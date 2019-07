SMI notiert tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt übt sich am Freitag in Zurückhaltung, die Kurse liegen auf hohem Niveau mehrheitlich tiefer. Nach dem jüngsten Lauf und vor den US-Arbeitsmarktdaten lehne sich niemand zu weit aus dem Fenster, heisst es im Handel. Vielmehr seien vereinzelte Gewinnmitnahmen wahrscheinlich.

Für den weiteren Verlauf und ist entscheidend, ob die Arbeitsmarktdaten besser oder schlechter als erwartet ausfallen. Denn weniger neue Jobs würden das derzeitige Konjunkturbild und damit die anhaltend lockere Geldpolitik stützen, so die Marktmeinung. Immerhin ist die jüngste Rekordjagd an den Aktien- und Bondmärkten durch die Hoffnung getrieben, dass die wichtigsten Zentralbanken ihre Politik expansiv lassen, um so die Wirtschaft zu stützen.

Der SMI (SMI 10031.16 -0.35%) tritt bei Eröffnung noch auf der Stelle und büsst im weiteren Handelsverlauf aber ein. Adecco (ADEN 56.9 -3.79%) fallen mit deutlichen Verlusten auf. So empfehlen die Experten der Deutschen Bank die Adecco-Titel neu zum Verkauf. Sie begründen dies mit ihren Sorgen um die Aussichten für den US-Markt.

ABB (ABBN 19.2 -3.01%) sind unter Druck. Nachdem sich bereits die Experten von JPMorgan und Jefferies vorsichtig über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal geäussert haben, folgt nun noch die Deutsche Bank (DBK 6.996 -0.09%) mit zurückhaltenden Tönen.

LafargeHolcim (LHN 48.02 -1.01%) gehören ebenfalls zu den Verlierern. Die Schweizer Zementindustrie hat im zweiten Quartal 2019 klar weniger abgesetzt als im Vorjahr. Gegenüber der entsprechenden Vergleichsperiode resultierte ein Rückgang um 3,6%, wie der Verband Cemsuisse am Freitag mitteilte. Allerdings sei das Wachstum im Vorjahr stark gewesen.

Bei Richemont (CFR 82.76 -0.84%) wirkt sich ein positiver Analystenkommentar nicht kursbeschleunigend aus. Die Expertin von JPMorgan geht für das erste Quartal von einem soliden Geschäft aus und lobt die gute Positionierung des Unternehmens. Auch die Titel des Konkurrenten Swatch Group (UHR 278.1 -0.82%) fallen zurück.

Stützend für den Leitindex wirken die stabilen SMI-Schwergewichte Novartis (NOVN 90.5 -0.25%), Roche (ROG 280.85 -0.02%) und Nestlé (NESN 102.9 0.33%). Nestlé verschiebt sein Glacégeschäft Noga Ice Creams in sein britisches Joint Venture Froneri. Damit hat der Nahrungsmittelkonzern die letzte Etappe für die Auslagerung seines Eiscrèmegeschäfts in der Region EMENA in das Gemeinschaftsunternehmen mit R&R eingeläutet.

Ein kleines Plus reicht für Lonza (LONN 333.1 0.85%), dass sich die Aktien des Life-Science-Konzerns an die Spitze des SMI setzen können.

Industriewerte unter Druck

Als Grund für die Kursverluste von AMS (AMS 39.9 -2.61%) wird am Markt auf den südkoreanischen Chiphersteller Samsung verwiesen, der sich vorsichtig über den jüngsten Geschäftsverlauf geäussert hat. Zudem verlieren mit Logitech (LOGN 38.93 -0.99%) andere Tech-Werte aus dem SMIM (SMIM 2567.093 -0.77%).

Kursrückgänge erfahren vor allem die Werte aus dem Industriesektor. In Deutschland hat die Industrie einen deutlichen Rückgang beim Auftragseingang im Mai erfahren. So büssen Georg Fischer (FI-N 922 -2.02%) und Dormakaba (DOKA 725.5 -1.49%) ein. Schwächer handeln zudem die Werte des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 218.5 -2.06%) und die Papiere des Vakuumventilspezialisten VAT Group (VACN 119.95 -2.16%).

Clariant (CLN 19.175 -3.74%) liegen klar im roten Bereich. Händler berichten von Ergebnisängsten, losgetreten von Gewinnschätzungsreduktionen durch die US-Investmentbank JPMorgan. Tags zuvor warnte schon Baader-Helvea vor möglichen Gewinnwarnungen in der europäischen Chemieindustrie, ohne allerdings den Spezialitätenchemiehersteller Clariant namentlich zu erwähnen. Ems-Chemie (EMSN 613.5 -1.92%) geben daraufhin ebenfalls nach.

Fester zeigen sich die Gesundheitstitel im SMIM, namentlich Sonova (SOON 224.4 0.94%) und Vifor Pharma (VIFN 143.95 0.28%). Straumann (STMN 864.8 -1.77%) bleiben indes zurück.

Wenig Veränderungen in Asien

An den asiatischen Börsen ist der Handel wegen des Feiertags in den USA ruhig. Zudem haben sich die Anleger wegen der anstehenden Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten (Zahlen zum Arbeitsmarkt) zurückgehalten. Der Nikkei 225 (Nikkei 225 21746.38 0.2%) notiert nahezu unverändert. Der Shanghai Composite verliert 0,2%, der Hang Seng gewinnt 0,1%.

Sydney auf Rekordkurs

Spekulationen auf fallende Zinsen geben australischen Aktien erneut Auftrieb. Der Leitindex der Börse Sydney schliesst 0,5% im Plus bei 6751 Punkten und liegt damit nur noch rund hundert Zähler unter dem Rekordhoch von 2007. Sein neuseeländisches Pendant markiert mit 10.631 Stellen den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch.

Dollar steigt zum Franken

Der Euro handelt zum Dollar leichter und zum Franken stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Greenback 1.1261 $. Zum Franken tritt die Gemeinschaftswährung bei 1.1118 Fr. ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle. Mit 0.9872 Fr. legt der Dollar zur Schweizer Währung relativ deutlich zu.

Ölpreis fester

Der Ölpreis notiert am Freitag etwas höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.72 0.84%) kostet gut 63 $. Der Goldpreis handelt wenig verändert bei 1415 $ pro Feinunze.