Schweizer Börse etwas im Plus

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag freundlich. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. «Wir konsolidieren auf hohen Niveau in einem engen Korridor», sagte ein Händler. Die Anleger warteten ab, weil die Impulse fehlten. Dies liege auch daran, dass wegen der Ferienzeit viele Marktteilnehmer abwesend seien. Damit dürfte der Swiss Market Index (SMI (SMI 12'207.51 +0.24%)) wohl in der nächsten Zeit kaum aus der seit mehr als einem Monat dauernden Seitwärtsbewegung von 11’900 bis 12’200 Punkten ausbrechen, heisst es.

Den stärksten Kursanstieg verbuchen Swisscom (SCMN 559.00 +2.16%). Der Telekomkonzern hat mit dem Halbjahresbericht die Anleger auf seine Seite gezogen. Mit einem Gewinnplus von 42% auf 1,05 Mrd. Fr. hat er die Erwartungen der Analysten übertroffen, zudem wurde der Ebitda-Ausblick erhöht. Positiv erwähnt wird auch, dass der Platzhirsch nicht nur im Ausland, sondern auch im Schweizer Heimmarkt wachsen konnte.

Gefragt sind die Aktien von Geberit (GEBN 767.40 +0.97%). Händler erklären dies mit den guten Ergebnissen, die die Mitbewerber Villeroy & Boch sowie Saint-Gobain vorgelegt hätten. Der Sanitärtechnikkonzern legt am 19. August die Halbjahreszahlen vor.

Auf den hinteren Rängen fallen Vifor Pharma (VIFN 124.00 -3.2%) auf. Das Pharmaunternehmen erholt sich zwar langsam von Covid-19-Pandemie, negativ erwähnt wird allerdings, dass die Gruppe ihre Guidance nicht erhöht, sondern «nur bestätigt» hat (lesen Sie hier mehr).

Unter Druck stehen Klingelnberg (KLIN 19.30 -6.76%). Der Maschinenbauer hat wegen Unwetterschäden in Deutschland eine Gewinnwarnung ausgesprochen und die Prognose kassiert. Gesucht sind dagegen VAT nach detaillierten Halbjahreszahlen.

Deutscher Leitindex wenig verändert

Zum Höhepunkt der deutschen Berichtssaison bewegt sich der Dax (DAX 15'698.54 +0.04%) nur wenig. Bei den Einzelwerten büssen Adidas (ADS 320.50 -4.68%) ein, obwohl der Sportartikelhersteller seine Gesamtjahresziele hochgeschraubt hatte. Grund für die Verkäufe sei das schwächelnde Geschäft in China, dessen Erholung derzeit nicht in Sicht sei, schrieben die Analysten der Bank Credit Suisse (CSGN 9.36 +0.04%). Westliche Modefirmen werden wegen ihrer Kritik an Menschenrechtsverletzungen der Regierung in Peking von Verbrauchern in der Volksrepublik teilweise boykottiert.

Aufwärts ging es dagegen zunächst für die Lufthansa (LHA 9.28 +0.56%). Inzwischen notieren sie tiefer. Die Fluggesellschaft habe den Verlust im Rahmen der Erwartungen verringert, kommentierte Analyst Gerald Khoo von der Investmentbank Liberum. Die steigenden Passagierzahlen bildeten eine Basis für eine weitere Erholung des Geschäfts im laufenden Quartal. Positiv seien auch die Buchungen.

Euro zu Dollar wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag zunächst wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1838 $ gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Dagegen hat der Euro zum Franken leicht zugelegt und wird aktuell zu 1,0738 nach 1,0731 Fr. gehandelt. Auch der Dollar hat demzufolge seine Gewinne zum Franken etwas ausbauen können und kostet mit 0,9072 Fr. geringfügig mehr als am Vorabend mit 0,9065.

Die Ölpreise sind derweil gestiegen und haben damit die jüngsten Kursverluste vorerst gestoppt. Zuvor waren sie an drei Handelstagen in Folge gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.64 +0.51%) kostete am Morgen 70,60 $. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 68.32 -0.25%)) stieg um 24 Cent auf 68,39 $.