SMI fällt wegen US-Jobdaten deutlich ins Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der Publikation der US-Arbeitsmarktdaten deutlich ins Minus gedreht und ein neues Tagestief erreicht. Sowohl die neugeschaffene Stellen in den USA als auch die über den Erwartung liegenden durchschnittlichen Stundenlöhne geben der US-Notenbank FED weiteren Raum für die avisierten Zinsschritte, heisst es im Handel. Analysten gehen im September von einer weiteren Leitzinsanhebung von 75 Basispunkten aus.

«Unkaputtbar, das war der erste Gedanke, als die Zahl von 528’000 neu geschaffenen Stellen über den Ticker lief», meint ein Händler. Die Schätzungen lagen bei rund 250’000 neuen Stellen. Der Arbeitsmarkt hat damit nicht an Schwung an verloren, sondern sogar an Fahrt aufgenommen.

Der SMI (SMI 11'153.79 -0.44%) weist gegen 15.00 Uhr ein Minus von 0,42% auf 11’155,07 Punkte aus. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,78% auf 1731,86 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'459.05 -0.48%) 0,54% auf 14’450,73 Punkte. Im SLI stehen 21 Verlierern neun Gewinner gegenüber.

Angeführt wir die Verliererliste von Straumann (STMN 130.40 -2.90%), Lonza (LONN 560.80 -3.31%) oder auch Partners Group (PGHN 998.40 -2.64%), die um bis zu 4% nachgeben. Gerade bei den beiden Titeln aus dem Lifescience-Bereich dürften Investoren noch Gewinne versilbern, nachdem beide im Wochenverlauf klar positiv abschneiden.

Das Schwergewicht Nestlé (NESN 115.60 -1.10%) ist mittlerweile ebenfalls ins Minus abgerutscht und zieht den SMI nach unten. Dafür stützen die Pharmaaktien Novartis (NOVN 81.90 +0.66%) und Roche den SMI.

Zu den Gewinnern gehört nach wie vor der Vakuumventil-Hersteller VAT mit einem Plus von 1,7%. Aber auch Werte wie Temenos, AMS Osram und Logitech sind unter den grössten Gewinnern zu finden, wie Aufschläge von bis zu 0,5% zeigen. Und auch Swisscom erholen sich vom Vortag, als durchwachsene Zahlen den Kurs belastet haben.

Euro hält sich über 1,02 $

Der Euro hat sich am Freitag über der Marke von 1,02 $ gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0235 $. In der Nacht hatte sie noch etwas höher notiert.

Zum Franken notiert der Euro bei einem Stand von 0,9782 weiterhin in etwa auf dem Niveau der letzten Tage. Auch der US-Dollar präsentiert sich bei einem Stand von 0,9557 wenig bewegt.

Vor dem Wochenende rücken Zahlen vom US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Die Daten werden an den Finanzmärkten grundsätzlich stark beachtet, da sie Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben. Dieses Mal ist das Interesse aber noch grösser, weil die US-Wirtschaft im ersten Halbjahr rechnerisch geschrumpft ist. Der bislang solide Arbeitsmarkt gilt vielen Ökonomen als ein Indiz gegen eine klassische Rezession.

Die in der Eurozone veröffentlichten Industriedaten bewegen den Euro kaum. So ist die Gesamtproduktion in Deutschland im Juni im Vergleich zum Vormonat überraschend gestiegen. Im gesamten zweiten Quartal schlägt allerdings ein Produktionsminus zu Buche, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

«Material- und Lieferengpässe behindern die Produktion», kommentiert Marco Wagner, Volkswirt bei der Commerzbank (CBK 7.23 +1.95%). «Ausserdem zeichnet sich mehr und mehr eine Schwächephase der Weltwirtschaft ab, weshalb die Auftragseingänge bereits seit fünf Monaten fallen.» Während in Frankreich und Spanien die Zahlen zur Industrieproduktion im Juni positiv überraschten, enttäuschten sie in Italien.

Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich am Freitag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 94,13 $ und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 88.09 -3.21%)) zur September-Lieferung sank geringfügig um 10 Cent auf 88,44 $.

In der zu Ende gehenden Woche sind die Ölpreise deutlich gefallen und haben mehrmonatige Tiefstände markiert. Gegenüber dem Jahresbeginn liegen die Preise zwar immer noch klar höher. Von ihren Höchstständen, die sie zu Beginn des Ukraine-Kriegs markiert haben, sind sie aber weit entfernt. Wesentlicher Grund sind Rezessionssorgen, die unter anderem auf die straffere Geldpolitik vieler Zentralbanken zurückgehen.

Von Entwarnung kann am Ölmarkt aber keine Rede sein. Das Angebot gilt weiterhin als knapp, nicht zuletzt aufgrund der scharfen Sanktionen überwiegend westlicher Länder gegen den grossen Ölproduzenten Russland. In dieser Woche hat sich der mächtige Ölverbund Opec+ zwar zu einer leichten Anhebung seiner Förderung ab September entschlossen. Zugleich warnten die Förderländer aber vor geringen freien Kapazitäten.

Unschlüssige Investoren in den USA

Der Dow Industrial Index gab am Donnerstag 0,3% nach auf 32’726,8. Der marktbreite S&P 500 verlor lediglich 0,1% auf 4151,9. Der Nasdaq 100 (NDX 13'311.04 +0.44%), der Index der Aktien technologielastiger Unternehmen, gewann 0,4% auf 13’311. Hier verbreiteten günstige Marktstatistiken zum Dienstleistungssektor Optimismus.

Sonst aber zeigten sich die Investoren unschlüssig. Gespannt erwarten sie Arbeitsmarktdaten der Regierung, die später heute Freitag publiziert werden. Sie sollen aufzeigen, wie resistent die amerikanische Wirtschaft noch ist mit Blick auf die näherrückende Rezession. Die Anlegersorgen drückten etwa die Papiere des Handelsriesen Walmart (–3,8%). Wegen schlechter als erwartet ausgefallener Zwischenergebnisse kamen die Aktien der Pharmakonzerns Eli Lilly unter die Räder (–2,6%), ebenso die Valoren des Onlinehändlers eBay (–5,2%).

Aufwärts-Trend in Asien

Die asiatischen Handelsplätze ziehen im Freitaghandel aufwärts. Begünstigend ist die Entwicklung der Rohölpreise. Der japanische Standardindex Nikkei 225 gewinnt 0,9%. Besonders gesucht waren Unternehmen energieintensiver Branchen, etwa Nippon Steel und Mitsui Chemicals. Unter den Tagesverlierern findet sich Mitsubishi Motors.

Auch die Chinabörsen tendieren freundlich. Die Anleger hoffen in der Taiwanfrage auf baldige Entspannung. Der Shanghai Composite steigt 0,3%. Der Hang Seng handelt auf unverändertem Niveau. Der Kospi Südkoreas macht 0,7% gut.

Der Terminhandel wichtiger Aktienindizes deutet auf heute anziehende Börsen hin. Der Futures des Euro Stoxx 50 der grössten Unternehmen der Eurozone wie auch der Futures des amerikanischen S&P 500 sind am Freitagmorgen 0,2% im Plus.