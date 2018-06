SMI handelt leichter

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse notiert mit Verlusten. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8619.76 -0.17%) eröffnet 0,3% im Minus und verharrt im weiteren Handelsverlauf auf diesem Niveau. Am Montag ist der Leitindex 0,2% gestiegen.

Die meisten Blue-Chip-Aktien büssen ein. Givaudan (GIVN 2210 -0.99%) verlieren am deutlichsten. Goldman Sachs (GS 229.89 0.67%) hat das Rating für die Papiere des Aromen- und Riechstoffherstellers von «Neutral» auf «Sell» gesenkt und das Kursziel von 2142 auf 2000 Fr. reduziert. Givaudan meldet, dass sie die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung am französischen Unternehmen Naturex sowie den Kauf des Parfümkompositeurs Expressions Parfumées abgeschlossen habe.

Erneut drücken die schwergewichtigen Genussscheine von Roche (ROG 210.95 -1.52%) auf den Index.

Bei den Standardwerten können die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 92.48 0.57%) und Swatch Group (UHR 492.1 0.78%) ein Plus aufweisen. Zudem legen Sika (SIK 8095 1.38%) und ABB (ABBN 22.9 0.26%) zu.

Tech-Werte mit Gewinnen

Der breite Markt verzeichnet Kursavancen. So steigt der Index der kleinen und mittelgrossen Werte SMIM (SMIM 2630.609 0.81%) klar.

Im breiten Markt zeichnen sich Tech-Werte durch Avancen aus. Neben AMS (AMS 89.02 4.36%) legen Temenos (TEMN 148.4 1.78%) und Logitech (LOGN 42.35 2.54%) zu. An der GV von AMS werden die Aktionäre des Sensorenherstellers am kommenden Mittwoch unter anderem über die künftige Ausgestaltung des genehmigten Kapitals abstimmen. Konkret soll der Vorstand die Möglichkeit haben, das Aktienkapital bis zum Juni 2023 durch die Ausgabe von 10% des derzeitigen Kapitals, also um bis zu 8,44 Mio. Aktien, zu erhöhen.

U-Blox (UBXN 195 3.45%) notieren fester. Der Halbleiterhersteller lanciert einen neuen Chip für den Bereich autonomes Fahren.

Die Aktien von Landis+Gyr (Landis+Gyr 70.75 3.66%) steigen bei Eröffnung 4%, drehen aber im frühen Handel ins Minus. Die Messgerätefirma hat 2017/18 den Umsatz gesteigert und unter dem Strich einen Gewinn erzielt.

Verhaltener Handel in Asien

Nach drei Handelstagen mit Kursgewinnen kommen die asiatischen Aktienmärkte nicht mehr richtig vom Fleck. Der Hang Seng in Hongkong handelt leicht fester (+0,4%). In Tokio legt der Nikkei 225 (Nikkei 225 22539.54 0.28%) um 0,3% zu. Der breiter gefasste Topix schliesst unverändert. In Schanghai steigen die Kurse leicht (+0,4%).

Euro wieder unter 1.17 $

Der Euro fällt zum Dollar leicht und notiert unter der Marke von 1.17 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1697 $. Zum Franken zeigt sich der Euro schwächer. Er notiert aktuell bei 1.1532 Fr. Der Greenback verliert zur Schweizer Währung leicht und liegt bei einem Kurs von 0.9861 Fr.

Ölpreis gibt nach

Der Ölpreis sinkt nach den deutlichen Verlusten weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 73.925 -1.89%) liegt bei nur noch knapp 75 $. Der Goldpreis notiert unverändert. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1291 $.