SMI klettert Richtung 9500

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag fest. Der Swiss Market Index gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Im frühen Handel legt er weiter zu und visiert die Marke von 9500 an. Damit steuert der SMI (SMI 9480.13 0.96%) auf einen Stabilisierungsversuch nach drei Tagen mit insgesamt deutlichen Verlusten zu. Unterstützung kommt dabei von der Wallstreet, wo die Kurse gegen Handelsende nach einer Schlussoffensive noch ins Plus gedreht haben.

Einerseits helfe den Aktien die Entspannung bei den Ölpreisen, welche sich zuletzt etwas erholt hätten, heisst es am Markt. Andererseits kamen beruhigendere Signale aus den USA: Nachdem Präsident Trump zuletzt mit einer schärferen Rhetorik die Angst vor einem Wiederaufflackern der Handelskonflikte mit China angefacht – und sich China umgehend gegen die Vorwürfe gewehrt hatte – hiess es nun aus dem Weissen Haus, dass nicht mit einer Erhöhung der Zölle auf Importe auf chinesische Güter zu rechnen sei. Dies habe zu einer leichten Beruhigung der Nerven der Investoren geführt, heisst es.

Adecco (ADEN 40.92 0.24%) fallen mit einem deutlichen Plus auf. Insbesondere ist der Umsatzrückgang im ersten Quartal weniger dramatisch ausgefallen als befürchtet. In ersten Kommentaren wurde nebst der Umsatzentwicklung auch die Widerstandskraft der Marge gelobt.

Avancen verzeichnen zudem ABB (ABBN 17.74 2.31%), Alcon (ALC 49.32 2.54%), LafargeHolcim (LHN 38.79 1.7%) oder auch Credit Suisse (CSGN 8.372 2.15%), welche am Vortag noch arg unter Druck standen.

UBS (UBSG 9.654 -1%) hingegen geben nach. Berücksichtigt muss dabei aber die heute abgezogene Dividende von 0.375 $ werden.

Im breiten Markt bewegen sich OC Oerlikon (OERL 6.905 0.14%) nach Zahlen kaum. Ex-Dividende werden zudem Stadler Rail (SRAIL 40.2 0.1%), BCV und Zuger Kantonalbank (ZG 6600 0.3%) gehandelt.

Dass die Fahrzeuggruppe Pierer Mobility (KTMI 34.05 6.41%) die Kurzarbeit für alle 3800 KTM-Mitarbeitenden beendet hat, führt zu einem Kurssprung.

Kaum Handel in Asien

In Japan, Festlandchina und Südkorea sind die Börsen am Dienstag wegen Feiertagen geschlossen. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,9%. Der australische S&P/ASX 200 schliesst 1,4% im Plus.

Euro nach Verlusten stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nach deutlichen Vortagesverlusten über 1,09 US-Dollar stabilisiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0908 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Auch gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro im Bereich von leicht über 1,0530 stabil. Derzeit wird er zu 1,0535 Franken gehandelt. Der US-Dollar tritt mit aktuell 0,9657 ebenfalls mehr oder weniger an Ort.

Ölpreis im Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 29.16 3.96%) liegt derzeit bei 28 $. Händler verwiesen auf Berichte, laut denen die Rohölschwämme an den Märkten abebben könnte. Der Goldpreis notiert wenig verändert bei 1703 $ pro Feinunze.