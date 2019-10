SMI gibt Gewinne preis

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenschluss nach dem bisher schwachen Start in das vierte Quartal zur Erholung an. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9750.8 -0.1%) gewinnt bei Eröffnung 0,3%. Doch im weiteren Handelsverlauf bröckeln die Gewinne. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex dennoch ein deutliches Minus von mehr als 2% ab.

Investoren seien aber nach wie vor vorsichtig, heisst es von Händlern. Am Nachmittag steht in den USA die monatliche Arbeitsmarktstatistik an. Je nachdem wie die Daten ausfallen, könnten sie die Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank bestärken. Zuletzt schwache Konjunkturdaten in den USA und Europa hatten im Wochenverlauf die Angst vor einer wirtschaftlichen Abkühlung verstärkt und die Kurse belastet. Daher habe der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag eine noch stärkere Bedeutung als sonst, heisst es im Handel.

Die grössten Kursgewinne sind bei Alcon (ALC 56.43 -0.05%), Geberit (GEBN 458.3 0.24%) und Givaudan (GIVN 2715 0.67%) zu sehen.

Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 10.465 -1.51%) und Credit Suisse (CSGN 11.27 -1.23%) haben zwar Aufholpotenzial, bleiben aber hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Im SMIM (SMIM 2531.512 0.1%) sind die Techwrte gefragt. AMS (AMS 44.77 2.05%), Logitech (LOGN 39.97 0.35%) und Temenos (TEMN 158.65 0%) legen zu. Marktteilnehmer verwiesen bei AMS auf Medienberichte, wonach der iPhone-Hersteller Apple (AAPL 220.82 0.85%) die Produktion für das jüngste Modell 11 ausweiten will. AMS gilt als einer der Zulieferer des US-Konzerns.

Auch die Gesundheitstitel wie Sonova (SOON 227.8 0.35%), Straumann (STMN 805.2 0.65%) und Vifor Pharma (VIFN 154.05 -0.36%) notieren fester.

Im breiten Markt stechen Aryzta (ARYN 0.7746 10.97%) mit einem Kursaufschlag hervor. Der Backwarenkonzern hat am Morgen mitgeteilt, für einen Grossteil seiner Beteiligung an dem französischen Tiefkühlprodukte-Hersteller Picard einen Käufer gefunden zu haben.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenabschluss uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 100 notiert leicht im Plus. Der breiter gefasste Topix avanciert ebenfalls lediglich 0,1%. Der Kospi in Korea bewegt sich kaum. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,4%. Die Börsen in Festlandchina bleiben in der «Goldenen Woche» nach dem Nationalfeiertag am 1. Oktober geschlossen.

Dollar zum Franken bei Parität

Der Dollar bewegt sich zur Schweizer Währung in einer engen Spanne um die Parität, die er am Vortag zurückerobert hat. Der Euro festigt sich zum Franken bei einem Stand von 1.0968 Fr. Zum Greenback zeigt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0973 $ wenig verändert.

Ölpreis etwas höher

Der Ölpreis erholt sich am Freitag etwas von seinen deutlichen Verlusten in der laufenden Woche. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.05 0.47%) kostet 58 $. Der Goldpreis hält sich stabil. Die Feinunze des Edelmetalls notiert bei 1507 $.