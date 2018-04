SMI schliesst über 2% im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist mit einem satten Gewinn aus dem Handel gegangen. Versöhnliche Signale zum Handelsstreit aus Peking und Washington sorgten für Erleichterung am Markt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8742.6 2.21%) stieg bei Eröffnung 1,5% und hielt sich im Vormittagshandel auf dem Niveau. Im späten Handel überschritt der deutlich die Marke von 8700 Punkten und schloss 2,2% fester. Am Mittwoch war der Leitindex 0,9% gefallen.

An Wallstreet setzen die drei grossen Indizes ihren Erholungskurs fort. Der Dow Jones (Dow Jones 24611.89 1.43%) zog bei Handelsschluss in der Schweiz 1,4% an. Der S&P 500 (SP500 2671.64 1.02%) und der Nasdaq Composite legten 0,9 respektive 0,8% zu. «Die Anleger schütteln zumindest im Augenblick die Angst vor einem Handelskrieg ab», sagte ein Händler in New York.

Nur Gewinner im SMI

Alle Valoren im Schweizer Leitindex gewannen. Unternehmensspezifische Nachrichten waren dünn. Händlern zufolge blieben die Anleger wegen der volatilen Märkte allerdings vorsichtig. Dennoch schlossen alle zwanzig Standardwerte teils sehr deutlich im Plus.

An die Spitze des SMI setzten sich mit dem Pharmazulieferer Lonza (LONN 229.2 4.28%), dem Elektrotechnikkonzern ABB (ABBN 21.81 3.56%) und dem Zementhersteller LafargeHolcim (LHN 53.12 3.35%) konjunkturzyklische Werte.

Die Aktien des Pharmaschwergewichts Novartis (NOVN 78.56 2.35%) stützten den Index. Neue klinische Daten zum Herzmedikament Entresto dürften die Akzeptanz der Arznei steigern und Novartis könnte 2018 mit Entresto erstmals mehr als 1 Mrd. $ Umsatz erzielen, erklärte ZKB-Analyst Michael Nawrath.

Die Genusscheine von Roche (ROG 218.55 1.96%) legten ebenso zu wie die Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 75.62 1.91%).

Die Anteile der Banken Credit Suisse (CSGN 15.9 2.75%), UBS (UBSG 16.68 3.03%) und Julius Bär (BAER 58.38 2.31%) rückten klar vor. Versicherungstitel um Zurich Insurance (ZURN 311 0.42%), Swiss Re (SREN 94 1.42%) und Swiss Life (SLHN 338.5 1.07%) handelten eher schwächer als der Gesamtmarkt.

Meyer Burger und Santhera erholten sich sichtlich

Auch die mittelgrossen Werte im SMIM stiegen deutlich. Der Index legte bei Eröffnung 1,3% zu und schloss knapp 2% im Plus. An der Spitze lagen Aryzta (ARYN 21.8 6.03%) sowie Dufry (DUFN 130.9 4.8%) und Clariant (CLN 23.09 3.4%). Die Tech-Werte um AMS (AMS 99.34 4.41%), Temenos (TEMN 107.5 1.42%) und Logitech (LOGN 35.11 2.96%) notierten fester.

Santhera (SANN 19.3 12.21%) zogen deutlich an. Das Pharmaunternehmen hatte seine erste klinische Studie mit dem Präparat Omigapil bei Patienten mit einer vererblichen Muskelkrankheit erfolgreich abgeschlossen.

Meyer Burger (MBTN 1.132 13.2%) dämpften ihren Abwärtstrend und behaupteten sich über der Marke von 1.10 Fr.

Achterbahn fuhren die Aktien der Schweizerischen Nationalbank SNB (SNBN 7720 -11.26%). Nach Avancen Richtung 10’000 Fr., drehten sie ins Minus und schlossen deutlich leichter.

Asien im Plus

In Asien zeigten sich die Börsen von ihrer freundlichen Seite. So notierte der Nikkei 225 in Tokio 1,5% höher. Der breiter gefasste Topix stieg 1,1%. Auch der Kospi in Seoul lag mit 1% im Plus. Asiatische Werte ausserhalb Japans notierten 0,5% fester.

Der S&P/ASX 200 in Sydney verzeichnete dank starker Finanzwerte einen Zuwachs von 0,5%. Die Börsen in Hongkong, China und Taiwan waren geschlossen.

Euro schwächer

Der Eurokurs geriet unter Druck. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde bei 1.2228 $ gehandelt. Im frühen Handel hatte er noch zeitweise bei 1.2290 $ notiert. Auch zum Franken rutschte der Euro klar unter die Schwelle von 1.18 und notiert bei Börsenschluss in Europa noch bei 1.1777 Fr. Derweil legte der Dollar zur Schweizer Währung an Wert zu und setzte sich über der im Verlauf des Tages zurückgewonnenen Marke von 0.96 Fr. fest. Um 17:30 Uhr MEZ kostet ein Dollar 0.9630 Fr.

Gold leichter

Gold handelte bei Börsenschluss in Europa leichter bei 1324 $ pro Feinunze. Der Ölpreis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 68.367 0.84%) erholte sich nach den jüngsten Einbussen und notierte bei gut 68 $.