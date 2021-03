SMI eröffnet klar tiefer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenschluss Kursverluste. Der SMI (SMI 10'653.87 -0.9%) verliert bei Eröffnung 0,8%. Damit folgt er den negativen Vorgaben aus Übersee. So hatte ein erneuter Anstieg der amerikanischen Anleiherenditen die Wallstreet am Donnerstag in die Knie gezwungen. Die Börsen in Asien sind dem Lead gefolgt und auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen.

Als belastend werden auch Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell gesehen. Er habe die Anleger nicht wie erhofft mit seinen Kommentaren beruhigt, kommentierte ein Händler. Vielmehr sei er vage geblieben, was die möglichen Reaktionen des Fed sein könnten, falls die Renditen noch kräftiger stiegen. Einige Investoren hatten erwartet, dass der Fed-Vorsitzende seine Bereitschaft signalisieren würde, das Anleihekaufprogramm anzupassen. Im weiteren Handelsverlauf stehen dann in den USA noch die monatlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt an, die für Bewegung sorgen dürften.

Alle 20 SMI-Titel geben nach. Beim Augenheil-Spezialisten Alcon (ALC 62.52 -0.7%) stützt eine Studie von Berenberg etwas, in der der zuständige Analyst der ehemaligen Novartis-Tochter einen robusten Geschäftsgang durch das Corona-Jahr attestierte.

Den Gesamtmarkt belasten vor allem deutliche Verluste in Roche (ROG 300.35 -1.18%). Mit Novartis (NOVN 77.64 -0.72%) und Nestlé (NESN 98.19 -0.31%) geben aber auch die anderen Schwergewichte nach.

Überdurchschnittliche Verluste verzeichnen die Aktien der beiden Grossbanken CS und UBS (UBSG 14.28 -1.14%) sowie die Anteilsscheine von ABB (ABBN 27.05 -1.31%). Die UBS hat am Morgen ihren Geschäftsbericht veröffentlicht und dabei den Gewinn für 2020 um 72 Mio. $ nach unten angepasst. Die CS meldet derweil, den in Schieflage geratenen Supply-Chain-Finance-Fonds abzuwickeln.

Das Nachrichtenaufkommen wird allerdings einmal mehr von den Vertretern der hinteren Reihen bestimmt. Sowohl Schweiter (SWTQ 1'540.00 -0.39%) als auch SFS (SFSN 116.20 -0.17%) legen nach Zahlen zu. Bobst (BOBNN 57.15 -5.46%), Belimo (BEAN 6'750.00 +0.75%) und Rieter (RIEN 114.40 +0.7%) sind hingegen nach Analystenkommentaren gesucht.

Verluste in Asien

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Freitag überwiegend im Minus. Teilweise erholen sich die Märkte allerdings von ihren Tagestiefs. Für etwas Unruhe an den Märkten sorgt eine Tsunami-Warnung für den gesamten Pazifik nach einem schweren Seebeben der Stärke 8,1.

In Tokio korrigiert der Nikkei 225 um 0,5%, während der heimisch ausgerichtete Topix 0,4% zulegen kann. In China sind Ölwerte gesucht, PetroChina und CNOOC (CEO 117.50 +1.21%) legen beide deutlich zu. Der CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Börsen Festlandchinas, Schanghai und Shenzhen abbildet, avanciert 0,3%. In Hongkong klettert der Hang Seng um knapp 0,4%. Der südkoreanische Kospi gibt 0,5% ab. In Sydney schloss der ASX 200 mit einem Abschlag von 0,7%.

Euro über 1.11 Fr.

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,20 $ notiert. Unter diese Schwelle war er am Donnerstagabend gefallen. Am Freitag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1952 Dollar und damit so wenig wie letztmalig Anfang Dezember. Aktuell notiert sie mit 1,1957 Dollar nur knapp darüber.

Zum Franken notiert der Euro weiterhin über der Marke von 1,11. Aktuell kostet er 1,1109 Fr. Der Dollar hält sich ebenfalls mit 0.9290 Fr. weiter auf dem Vortagesniveau.

Ölpreis legt zu

Der Ölpreis hält am Freitag seine deutlichen Aufschläge vom Donnerstag weitgehend. Der Ölverbund Opec+ hat seine Förderung zunächst nicht angehoben und damit für eine Überraschung an den Märkten gesorgt. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.70 +0.74%) 67.50 $. Gold (Gold 1'692.83 -0.27%) bewegt sich kaum und liegt bei einem Kurs von 1700 $ pro Feinunze.