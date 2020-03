SMI baut Avancen ab

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Donnerstag mit etwas festeren Kursen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10271.75 0.2%) gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Im frühen Handel gibt der Leitindex seine Gewinne jedoch preis.

Die Wallstreet hat klar höher geschlossen. Dort wurden die Anleger von verschiedenen Ausgabenprogrammen ermutigt. So plant etwa der IWF ein 50 Milliarden Dollar schweres Kreditprogramm für unter dem Coronavirus leidende Staaten. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Massnahmen folgen.

Dass die US-Börsen deutlich zugelegt hatten, schreiben Händler auch dem Sonderfaktor «Super Tuesday» zu. Am wichtigsten Vorwahltag der US-Demokraten ging der als wirtschaftsfreundlich geltenden Joe Biden als Sieger hervor gegenüber dem als linksgerichtet geltenden Bernie Sanders. Am Nachmittag schauen die Anleger auf die in den USA publizierten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Zurich Insurance (ZURN 394.7 0.56%) sind die grössten Gewinner. Die Aktien profitieren von einer Ersteinstufung «Buy» durch den bei Berenberg neu zuständigen Analysten. Der Erstversicherer habe in den letzten Jahren das Geschäft auf eine deutlich weniger volatile Basis gestellt, lobt dieser.

Bei den defensiven Schwergewichten stützen Novartis (NOVN 83.33 0.74%) und Nestlé (NESN 106.34 0.3%). Auch Roche (ROG 331.6 0.21%) steigen, wenn auch weniger deutlich.

Zyklische Papiere tendieren schwächer. ABB (ABBN 20.89 0.05%), LafargeHolcim (LHN 46.59 -0.09%) und Adecco (ADEN 49.76 -1.07%) geben ihre Gewinne preis oder büssen ein. Erneut zurück bleiben Richemont (CFR 65.28 -0.91%) und Swatch Group (UHR 220.7 -0.09%).

UBS (UBSG 10.38 -1%) und Credit Suisse (CSGN 10.48 -0.8%) fallen mit Verlusten auf. Für die beiden Grossbankenaktien hat JP Morgan das Kursziel zwar leicht gesenkt, die Ratings Neutral (CS) bzw. Overweight (UBS) aber bestätigt.

Im breiten Markt stehen SIG Combibloc (SIGN 14.74 -0.41%) im Fokus. Dort hatte der Grossaktionär Onex ein fast 12% grossen Aktienpaket an institutionelle Investoren verkauft. Mit 14,20 Fr. wurden die Anteile losgeschlagen.

Nach Zahlen sind Ascom (ASCN 7.84 -3.45%) unter Druck. Das Medizinal-IT-Unternehmen lässt 2019 nach einem Gewinneinbruch die Dividende ausfallen.

Inficon (IFCN 684.5 1.56%) steigen. Das Technologieunternehmen senkt die Dividende nach einem Umsatz-und Gewinnrückgang.

Stadler Rail (SRAIL 44.96 -3.52%) büssen ein. Der Bahnbauer hat mit seinem ersten Abschluss als kotierte Gesellschaft die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Und was die Aussichten angehe, halte sich das Unternehmen vieles offen, erklärten Händler.

Ein deutliches Kursplus zeigen Kardex (KARN 159.8 5.13%) nach Zahlen.

LM Group (LMN 37 8.5%) schiessen nach oben. Der Onlinereise-Anbieter spricht mit Private Equity (PEHN 54 -1.82%) über eine mögliche Übernahme.

ObsEva hat das Geschäftsjahr 2019 erneut mit einem hohen Verlust abgeschlossen. Die Aktien sind bis auf Weiteres vom Handel ausgesetzt.

Asien klar im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte folgen der Aufwärtsbewegung an den US-Börsen. Hatten sie am Vortag noch uneinheitlich auf die Zinssenkung in den USA reagiert, liegen die wichtigsten Indizes am Donnerstagmorgen allesamt im Plus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt 1,3%, der breiter gefasste Topix 1%. In China liegt der CSI 300 2% höher, der Hang Seng in Hongkong steigt 2% nach einer Seitwärtsbewegung am Vortag. Aufwärtstendenzen sind auch in Südkorea spürbar, wo der Kospi 1% höher notiert. In Australien schloss derweil der S&P/ASX 200 1,1% höher.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Donnerstag so gut wie nicht von der Stelle. Die gemeinsame Währung der 19 Euroländer kostet 1.1137 $. Bei Kursen um 0.9565 Fr. bewegt sich der Greenback in etwa auf dem Niveau von Vorabend. Auch der Euro hält sich mit 1.0651 gut über der Marke von 1.06 Fr. und notiert auf dem gleichen Niveau wie Mittwochabend.

Ölpreis vor Opec-Treffen höher

Der Ölpreise steigt am Donnerstag vor Beginn eines wichtigen Treffens des Ölkartells Opec. Marktteilnehmer nennen die Aussicht auf milliardenschwere Finanzhilfen in den USA zur Eindämmung der Corona-Krise als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 51.4 -0.62%) liegt bei knapp 52 $. Der Goldpreis steigt leicht auf 1640$ pro Feinunze.