SMI handelt über 10’300

(AWP/Reuters/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt geht die Rekordjagd weiter. Nachdem der Swiss Market Index SMI (SMI 10340.46 0.86%) bereits im Plus gestartet ist, baut er seine Gewinne schnell aus und übersteigt erstmals die 10’300-Punkte-Marke. Um diese bewegt er sich nun in einer engen Spanne. In der Vorwoche ist der Leitindex um gut 0,5% gestiegen.

Investoren reagieren klar erleichtert auf die jüngsten Zeichen im US-chinesischen Zollstreit. Beide Seiten haben zuletzt Interesse an einer ersten Einigung gezeigt. Zudem hat US-Handelsminister Wilbur Ross auf dem Gipfel der Asean-Staaten angekündigt, dass es schon bald Lockerungen für Chinas umstrittenen Technologieriesen Huawei geben könnte. Auf dem Höhepunkt des Handelskonflikts hatte die US-Regierung das Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Derweil wird die Berichtssaison erst in den nächsten Tagen nochmals Fahrt aufnehmen.

Zu den grössten Gewinnern unter den Blue Chips zählen die Aktien von UBS (UBSG 12.125 3.1%) und Credit Suisse (CSGN 12.875 3.25%). Im Handel heisst es, der gesamte Sektor verzeichne derzeit auffallende Kursgewinne. Demnach profitiere die Branche derzeit von einer Art Sektorrotation – Investoren kehrten eher defensiven Anlagen den Rücken und setzten auf riskantere Branchen wie etwa Banken. Fester präsentieren sich auch die Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 281.9 1.84%) und Richemont (CFR 79.54 1.32%).

Die drei Schwergewichte Nestlé (NESN 104.78 -0.25%), Novartis (NOVN 87.72 1.47%) und Roche (ROG 297.6 0.13%) belasten tendenziell. Am Freitag sind die Nestlé-Titel ebenfalls ein Bremsklotz für den Gesamtmarkt gewesen.

Julius Bär an der Spitze

Wie auch im SMI sind unter den mittelgrossen Werten im SMIM (SMIM 2649.936 1.06%) die Banktitel gesucht, konkret legen Julius Bär (BAER 47.08 5.49%) deutlich zu.

Vifor gehören zum Wochenstart zu den Lieblingen der Investoren. Grund ist eine Vertriebsvereinbarung, die Vifor mit Janssen, einer Tochter des US-Konzerns Johnson & Johnson (JNJ 131.2 -0.64%), geschlossen hat.

Die Valoren des Sensorherstellers AMS (AMS 46.13 2.37%) steigen. Händler verweisen auf freundlich aufgenommene Aussagen des Branchenkollegen TSMC (TSM 47.8 2.84%), der sich speziell für 2020 zuversichtlich gezeigt hat.

Im breiten Markt greifen Investoren bei Industriewerten verstärkt zu. Sie setzen dabei vor allem auf Aktien, die im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit und wegen der drohenden US-Strafzölle auf europäischen Automobilexporten gelitten hatten. Autoneum (AUTN 118.9 5.22%), Komax (KOMN 223 3.43%), Bucher (BUCN 318 3.79%) Industries oder auch OC Oerlikon (OERL 10.41 2.56%) verteuern sich deutlich.

Grössere Kursbewegungen sind in den hinteren Reihen zu sehen. Ascom (ASCN 10.18 3.46%) ziehen nach dem FuW-Interview von VR-Präsidentin und CEO Jeannine Pilloud an.

Vontobel (VONN 58.75 1.73%) stuft das Rating für Huber+Suhner (HUBN 71.1 8.72%) von «Hold» auf «Buy» hoch und erhöht das Kursziel von 71 auf 82 Fr.

Lindt & Sprüngli (LISN 82200 1.61%) steigen. Die UBS-Analysten stufen die Papiere des Schokoladehersteller hoch und begründen dies mit der Aussicht auf ein anhaltendes organisches Wachstum.

Die Papiere von Stadler Rail (SRAIL 47.32 -1.99%) stehen bei vergleichsweise hohem Umsatz unter Druck. Nach der Absetzung der Kaufempfehlung durch UBS trennen sich die Anleger von den Aktien des Zugherstellers.

Asien im Plus

Die asiatischen Börsen legen zur neuen Handelswoche allesamt zu. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 1,4%. Die Titel der Banken und der grossen Ölkonzerne steigen überdurchschnittlich. Auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,7% höher. Auch der Shanghai Composite legt 0,6% zu. Der australische S&P ASX 200 steht mit 0,3% im Plus, stärker aufwärts geht es für den koreanischen Kospi (+1,3%). Die Börsen in Japan blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

Franken tiefer

Der Franken schwächt sich zum Wochenstart etwas ab. Der Euro kostet zum Franken mit 1.1032 Fr. etwas mehr. Auch der Greenback gewinnt verglichen mit der Schweizer Valuta. Der Kurs lautet derzeit 0.9885 $. Derweil zeigt sich die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar wenig verändert und notiert bei 1.1160 $.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis zeigt sich zu Wochenbeginn fester. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.43 1.04%) kostet gut 62 $. Der Goldpreis bewegt sich kaum und liegt bei 1510 $ pro Feinunze.