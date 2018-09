SMI verharrt im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse beginnt den Handel mit Avancen, dreht aber im weiteren Handelsverlauf in den roten Bereich und gibt in der Folge klar ab. Damit fällt der Swiss Market Index SMI (SMI 8951.29 -0.58%) auch unter die Marke von 9000 Punkten, über der er am Montag geschlossen hat.

Nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn startet Wallstreet mit Verlusten in den Handel. Der Dow Jones (Dow Jones 25928.7 -0.14%) und der S&P 500 (SP500 2899.84 -0.06%) verlieren je mehr als 0,5%, der Nasdaq Composite fällt 0,8%. Vor allem die Aussicht auf eine neue Runde im Zollstreit mit China sowie die schwelende Auseinandersetzung mit Kanada drücken laut Händlern die Stimmung.

Fast alle SMI-Werte im Minus

Unter den Schweizer Blue Chips zeigen notieren nahezu alle Werte im Minus. ABB (ABBN 22.91 0%) halten sich stabil. Die Aktien des Industrieunternehmens sind im frühen Handel noch von einer Kaufempfehlung angetrieben worden. Citigroup (C 71.13 -0.15%) stuft das Rating von «Neutral» auf «Buy» hoch und erhöht das Kursziel von 23.50 auf 28 Fr.

Zu den raren Gewinnern zählen die Aktien der Sanitärtechnikfirma Geberit (GEBN 442.6 0.18%). Credit Suisse (CSGN 14.705 0.51%) weisen ein kleines Plus auf. Die anderen Bankwerte um UBS (UBSG 15.23 0.07%) und Julius Bär (BAER 50.82 -0.94%) geben ihre frühen Gewinne her. Auch die Versicherertitel um Swiss Re (SREN 88.28 -0.14%), Swiss Life (SLHN 352.6 -1.15%) und Zurich Insurance (ZURN 295.2 -0.67%) können sich nicht mehr gegen den Trend stemmen.

Leichter zeigen sich die Schwergewichte, was den Index besonders nach unten zieht. Die Pharmapapiere Roche (ROG 240.45 -0.66%) und Novartis (NOVN 80.6 -0.52%) sowie die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 80.62 -1.08%) verlieren.

UBS-Kommentar belastet Lindt & Sprüngli

Unter Druck geraten die Aktien der MCH Group (MCHN 35.9 -7.95%). Der Messebetreiber rechnet nach einem Gewinnrückgang um 17% im ersten Halbjahr mit einem Jahresverlust. Abschreibungen auf dem Messegebäude in Basel könnten zu einem Jahresverlust in dreistelliger Millionenhöhe führen, teilte MCH Group mit.

Deutlich schwächer notieren zudem Santhera (SANN 16.22 -5.15%). Das Spezialitätenpharmaunternehmen hat im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert, aber auch den Verlust ausgeweitet.

Die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 9.056 -0.92%) fallen erneut mit deutlichen Kursverlusten auf. Auch Lindt & Sprüngli (LISN 79700 -5.12%) geben verhältnismässig klar nach. UBS rät den Anlegern neu, die Aktien des Schokoladenherstellers zu verkaufen, und senkt gleichzeitig das Kursziel für die Namenaktien von 78’000 auf 76’000 Fr.

Helvetia (HELN 586.5 0.86%) verlieren leicht. Das vom Versicherer veröffentlichte Ergebnis ist etwa im Rahmen der Erwartungen zu liegen gekommen.

Die Aktien von AMS (AMS 76.14 -0.08%) steigen leicht im Windschatten der Aufnahme der Valoren von Dialog Semiconductor auf die Liste der Schlüsselkaufempfehlungen durch das Bankhaus Lampe. Beobachter berichten dabei von Deckungskäufen aus dem Ausland.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigen sich von der durchzogenen Seite. In Tokio fallen der Nikkei 225 sowie der marktbreitere Topix um jeweils 0,1%. In Hongkong und an den chinesischen Festlandbörsen tendieren die wichtigen Indizes fester: Sowohl der Hang Seng (Hang Seng 27973.34 0.94%) (+0,8%) als auch der Shanghai Composite (+1,2%) und der Shenzhen Composite (+1,4%) weisen Kursgewinne auf.

Der südkoreanische Leitindex Kospi avanciert um 0,4%, während sein australisches Pendant S&P/ASX 200 rund 0,3% an Terrain einbüsst.

Franken stabil

Der Euro gibt nach. Die Gemeinschaftswährung kostet zur US-Valuta 1.1560$ und rutscht wieder unter die Marke von 1.16 $. Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls abwärts. Der Kurs lautet 1.1251 Fr. Die Schweizer Währung steigt zum Greenback deutlich und liegt bei 0.9732 Fr.

Gold wieder unter 1200 $

Der Goldpreis büsst ein und rutscht wieder unter die viel beachtete Marke von 1200 $. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1193 $. Der Ölpreis steigt klar. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 78.174 0.18%) kostet gut 79 $.