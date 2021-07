SMI schliesst unverändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart die leichten Verluste aus dem frühen Handel abgebaut und stabil geschlossen. Der Leitindex SMI (SMI 11'967.57 +0.02%) hatte sich am Freitag auch auf Wochensicht zum ersten Mal nach sechs Gewinnwochen mit einem leichten Minus ins Wochenende verabschiedet. Seit er Mitte Juni eine Bestmarke bei 12’072 Punkten gesetzt hatte, bewegt er sich in einer engen Spanne um die 12’000-Punkte-Marke, kann sie bislang aber nicht nachhaltig hinter sich lassen. Darüber hinaus war der Handel an diesem Montag ohnehin durch einen Mangel an Impulsen gekennzeichnet, da in den USA die Märkte wegen des nachgeholten Unabhängigkeitstages (4. Juli) geschlossen blieben.

Dabei waren die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag an sich ganz nach dem Geschmack der Anleger ausgefallen: gut, aber nicht zu gut. Letztlich seien sie so ausgefallen, dass sie keine sofortige Abkehr des Federal Reserve von seiner expansiven Politik rechtfertigten, heisst es von Händlerseite. Vor diesem Hintergrund warten Marktteilnehmer denn auch gespannt auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank zur Wochenmitte, um besser einschätzen zu können, wie weit das Federal Reserve noch von einer Zinswende entfernt ist.

Nachrichten waren nur spärlich gesät. Marktteilnehmer warten auf den Beginn der Berichtssaison zum zweiten Quartal bzw. zum ersten Halbjahr. Erste Unternehmen werden bereits diese Woche ihre Zahlen offenlegen, so richtig beginnt die Saison aber erst in der zweiten Julihälfte.

Fester präsentierte sich die Finanzbranche. Zurich Insurance (ZURN 368.20 +0.16%), Partners Group (PGHN 1'419.00 +0.11%) und Swiss Re (SREN 84.40 +0.52%) drehten ins Plus. Zudem zogen Julius Bär (BAER 61.56 +2.26%), Credit Suisse (CSGN 9.72 +1.29%) und UBS (UBSG 14.31 +1.02%) sowie Swiss Life (SLHN 460.90 +1.27%) an.

Auch die Aktien des Luxusgüterhersteller schlossen nach einem etwas schwächeren Auftakt in der Gewinnzone.

Leichte Verluste der Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 84.19 -0.39%) und Roche (ROG 350.35 +0.23%) sowie Nestlé (NESN 115.14 -0.42%) lasteten auf dem Markt.

Holcim (HOLN 54.86 -0.58%) zeigten sich wenig bewegt. Der Zementkonzern hatte laut Wochenendpresse beim Rechtsstreit mit US-Klägern über die Nutzung enteigneter Grundstücke eine endgültige Einigung erzielt. So hätten sich die beiden Seiten in einer gemeinsamen Vereinbarung vom 22. Juni auf die Abweisung der Klage geeinigt, schreibt die «Sonntagszeitung» mit Verweis auf Gerichtsdokumente.

Neben Logitech (LOGI 112.85 +0.09%) gewannen im SMIM (SMIM 3'394.06 +0.01%) AMS-Osram (OSR 53.30 +0.57%) (AMS 19.42 +1.28%). Beide profitierten von freundlichen US-Vorgaben.

Verluste verbuchte der Rolltreppen- und Lifthersteller Schindler (SCHP 276.90 -1.18%) PS. Händler verwiesen auf die jüngsten Konjunkturdaten aus Asien, die uneinheitlich ausgefallen sind. In gut zwei Wochen wird der Konzern zudem Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld hatte SocGen laut Händlern das Kursziel für die Papiere gesenkt.

Mit einem Kurssprung stachen Landis+Gyr (LAND 69.95 +8.7%) im breiten Markt hervor. Der Stromzählerproduzent hatte mit dem US-amerikanischen Netzbetreiber National Grid einen Zwanzigjahresvertrag über ein Netzmodernisierungsprojekt abgeschlossen. Laut Analystenkommentaren war dies einer der vier Grossaufträge, die Landis+Gyr seit 2019 in Aussicht gestellt hatte.

Meier Tobler (WMN 19.30 +6.04%) knüpften an ihre Kursstärke der letzten Tage an. Am Markt wurde das mit Hoffnungskäufen erklärt.

Dass die Messebetreiberin weitere Veranstaltungen abgesagt hatte, belastete die Aktien der MCH Group (MCHN 14.50 -1.02%).

Autoneum (AUTN 163.20 -4.95%) fielen im Einklang mit dem insgesamt schwachen europäischen Automobilsektor überdurchschnittlich stark zurück.

Asiens Börsen etwas schwächer

Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenauftakt tendenziell negativ. Der japanische Nikkei 225 stand 0,6% tiefer, der marktbreite Topix verlor 0,4%. In Hongkong gab der Hang Seng 0,6% ab. Die Aktien in Festlandchina tendierten gemäss dem Index CSI 300 seitwärts. Der koreanische Kospi (+0,3%) gewann dagegen. Der australische S&P/ASX 200 (+0,1%) veränderte sich nur minimal.

Euro stabil

Der Euro veränderte sich am Montag in einem ruhigen Handel im Verlauf wenig. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.1865 $. Auch zum Franken bewegte sich der Euro in engen Spannen und wurde zu 1.0939 Fr. gehandelt. Auch gegenüber dem Dollar hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Um 17.30 Uhr MEZ wurde der Greenback mit 0.9220 Fr. bewertet.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis bewegte sich zu Wochenbeginn leicht aufwärts. Die geplante Fortsetzung der Verhandlungen des Ölverbundes Opec+ an diesem Montag wurden laut Kreisen ohne Einigung abgesagt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 77.43 +0.48%) kostete am Abend 76.50 $.

Gold (Gold 1'789.70 +0.12%) zeigte sich wenig verändert bei einem Preis von 1791 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 33'935.00 +0.13%) gab nach den Avancen vom Wochenende wieder nach. Somit verharrt die grösste Cyberdevise in der Spanne zwischen 30’000 und 35’000 $.