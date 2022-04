SMI schliesst etwas fester

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag bei einem Handel in engen Spannen unentschlossen gezeigt. Bei Handelsende in Zürich verbuchte der SMI (SMI 12'376.97 +0.29%) aber ein Plus von 0,3%. Nach dem starken Wochenstart könne es auch nicht in ähnlichem Stil weitergehen, sagte ein Händler. Die Anleger warteten erst einmal ab. Die zu erwartenden neuen Russlandsanktionen dämpfe das Handelsgeschehen zusätzlich. «Die Investoren stellen sich die Frage, wie stark solche Sanktionen die Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen», hiess es in einem Kommentar. Aber auch allgemein sei es derzeit schwierig, das Gesamtumfeld einzuschätzen. Die Möglichkeit, dass Russland die Erdgaslieferungen nach Europa bald einstelle, sei ein Risiko. Entsprechend könnten die höheren Ölpreise ebenfalls etwas auf die Stimmung drücken. Der Ölpreis baute am Dienstag seine Aufschläge vom Wochenstart aus. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108 $.

Aus New York kamen eher negative Signale. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes lagen bei Börsenschluss in Europa allesamt im Minus. Der aussagekräftige S&P 500 büsste 0,5% ein. Der Dow Jones verlor 0,1%. Klare Verluste in Höhe von 1,5% verzeichnete die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite.

Die Anleger seien zwischen den Spannungen mit Russland, der Aussicht auf einen Konjunkturabschwung aufgrund der sich abflachenden Renditekurven und dem Kurswechsel des Fed hin- und hergerissen. Die am Morgen publizierten EU-Einkaufsmanagerindizes zeigten, dass sich die Stimmung moderat verschlechtert hat. Die US-Notenbank Fed wird laut Direktorin Lael Brainard mit einer Serie von Zinserhöhungen und einem baldigen Abschmelzen der Bilanz der Inflation Einhalt gebieten. Hinweise auf die US-Geldpolitik werden nun von dem am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Protokoll der jüngste Fed-Sitzung erwartet.

Richemont CFR 122.35 +1.70% )

Die Papiere des Luxusgüterherstellers Richemont legten zu. Sie waren von JPMorgan mit einer «Overweight»-Empfehlung wieder aufgenommen und auch auf die Focus-Liste gesetzt worden. Konkurrent Swatch Group (UHR 263.00 -0.75%) wurde hingegen mit einer neutralen Bewertung wieder aufgenommen.

Die Schwergewichte im SMI schlossen fester. So gewannen vor allem Nestlé (NESN 123.58 +1.36%), während Roche und Novartis (NOVN 82.08 +0.43%) etwas hinterherhinkten. Ein Endspurt der drei hatte bereits zum Wochenstart zu einem deutlichen Plus beigetragen.

Überwiegend schwächer präsentierten sich die Finanzwerte. Allen voran fielen UBS (UBSG 17.68 -3.99%) zurück. Julius Bär (BAER 53.14 -3.31%) und Credit Suisse (CSGN 7.33 -2.21%) büssten ebenfalls ein.

Partners Group (PGHN 1'173.00 +0.51%) waren stabil. Der Vermögensverwalter hatte für seine Kunden in das Schweizer Unternehmen Climeworks investiert. Das Spin-off der ETH Zürich bietet Dienstleistungen zur Filterung von CO2 aus der Umgebungsluft an.

Die Aktien des Sensorenherstellers AMS Osram (AMS 13.54 -8.39%) zeigten sich sehr schwach. Am Investorentag präzisierte das Unternehmen seine Margenziele. Im Jahr 2024 soll eine Marge von 15% oder höher erreicht werden, bevor sie dann mittelfristig bei 20% oder mehr zu liegen kommen soll. Zwar kämen die neuen Margenziele grundsätzlich gut an, Euphorie gebe es aber keine. Nach den Vorschusslorbeeren vom Vortag nähmen Anleger vielmehr Gewinne mit, hiess es im Handel.

Zur Rose avancierten klar. Rückenwind für die Aktien der Versandapotheke kam aus Deutschland vom Konkurrenten Shop Apotheke.

In den hinteren Reihen zogen SoftwareOne (SWON 13.48 +1.05%) etwas an, nachdem die Gesellschaft 4,4 Mio. Aktien der norwegischen Crayon Group Holding für knapp 68 Mio. Fr. verkauft hatte.

Skan (SKAN 68.80 +5.85%) profitierten von guten Zahlen. Der Börsenneuling hatte sowohl den Umsatz als auch den Gewinn 2021 deutlich gesteigert.

Ein klares Minus verzeichneten hingegen Flughafen Zürich (FHZN 157.30 -3.26%). Laut Händlern hatte Kepler Cheuvreux das Rating gesenkt.

Montana Aerospace (AERO 18.48 +10.66%) knüpften mit starken Gewinnen an ihre gestrige Aufwärtsbewegung im Rahmen der Geschäftszahlen an.

Aluflexpack (AFP 16.20 +5.88%) profitierten von der mehrheitlichen Übernahme eines türkischen Verpackungsherstellers.

Die Aktien des Börsenneulings Talenthouse (THAG 0.4720 +90.32%) setzten ihre Achterbahnfahrt fort und verdoppelten sich. Gestern waren sie rund 70% eingebrochen.

Im breiten Markt war das Minus von Intershop (ISN 630.00 -4.55%) nur optisch, die Valoren der Immobiliengesellschaft wurden ex Dividende von 25 Fr. gehandelt.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die japanischen Aktien stiegen am Dienstag leicht. Sowohl der Nikkei 225 als auch der breite Topix legten 0,2% zu. In Südkorea vermochte eine steigende Inflationsrate die Anlegerstimmung kaum zu trüben. Der Kospi verharrte auf Vortagesniveau. Auch der australische All Ordinaries bewegte sich kaum, nachdem die Zentralbank die Zinsen unverändert belassen hatte. Die Börsen in China und Hongkong waren wegen eines Feiertages geschlossen.

Euro unter 1.10 $ und 1.02 Fr.

Der Euro notierte am Dienstag zum Dollar weiter unter der Marke von 1.10 $. Bei Börsenschluss in Europa kostete die Gemeinschaftswährung 1.0930 $ und damit deutlich weniger als am Vorabend. Zum Franken war sie bei einem Stand von 1.0150 Fr. etwas tiefer als am Montagabend. Derweil bewegte sich der Dollar zur Schweizer Währung aufwärts und stand um 17.30 Uhr MEZ bei 0.9291 Fr.

Goldpreis wenig verändert

Stabil entwickelte sich Gold mit einem Preis von 1932 $ pro Feinunze.

Abwärts bewegte sich Bitcoin. Die Cyberdevise notierte am Abende unter 46’000 $.