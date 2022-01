SMI weiter im Minus

(AWP) Dem Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte erneut seine defensive Ausrichtung zum Bremsklotz. Nachdem am Vortag noch Pharmawerte den Leitindex SMI (SMI 12'882.52 -0.14%) ins Minus gedrückt hatten, sind nun Kursverluste beim Schwergewicht Nestlé (NESN 126.10 -2.63%) massgeblich dafür verantwortlich, das der SMI seinen europäischen Pendants hinterherhinkt. Denn an sich ist die Stimmung der Marktteilnehmer weiterhin recht gut – und das trotz Omikron-Variante. Immerhin äusserte sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zuletzt zuversichtlich mit Blick auf diese Variante: Es gebe Hinweise auf eine Abkopplung der dynamisch steigenden Infektionszahlen und den Todesfällen. Das nehme dem Virus etwas von seinem Schrecken, heisst es von Händlerseite.

Im Tagesverlauf dürften sich Investoren dann in Richtung USA orientieren, wo einerseits der ADP-Report auf der Agenda steht. Er dürfte einen ersten Hinweis zu den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht liefern. Da sich auch die US-Geldpolitik am Arbeitsmarkt orientiert, dürften die Zahlen Beachtung finden. Die Beschäftigungssituation habe einen grossen Einfluss auf die US-Geldpolitik, heisst es in einem Kommentar. Hier liefert dann am Abend noch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung weiteren Aufschluss. Immerhin hatten die Währungshüter bei der letzten Sitzung beschlossen, die Anleihekäufe schneller zurückzuführen und damit den Weg für eine schnellere Zinserhöhung in diesem Jahr geebnet.

Der SMI verliert gegen 11.10 Uhr 0,12% auf 12’885,76 Zähler. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung aller Titel stärker gekappt ist, gewinnt 0,08% auf 2077,00 Punkte, während der breite SPI (SXGE 16'451.30 -0.2%) um 0,17% fällt auf 16’457,05 Zähler.

Als Bremsklotz für den Gesamtmarkt erweisen sich die Nestlé-Aktien. Sie waren über weite Strecken des Vormittagshandels alleine für die Verluste des Gesamtmarktes verantwortlich. Auslöser für die Abgaben sind Analystenkommentare. So haben die Experten von Jefferies die Titel abgestuft. Die Analysten von Bernstein wiederum sorgen sich um den Inflationsdruck für die Nahrungsmittelbranche.

Dass der Markt seine Abgaben mittlerweile nahezu komplett abgebaut hat, verdankt er vor allem den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis (NOVN 81.06 +0.73%). Am Vortag noch hatten vor allem die Roche-Bons die Rolle der Bremsklötze inne.

Neben Nestlé sind noch AMS und Temenos (TEMN 126.65 -0.51%) auf den Verkaufslisten zu finden. Beide Papiere leiden vor allem unter den schwachen Vorgaben der Wall Street, wo am Dienstag Technologiewerte angesichts der wieder anziehenden Renditen bei den US-Staatsanleihen aus den Depots entfernt wurden.

Noch deutlicher als die beiden Pharmaschwergewichte ziehen allerdings die Aktien von Kühne+Nagel an, die sich um 2,0% verteuern. Der Logistiker hatte am Morgen angekündigt, in Afrika grosses Potenzial für die eigenen Geschäfte zu sehen und daher dort weiter zu expandieren.

Auch die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont (CFR 141.50 +1.76%) sind zur Wochenmitte verstärkt gesucht. Richemont hatten im vergangenen Geschäftsjahr drei Viertel an Wert gewonnen, womit sie hinter Straumann (STMN 1'934.00 +0.21%) der zweitbeste Blue Chip waren. Zudem gibt es im Vorfeld des Quartalsupdates in zwei Wochen bereits die ersten Analysten, die bei Richemont von einem deutlichen Umsatzplus ausgehen.

Etwas uneinheitlich präsentiert sich die Finanzbranche. So ziehen etwa Titel wie Swiss Re (SREN 93.12 +0.58%), UBS (UBSG 17.09 +0.29%), Julius Bär (BAER 62.10 +0.68%), Zurich und Partners Group (PGHN 1'463.50 -0.44%) zwischen 0,7 und 0,1% an. Swiss Life (SLHN 579.00 -0.07%) und die CS hinken den Branchenkollegen derweil hinterher. Die zuletzt angezogenen US-Renditen hatten das Segment bereits am Vortag gestützt.

In den hinteren Reihen gehören SIG Combibloc (SIGN 24.72 +2.32%) nach einer Übernahme zu den gesuchten Werten. Bei Rieter (RIEN 191.00 +4.03%) und auch Barry Callebaut (BARN 2'234.00 +1.64%) stützen Analystenkommentare.

Abwärts geht es dagegen vor allem für kleinere Biotechwerte wie Evolva (EVE 0.14 -5.42%), Addex (ADXN 1.00 -4.76%), SKAN oder Molecular Partners (MOLN 15.94 -5.46%), die zwischen 5,1 und 3,7% verlieren.

Euro wenig verändert knapp unter 1,13 Dollar – Franken kaum bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bisher wenig bewegt. Am Morgen kostet Gemeinschaftswährung 1,1296 $ und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0347 auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Dollar kostet mit 0,9161 Fr. ebenfalls in etwa so viel wie am Dienstagabend.

Ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise. Erstmals seit dem Sommer ist im Dezember in Frankreich die Inflation nicht mehr gestiegen. Der französische Notenbankpräsident Francois Villeroy de Galhau sagte in einer Neujahrsansprache, dass die Daten zur französischen Preisentwicklung erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigten.

In der EZB wird derweil fest damit gerechnet, dass sich die Inflation im neuen Jahr abschwächt. Die Anleger am Devisenmarkt haben derzeit vor dem Hintergrund der zuletzt vergleichsweise hohen Inflation Preisdaten aus Italien im Blick, die am späten Vormittag erwartet werden. In der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone wird mit einem Anstieg der Inflationsrate für Dezember gerechnet. Am Freitag werden dann die Inflationsdaten aus der gesamten Eurozone erwartet.

Ölpreise treten nahezu auf der Stelle – Opec+ weitet Förderung aus

Dem Anstieg der Ölpreise ist am Mittwoch nach der Ankündigung einer weiteren Erhöhung der Fördermenge durch die Opec+ ein wenig die Luft ausgegangen. Sie pendelten zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen zuletzt 80,10 $. Das waren zwölf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 77.37 +0.23%)) stieg um neun Cent auf 77,08 $.

Am Dienstag hatten die Ölstaaten der Allianz (ALV 216.80 +0.44%) Opec+ beschlossen, ihre Fördermenge wie geplant zu erhöhen. Demnach sollen im Februar zusätzlich 400’000 Barrel pro Tag gefördert werden. Der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Ölverbund rechnet nach eigener Einschätzung nicht damit, dass die Omikron-Variante des Coronavirus gravierende weltwirtschaftliche Folgen haben wird. Mit der Ausweitung der Förderung nähert sich die Gruppe wieder dem Niveau vor dem Ausbruch der Pandemie an.

Zuvor waren die Ölpreise mit Kursgewinnen in das neue Handelsjahr gestartet. So nahm an den Finanzmärkten die Furcht vor der Ausbreitung der Omikron-Variante spürbar ab. Diese trieb auch die Ölpreise ein Stück weit nach oben. Marktbeobachter verwiesen aber darauf, dass die Anleger weiterhin die Entwicklung in China im Blick hätten, wo es nach dem Auftauchen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehrfach zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Menschen gekommen ist.