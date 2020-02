SMI startet leicht im Minus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse handelt am Mittwoch etwas leichter. Nach dem jüngsten kräftigen Kursanstieg sei eine Konsolidierung angesagt, heisst es im Markt. Zudem sei die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus weiterhin ein wichtiges Thema. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus liess zuletzt dank der von China angekündigten Massnahmen etwas nach. Ganz gelegt hätten sich die Sorgen aber nicht, schreibt die Credit Suisse (CSGN 12.37 -0.4%) in ihrem täglichen Kommentar. Die Grossbank revidiert die Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für China für das Jahr 2020 auf 5,5% nach unten. Die spürbarsten Auswirkungen seien im 1. Quartal zu erwarten.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10783.14 -0.16%) ermässigt sich bei Eröffnung 0,1%. Am Dienstag ist der Leitindex um 1,3% gestiegen.

Dabei stehen die Angaben von ABB (ABBN 23.19 -0.51%) im Fokus. Der Automationskonzern hat zwar beim Umsatz und beim Auftragseingang tiefere Werte erzielt als im Vorjahr. Die Markterwartungen wurden beim Auftragseingang und Gewinn dennoch übertroffen. Die Dividende für 2019 bleibt stabil. ABB äussert sich zurückhaltend über die weiteren Aussichten. Der Einfluss von Coronavirus auf die Zahlen sei noch nicht quantifizierbar, sagte der Übergangs-CEO Voser an einer Telefonkonferenz. Die ABB-Aktie wird um 1,2% tiefer indiziert.

Die Aktien von Swiss Re (SREN 109.35 -0.41%) zeigen sich vom Ergebnis von Hannover Re unbeeindruckt. Der deutsche Rückversicherer hat 2019 das Prämienvolumen und den Gewinn gesteigert. Zudem wird der Ausblick für 2020 bestätigt.

Tiefer stehen die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 248.9 -0.92%) und Richemont (CFR 72.46 -0.79%). Die Titel sind gestern deutlich gestiegen.

Positiv stechen Clariant (CLN 22.33 0.27%) hervor. Research Partners hat die Abdeckung mit dem Rating «Kaufen» aufgenommen.

Asien erneut im Plus

Hoffnungen auf weitere geldpolitische Stimuli der Bank of China, um die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie auszugleichen, sorgen am Morgen für gute Stimmung in Asien. Der Nikkei 225 in Japan legt 1,1% zu auf 23’343. Der Hang Seng in Hongkong stagniert bei 26’674. Der Shanghai Composite notiert mit einem Plus von 0,4%. Der koreanische Kospi steigt 0,2%.

Euro wieder unter 1.07 Fr

Der Euro gibt am Mittwoch leicht nach. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar 1.1037 $. Auch zum Schweizer Franken verliert der Euro minim an Wert und sinkt wieder unter die Marke von 1.07 Fr. Aktuell kostet ein Euro 1.0695 Fr. Der Dollar wird zu 0.9693 Fr. gehandelt.

Ölpreis erholt sich von Jahrestief

Der Ölpreis erholt sich am Mittwoch etwas, nachdem er am späten Dienstagabend auf einen neue einjährigen Tiefstand gefallen ist. Händler sprechen von der Sorge über ein hohes Überangebot am Erdölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.16 -0.62%) kostet gut 54 $. Gold (Gold 1561.73 0.56%) handelt fester bei einem Preis von 1562 $ pro Feinunze.