SMI weiterhin im Minus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse neigt am Freitag zur Schwäche. Die Stimmung sei insgesamt dank der Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits der USA mit China recht gut, sagen Händler. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9529.92 -0.35%) notiert bei Eröffnung nahezu unverändert. Im frühen Handel rutscht er ins Minus und baut bis zum Mittag seinen Verlust aus. Mit der Publikation des US-Arbeitsmarktberichts für März dämmt der Leitindex sein Minus ein. Am Vortag hat der Leitindex um 0,1% leichter geschlossen und damit in Griffweite des Rekordhochs von 9616 Punkten vom Januar 2018.

Im SMI gewinnen vor allem Givaudan (GIVN 2496 0.65%) und Lonza (LONN 308.9 0.46%). Finanzwerte geben anfängliche Gewinne mehrheitlich preis. So schmilzt bei Julius Bär (BAER 44.35 0.02%) das Plus. Credit Suisse (CSGN 12.29 -0.57%) büssen den Gewinn praktisch ein und UBS (UBSG 12.605 -0.12%) rutschen gar ins Minus ab.

Die Indexschwergewichte Nestlé (NESN 95.6 0.34%), Novartis (NOVN 94.12 -0.08%) und Roche (ROG 273.1 -0.27%) zeigen sich schwächer und drücken damit den SMI. Auch die Anteile von Geberit (GEBN 405.9 -1.81%) (10,80 Fr.) und Zurich Insurance (ZURN 317.6 -4.65%) (19 Fr.) belasten den Index durch die Dividendenabgänge.

Ems-Chemie profitieren von Umsatzzahlen

Im SMIM (SMIM 2484.96 0.69%) legen die Aktien von Ems-Chemie (EMSN 580.5 5.64%) klar zu. Der Spezialchemiekonzern hat zum Jahresauftakt die positive Umsatzentwicklung von 2018 fortgesetzt und den Umsatz stärker als erwartet gesteigert.

Kräftige Gewinne verzeichnen zyklische Valoren. Die Anteile des Chipherstellers AMS (AMS 31.65 4.18%) stehen klar im Plus. Auch die Papiere des Herstellers von Bankensoftware Temenos (TEMN 152.9 1.26%) legen zu. Die Aktien erfreuen sich laut Händlern zunehmender Beliebtheit im Ausland.

Die Übernahme der vom französischen Stromkonzern EDF gehaltenen Beteiligung durch ein Schweizer Konsortium lockt die Anleger zu den Aktien von Alpiq (Alpiq 70.5 8.13%).

Sulzer (SUN 100.3 -0.2%) handeln ohne Dividende (3,50 Fr.).

Japan fester

In Asien legen die Börsen am Freitag mehrheitlich leicht zu. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 0,4% und der breiter gefasste Topix 0,3%. Der koreanische Kospi stagniert. Die Börsen in Shanghai und Hongkong blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Euro fester

Der Euro handelt höher. Zum Dollar notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.1234 $ und damit etwas höher. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Kurs von 1.1237 Fr. ebenfalls fester. Der Dollar bewegt sich zum Franken weiter im Bereich der Parität und notiert aktuell bei genau 1 Fr.

Öl im Minus

Der Ölpreis kann seinen Aufwärtstrend am Freitag nicht fortsetzen, er büsst klar ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.62 -0.54%) kostet derzeit 69 $. Der Goldpreis liegt leichter bei 1286 $ pro Feinunze.