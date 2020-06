SMI zieht wieder an

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt nimmt zum Wochenschluss den Aufwärtstrend wieder auf. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10098.84 0.23%) notiert bei Eröffnung 0,2%. Kurz darauf arbeitet er sich über 10’100. Bis zum Mittag schaltet er einen Gang zurück und fällt unter diese Marke. Die Publikation der Zahlen vom US-Arbeitsmarkt verleiht der Börse wieder Schwung. Im Mai belief sich die Arbeitslosenquote auf 13,3%. Analysten rechneten mit einer Quote von etwa 20%, nach 14,7% im April. Am Vortag war der Leitindex um 1,1% gesunken. Er hat in der zu Ende gehenden Woche bisher mehr als 2,5% gewonnen.

Die Gewinnmitnahmen vom Vortag seien von kurzer Dauer gewesen, sagen Händler. Angesichts der massiven Geldschwemme, mit der die EZB und andere Notenbanken die Märkte fluten würden, gebe es für Aktien derzeit nur den Weg nach oben. Nun hechteten auch bisher vorsichtige Anleger in der Angst, den Aufschwung zu verpassen, noch in den Markt und kauften optisch zurückgebliebene Werte.

Im Schweizer Leitindex sind die Finanzwerte wieder gefragt. Credit Suisse (CSGN 9.946 2.54%) und UBS (UBSG 11.17 1.5%) legen zu. Damit steigen CS wieder über 10 Fr. Avancen verzeichnen auch die Versicherer Swiss Re (SREN 77 1.34%), Swiss Life (SLHN 373.7 1.71%) und Zurich Insurance (ZURN 345.5 0.82%).

An der Spitze des SMI stehen Richemont (CFR 63.76 4.59%). Der Titel des als zyklisch geltenden Luxusgüterherstellers war wegen der allgemeinen Ausgangssperre und der Reiserestriktionen massiv unter die Räder geraten. Er weist noch immer ein Minus von knapp einem Fünftel seit Jahresanfang auf und zählt damit zu den «zurückgebliebenen» Werten, wie ein Händler sagt. Auch die Valoren von Rivale Swatch Group (UHR 203.7 0.74%) legen deutlich zu.

Lonza (LONN 462.7 -1.26%) verlieren. Der Pharmazulieferer erhält mit Pierre-Alain Ruffieux zum 1. November einen neuen Chef. Er kommt von Roche (ROG 332.85 0.03%), wo er derzeit den Bereich Global Pharma Technical Operations mit 12’000 Mitarbeitern leitet.

Novartis (NOVN 82.09 0.39%) gewinnen. Der Pharmakonzern hat in einer Phase-1-Studie mit dem Enerzair Breezhaler zur Behandlung von Asthma bei Erwachsenen den primären Endpunkt erreicht. Wenig verändert sind die anderen Schwergewichte Roche und Nestlé (NESN 102.62 -0.14%).

SGS (SGSN 2322 -1.23%) und Givaudan (GIVN 3394 -2.69%) geben nach. Am Ende der Kurstafel stehen die Anteile des Medinzintechnikers Alcon (ALC 59.52 -2.36%). Sie leiden laut Händlern unter dem schwachen Ergebnis, das US-Rivale Cooper am Vortag vermeldet hat.

Dufry erneut stark

Auch im SMIM (SMIM 2527.474 -0.07%) dominieren die Gewinner. Dazu zählen erneut Dufry (DUFN 38.39 5.38%), die sich stark erholen. Die Käufer wetten laut Händlern darauf, dass all die angekündigten Lockerungen der Pandemiemassnahmen auch der Reiselust rasch neues Leben einhauchen.

Die Aktien Flughafen Zürich (FHZN 139.3 0%) liegen im Plus. Der Flughafen will nach dem coronabedingten Einbruch der Passagierzahlen um 99% im April und Mai den Betrieb wieder hochfahren.

Stärker präsentieren sich bei Tech-Valoren vor allem AMS (AMS 16.85 2.15%). Temenos (TEMN 143.9 -0.86%) liegen im Plus und Logitech (LOGN 55.48 -1.63%) im Minus.

Wie im SMI avancieren auch bei den mittelgrossen Titeln die Finanzwerte. Neben Julius Bär (BAER 44.16 2.7%) gewinnen Helvetia (HELN 97.55 2.79%). Partners Group (PGHN 840.2 2.46%) wetzen die Kursscharte vom Vortag mehr als aus.

Der grösste Verlierer im SMIM sind die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 169.6 -2.81%).

Leclanché (LECN 1.05 -3.67%) büssen einen Teil der jüngsten Gewinne ein. Der Energiespeicherhersteller hat 2019 – wie bekannt – deutlich weniger umgesetzt und einen hohen Verlust hinnehmen müssen.

Gemischtes Bild in Asien

Die Märkte in Asien tendieren uneinheitlich. Teilweise werden hier frühere Kursgewinne realisiert. An der Tokioter Börse liegen der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix mit 0,7 bzw. 0,5% im Plus. In China steigen der Shanghai Composite und der CSI 300 je 0,3%. Der südkoreanische Kospi klettert hingegen stattliche 1,6% nach oben. Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,7%.

Euro gibt Gewinne her

Der Eurokurs setzt zunächst seinen Höhenflug vom Vortag fort, kommt dann aber zurück. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar mit 1.1317 $. Gegenüber dem Franken kann sie noch minim zulegen und notiert derzeit bei 1.0840 Fr. Der Euro hat am Donnerstag nach der Ankündigung einer neuen Billionen-Euro-Geldschwemme der EZB die Marke von 1.08 Fr. überwunden und bewegt sich damit wieder auf dem Niveau von Anfang Januar. Der Dollar zieht zur Schweizer Währung an und steht derzeit bei 0.9574 Fr.

Gold weiter über 1700 $ – Ölpreis höher

Gold (Gold 1693.76 -1.19%) kann sich weiterhin über der Marke von 1700 $ halten und wird derzeit bei 1708 $ pro Feinunze gehandelt. Der Ölpreis steigt am Freitag deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.52 4.27%) kostet 41 $. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, dass an diesem Samstag ein Treffen der Ölminister des Verbunds Opec+ stattfinden soll. Offiziell war es für den 9. bis 10. Juni vorgesehen. Zuletzt gab es grosse Unsicherheit, ob und wann das Treffen stattfindet.