohem Niveau aus. In den vergangenen Wochen lasten vor allem trübe Konjunkturaussichten auf den Preisen, da mit einer schwachen Konjunktur meist eine fallende Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel einhergeht. Dennoch liegen die Rohölpreise immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn.

Gewinne an US-Börsen

Die US-Börsen haben am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 1,3% auf 32’813 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,6% auf 4155 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte 2,7% auf 13’253 Punkte vor, den höchsten Stand seit Anfang Mai. Beflügelt wurde der Handel von einem verbesserten ISM-Einkaufsmanagerindex der Dienstleister.

PayPal kletterten um 9,3%, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose angehoben hatte. Die Aktien von CVS (CVS 101.38 +6.30%) Health stiegen um 6,3% aufgrund einer guten Gewinnprognose. Die Anteilsscheine von Moderna avancierten um 16%, der Impfstoffhersteller hatte einen Aktienrückkaufplan im Wert von 3 Mrd. $ angekündigt. Apple verteuerten sich um 3,8% und Meta um 5,3%.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,1% im Minus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq sinkt er 0,2%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures unverändert, auf den deutschen Dax steigt er um 0,4%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt unverändert zum Vortag.

Asiatische Märkte mehrheitlich im Plus

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstag mit den positiven Vorgaben aus den USA mehrheitlich im Plus. Dabei wird die Stimmung vom Nachlassen der Sorgen um den Taiwankonflikt aufgehellt. Der chinesische Tech-Konzern Alibaba schiebt bereits vor Veröffentlichung neuer Zahlen die Börse in Hongkong an.

Der japanische Nikkei 225 steigt 0,6%, und der breiter gefasste Topix notiert auf dem Vortagesniveau. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,2%, Chinas Leitindex CSI 300 handelt unverändert zum Vortag, und der Shanghai Composite gibt 0,1% ab. Der südkoreanische Kospi steigt um 0,4%, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,1%.