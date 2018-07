SMI schliesst etwas fester

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat am Donnerstag anfängliche Gewinne wieder preisgegeben. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8674.04 0.12%) schloss 0,1% fester, nachdem er zuvor bis auf 8724 Zähler – den höchsten Stand seit rund fünf Wochen – gestiegen war. Am Mittwoch war der Leitindex unter der Führung der Titel der Pharmariesen 0,4% gestiegen.

Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union gaben derweil den Börsen in New York Rückenwind. Der Dow Jones (Dow Jones 24353.87 0.74%) legte bei Börsenschluss in Europa 0,4% zu. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2733.96 0.76%) gewann ebenfalls 0,4%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite rückte 0,5% vor. Am Mittwoch waren die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

SMI: Schwergewichte belasteten

Die als eher defensive Anlage geltenden Indexschwergewichte, die den SMI am Vortag unterstützt hatten, rutschten ab und bremsten den Markt damit merklich. Die Anteile des Lebensmittelkonzerns Nestlé (NESN 79.2 0%) und der Pharmakonzern Roche (ROG 223.7 -0.2%) und Novartis (NOVN 76.2 -0.21%) büssten an Wert ein.

Auf der Verliererseite standen zudem die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 82.62 -0.6%) und Swatch Group (UHR 452.6 -1.09%). Swisscom (SCMN 456 0.29%) bauten die Verluste ab. Für die Telecomtitel hatte JPMorgan das Kursziel von 480 auf 420 Fr. heruntergeschraubt. Die Einstufung durch die US-Bank lautet weiterhin «Underweight».

Die Bankwerte UBS (UBSG 15.155 0.8%), Credit Suisse (CSGN 14.94 1.01%) und Julius Bär (BAER 58.1 1.01%) standen in der Gunst der Anleger. Nach der Schwächephase der letzten Tage sahen Investoren offenbar einen günstigen Zeitpunkt, um zuzugreifen. Zudem gab es von der Europäischen Zentralbank Signale für eine mögliche Zinsanhebung vor Ende 2019.

Im breiten Markt fielen Santhera (SANN 17.94 7.43%) mit einem Kursplus auf. Das Biopharmaunternehmen stellte neue Daten vor, die die klinische Relevanz der maximalen exspiratorischen Atemflussrate als Indikator für den Krankheitsverlauf bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) untermauern sollen. Die Daten der Studie wiederum weisen einen Therapienutzen des Santhera-Mittels Idebenone auf diese Messgrössen nach.

Die grossen Verliererwerte des gestrigen Handelstages – Comet (COTN 82.55 -1.84%) – büssten weiter ein. Vontobel (VONN 72.75 0.76%) senkte das Kursziel für Comet nach der Gewinnwarnung von 182 auf 128 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Buy».

Tornos (TOHN 11.25 3.21%) stiegen. Der Drehautomaten-Hersteller war am Mittwoch unter die Räder gekommen.

Höhere Kurse verbuchten Anteile von Zulieferern für die Autoindustrie: OC Oerlikon (OERL 14.54 1.47%), Autoneum (AUTN 214.4 1.04%), Georg Fischer (FI-N 1229 0.74%) und Feintool (FTON 106.2 -1.67%) rückten im Sog der deutschen Automobilwerte vor. Händler hoffen, dass die europäischen Autobauer doch noch um höhere US-Zölle herumkommen.

Asien mit Verlusten

Die asiatischen Börsen notierten im Minus. Der japanische Nikkei 225 verlor 1%, der Hang Seng in Hongkong 1,2%, der Shanghai Composite 1% und der koreanische Kospi (Kospi 2255.81 -0.52%) 0,8%. Da am Mittwoch in den USA die Märkte wegen des Nationalfeiertags geschlossen waren, fehlten Impulse von jenseits des Atlantiks.

Euro über 1.16 Fr.

Zum Franken legt der Euro bei Börsenschluss in Euopa zu. Er wurde leicht über der 1.16-Marke bei 1.1607 Fr. gehandelt. Der Dollar notierte gegenüber dem Franken stabil. Er lag bei 0.9921 Fr. Der Euro stieg zur US-Valuta deutlich. Die Gemeinschaftswährung arbeitet sich an die 1.17-Marke und stand um 17:30 Uhr MESZ bei genau 1.17 $.

Öl stabil

Der Ölpreis handelte nahezu unverändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 77.868 -0.38%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 78 $. US-Präsident Trump hatte die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) erneut für steigende Benzinpreise verantwortlich gemacht und sie aufgefordert, die Preise zu reduzieren. Der Goldpreis notierte fester bei 1259 $ pro Feinunze.