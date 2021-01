SMI büsst ein – Wallstreet uneinheitlich

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag abwärts. Der Leitindex SMI (SMI 10'683.54 -0.51%) notiert kurz nach Eröffnung 0,1% niedriger. Über weite Strecken des Handelsverlaufes pendelt er zwischen Gewinn- und Verlustzone. Erst im späten Handel dreht er ins Minus und weitet seine Abgaben rasch aus. Am Vortag, dem ersten Handelstag im neuen Jahr, ist er um 0,3% gestiegen. Die Anleger setzten weiter auf die Karte konjunkturelle Erholung, heisst es am Markt. Die Stimmung wird laut Händlern derzeit nur ein wenig von der anhaltend starken Zunahme der Neuinfektionen mit dem Coronavirus und der damit verbundenen Verschärfung der Pandemiemassnahmen gedämpft.

Aus New York kommen keine klaren Signale. Gestern ist es an der Wallstreet zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. Heute präsentieren sich die drei wichtigsten Indizes nach einem freundlichen Start uneinheitlich. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'692.20 -1.51%) gibt seine Gewinne preis. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite gewinnt 0,3%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'171.84 -0.17%) dreht ins Minus und verliert 0,2%.

Im weiteren Verlauf könnten sich die Anleger etwas stärker zurückhalten, weil heute Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia anstehen, heisst es am Markt. Dies könnte dazu führen, dass sie verstärkt Gewinne mitnehmen. Die Wähler entscheiden in zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im Senat. Vom Ergebnis hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

Bankaktien gesucht

Fester präsentieren sich im SMI die Bankaktien um UBS (UBSG 12.76 +1.07%) und Credit Suisse (CSGN 11.54 +1.23%). Die Grossbank UBS zahlt eine nachrangige Tier-2-Anleihe über 2 Mrd. € zum ersten optionalen Termin am 12. Februar vollständig zurück. Mit Swiss Life (SLHN 413.10 +0.44%), Swiss Re (SREN 82.50 +0.12%) und Zurich Insurance (ZURN 372.80 -0.51%) liegen auch die Valoren der SMI-Versicherer im Plus.

An der Spitze des Leitindex stehen die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 577.20 +1.98%).

LafargeHolcim (LHN 49.09 +0.47%) gehören zu den Gewinnern. Dem Zementhersteller werden Akquisitionsabsichten nachgesagt.

Sika (SIKA 247.80 -0.36%) werden laut Händlern im Vorfeld der Bekanntgabe der Umsatzzahlen kommende Woche gesucht. Gleich drei Analysten haben sich positiv zum Bauchemiekonzern geäussert. Die ZKB hat den Titel von «Marktgewichten» auf «Übergewichten» hochgestuft.

Roche (ROG 305.90 -1.2%) büssen im späten Handel deutlicher ein. Die GS reagieren indes kaum auf die Mitteilung, dass das Krebsimmuntherapeutikum Tiragolumab von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status Therapiedurchbruch erhalten hat. Dies gilt für den Einsatz von Tiragolumab in Kombination mit dem bereits zugelassenen Immuntherapeutikum Tecentriq bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs.

Auf der anderen Seite stehen Aktien von Unternehmen mit einem defensiven Geschäftsmodell wie die des Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'748.00 -1.5%), des Telecomkonzerns Swisscom (SCMN 477.80 -0.75%) und des Schwergewichts Nestlé (NESN 103.50 -0.92%).

Schwach präsentieren sich die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 237.60 -1.57%) und Richemont (CFR 80.10 -1.33%).

AMS profitieren von Dialog-Zahlen

Einen Anstieg unter den SMIM-Werten verzeichnen die Anteile von Dufry (DUFN 52.76 +0.19%). Der Reisedetailhändler expandiert in die chinesische Inselprovinz Hainan und kooperiert mit der staatlichen Gesellschaft Hainan Development Holdings (HDH) beim Betrieb von Duty-Free-Geschäften in der bei chinesischen Touristen beliebten Destination.

AMS (AMS 20.51 +2.45%) legen zu. Der Chipentwickler Dialog Semiconductor (DLG 45.92 +2.11%) rechnet dank einer starken Nachfrage bei 5G-Telefonen und Tablets mit mehr Umsatz im vierten Quartal als bisher und hebt daher die Umsatzprognose an.

Auch Temenos (TEMN 126.30 +2.31%) steigen. Der Bankensoftwareanbieter kann ein weiteres Produkt an die Kundin Arab Investment Bank verkaufen.

Logitech (LOGN 87.24 -0.18%), die Valoren eines weiteren SMIM-Tech-Unternehmens, geben nach. Die Titel des Computer- und Gamingzubehörherstellers gehören zu den besten Schweizer Aktien 2020.

Zu den Verlierern gehören die Chemie-Aktien Clariant (CLN 18.41 -1.47%) und Ems-Chemie (EMSN 854.50 -1.44%). SIG Combibloc (SIGN 20.04 -1.96%) weisen die grössten Einbussen auf.

In den hinteren Rängen stehen Arbonia (ARBN 14.78 +4.08%) im Fokus. Der Bauzulieferer verkauft die Fenstersparte – und damit rund ein Viertel des Geschäfts – an die dänische Dovista-Gruppe. Die aus der Transaktion zufliessenden Mittel sowie die Übernahme von Finanzschulden durch die Käuferin würden rund 350 Mio. Fr. betragen.

Implenia (IMPN 24.46 +3.64%) gewinnen. Der Baukonzern hat einen Auftrag in Deutschland an Land ziehen können, dabei erweitert er den Elbtunnel in Hamburg.

Die Aktien der Mikron (MIKN 5.88 +10.94%) Holding fallen mit kräftig steigenden Kursen auf. Am Markt heisst es, der aktivistische Investor Veraison könnte sich bei dem Bieler Maschinenbauer wieder einkaufen, nachdem er seine Beteiligung am Backwarenhersteller Aryzta auf deutlich unter 3% reduziert hat.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen verhalten sich am Dienstag uneinheitlich. Der Nikkei der japanischen Börse verliert bis Handelsschluss 0,4%. Der Topix gibt 0,2% nach. Der Hang Seng in Hongkong steht 0,7% im Plus. Ebenfalls bei einem Gewinn von 0,4% notiert der Shanghai Composite und erreicht damit ein Dreijahreshoch von 3528 Punkten. Der südkoreanische Kospi liegt 1,6% im Plus und markiert somit den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch.

Euro zum Dollar fester

Der Kurs des Euros steigt am Dienstag. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.2270 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken handelt sie kaum verändert und kostet derzeit 1.08 Fr. Der Dollar zeigt sich zur Schweizer Valuta mit 0.88 Fr. etwas leichter.

Ölpreis markant im Plus

Der Ölpreis drehte ins Plus und legte stark zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 53.24 +5.16%) kostete am Abend knapp 53.50 $. Am Ölmarkt richtete sich das Interesse der Investoren auf die Förderpolitik des Ölkartells Opec und seiner Kooperationspartner, die in dem Verbund Opec+ zusammengefasst sind. Gemäss Insidern zeichnete sich ab, dass die Fördermengen nicht erhöht werden.

Gold (Gold 1'947.48 +0.24%) festigt sich über der Marke von 1900 $. So notiert die Feinunze des Edelmetalls bei einem Kurs von 1946 $.