Schweizer Börse im Kriechgang

(AWP/Reuters/VA) Nach der gestrigen Kursrally handelt die Schweizer Börse am Dienstag lustlos. Der Leitindex SMI (SMI 9091.51 -0.17%) und der breite SPI (SXGE 10608.39 -0.22%) verzeichnen Verluste.

Gewinne verbuchen Nestlé (NESN 86.18 1.15%), Swisscom (SCMN 479.3 0.82%), Lonza (LONN 329.8 0.24%), Novartis (NOVN 91.82 0.55%) und Givaudan (GIVN 2453 0.66%). Abschläge müssen unter anderem LafargeHolcim (LHN 44.81 -2.48%), UBS (UBSG 13.395 -2.3%), Credit Suisse (CSGN 11.85 -2.07%) und Adecco (ADEN 49.62 -1.23%) hinnehmen. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben Swiss Life (SLHN 395.9 0%) herabgestuft. Die Analysten von Vontobel (VONN 57.4 -2.05%) haben ihr Rating für Geberit (GEBN 386.5 -2.57%) gesenkt.

Im breiten Markt avancieren Cicor nach dem Erhalt eines Grossauftrags. Nachdem Implenia bereits gestern abgestürzt sind, verlieren sie heute weiter. (Lesen Sie hier mehr)

Am Montag startete der heimische Aktienmarkt stark in die Woche, nachdem zuvor die USA bekannt gegeben hatten, den Handelsstreit mit China in neunzig Tagen beilegen zu wollen. Dahinter stehen allerdings noch einige Fragezeichen (Lesen Sie hier mehr.)

Die Annäherung der Renditen kurz- und langfristiger US-Anleihen treibt Anlegern heute aber schon wieder die Sorgenfalten auf die Stirn. Zweijährige Titel warfen am Dienstag mit 2,81% nur geringfügig weniger ab als zehnjährige (2,95%). Das deutet darauf hin, dass Investoren einen Wirtschaftsabschwung fürchten.

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse geht aktuell von einer Halbierung des Schweizer Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr aus – von 2,7% 2018 auf 1,4% im Jahr 2019.

Vor diesem Hintergrund werden Anleger den Auftritt des US-Notenbankers John Williams am Nachmittag aufmerksam verfolgen. Sie werden prüfen, ob er Hinweise gibt, welche Auswirkungen die Vereinbarung zwischen den USA und China auf die Geldpolitik haben könnte.

Im Rampenlicht stehen auch die deutschen Autobauer, die Spitzenmanager zu Gesprächen mit der US-Regierung nach Washington geschickt haben. Sie wollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle verhindern.

An Wallstreet haben die US-Indizes im Minus eröffnet. Der Dow Jones (Dow Jones 25674.13 -0.59%), der S&P 500 (SP500 2774.97 -0.55%) und der Nasdaq gebe die Gewinne von gestern wieder ab. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag 2,3% nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel 0,2%. (Lesen Sie hier mehr.)

Der Preis für Gold (Gold 1238.35 0.79%) steigt, ebenso der Preis für Öl der Sorte Brent (Brent 62.29 1.8%).

Der Euro liegt bei 1.13 Fr., der Dollar bei knapp 1.00 Fr.