SMI startet klar fester

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse geht es am Mittwoch klar nach oben. Mit Erleichterung reagieren die Märkte vor allem auf die politische Entwicklung in Grossbritannien und in Italien, heisst es. Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts des Vereinigten Königreichs fügten Premierminister Boris Johnson am Dienstag eine schwere Niederlage zu. Sie ebneten den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit. Bereits am Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden.

In Italien hat zudem die Fünf-Sterne-Bewegung einer Regierung mit den Sozialdemokraten zugestimmt. Zusätzlichen Rückenwind erhoffen sich die Anleger von der US-Notenbank Fed. Nach dem unerwartet schwachen ISM-Index für die US-Industrie würden die Chancen auf eine Zinssenkung im September höher eingeschätzt, heisst es am Markt.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9852.7 -0.72%) steht bei Eröffnung 0,8% höher. Am Dienstag ist der Leitindex um 0,7% gefallen. Sämtliche SMI-Titel legen zu.

Vor allem die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 74.06 -2.55%) und Swatch Group (UHR 259.2 -3.03%) steigen kräftig.

Auch die Titel der Bankwerte um UBS (UBSG 10.305 -1.25%) und Credit Suisse (CSGN 11.52 -1.16%).

Roche (ROG 270.95 -0.93%) steigen. Der Pharmakonzern und seine Tochter Genentech haben für Mitte September neue Daten zu dem Kandidaten Satralizumab und zum MS-Medikament Ocrevus in Aussicht gestellt. Deutlicher noch sind die Avancen des anderen Pharmariesen Novartis (NOVN 88.13 -0.55%).

Temenos im Hoch

Bei den Midcaps fallen die Aktien von Temenos (TEMN 163.75 0.46%) (+2,1% auf 167 Fr.) auf. Sie profitieren von einer Kaufempfehlung. JP Morgan hat die Abdeckung mit dem Rating «Overweight» und dem Kursziel 190 Fr. aufgenommen.

Stadler Rail (SRAIL 42 -5.06%) erholen sich. Der Eisenbahnhersteller hat einen 125 Mio. Fr. schweren Auftrag aus der Bundeshauptstadt Bern erhalten. Der Kursgewinn erklärt sich laut Händlern aber auch mit einer technischen Erholung. Am Vortag war die Aktie nach der Vorlage des Halbjahresberichts um fünf Prozent gefallen.

Idorsia (IDIA 26.74 -1.04%) tendieren fester. Händler verweisen auf den Europäischen Kardiologenkongress (ESC) im Paris, auf dem Idorsia Studiendaten vorstellt.

Gemischtes Bild in Asien

Der Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der Nikkei 225 lag wenig verändert bei 20’631 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3% auf 1506 Zähler. In China können sowohl der CSI 300 (+0,14%) als auch der Shanghai Composite (+0,26%) etwas zulegen. Der Kospi in Seoul klettert um 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong kann dagegen um deutliche 1,3% avancieren.

Euro stabil

Der Euro und das britische Pfund haben am Mittwochmorgen ihre am Vortag erzielten Kursgewinne weitgehend halten können. Im frühen Handel kostete ein Euro 1.0977 $ und damit so viel wie am Vorabend. Zuvor war der Euro am Dienstag auf einen zweijährigen Tiefstand gefallen.

Während sich der Dollar zum Franken mit 0.9870 nahezu unverändert präsentierte, konnte der Euro zum Franken leicht zulegen und kostete zuletzt 1.0834 Fr. Am Vortag hatte die Einheitswährung bei 1.0820 den tiefsten Stand seit Frühling 2017 markiert.

Ölpreis fester

Der Ölpreis steigt am Mittwoch leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.13 -0.77%) kostet gut 58 $. Der Goldpreis gibt etwas nach und steht bei 1537 $ pro Feinunze.