SMI notiert höher

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne. Zwei Faktoren heben die Stimmung der Anleger: Neue Gespräche zwischen den USA und China sowie weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne.

Die USA und China wollen sich wieder bemühen, ihren Handelskonflikt zu entschärfen. Ab Anfang Oktober soll es bilaterale Gespräche geben, berichteten chinesische Staatsmedien. Und die harte Brexit-Linie der britischen Regierung ist im Parlament auf Widerstand gestossen. Aktuell sieht es danach aus, als könnte verhindert werden, dass Grossbritannien Ende Oktober ohne Austrittsabkommen aus der EU ausscheidet.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9919.57 0.25%) steht bei Eröffnung 0,5% höher. Damit stabilisiert er sich über der Marke von 9900. Am Mittwoch ist der Leitindex um 0,4% gestiegen. Die meisten SMI-Titel steigen.

Die Hoffnung auf eine Beruhigung im Handelskonflikt stösst die Papiere von Richemont (CFR 76.34 0.61%) und Swatch Group (UHR 270 1.77%) an. Getragen werden die Titel von der Hoffnung, die politisch aufgeheizte Lage in Hongkong könnte sich schon bald beruhigen. Hongkong gilt für die Schweizer Uhrenindustrie als der weltweit wichtigste Absatzmarkt.

UBS (UBSG 10.41 1.07%) notieren höher. Laut einem Bericht der «Financial Times» plant die Grossbank eine Reorganisation des Investment Banking. Demnach wird auch über einen Abbau von mehreren hundert Stellen diskutiert. Auch Credit Suisse (CSGN 11.765 1.07%) notieren deutlich fester.

Daneben fallen noch Adecco (ADEN 53.52 1.17%) sowie ABB (ABBN 18.92 1.56%) mit höheren Gewinnen auf.

Die schwergewichtigen Pharmatitel von Novartis (NOVN 87.6 -0.15%) und Roche (ROG 270.25 -0.26%) belasten den Index mit leichten Verlusten. auch die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 59.31 -0.47%) tendieren tiefer.

Mit LafargeHolcim (LHN 46.52 0%) geht es leicht nach unten, nachdem die Deutsche Bank (DBK 6.82 1.16%) ihr Votum für den Zementhersteller auf «Hold» von «Buy» gesenkt hat.

AMS erneut höher

Im SMIM (SMIM 2576.007 0.96%) fallen erneut AMS (AMS 41.43 3.58%) auf. Händler erklären die Bewegung erneut damit, dass es offenbar nicht zu einem Bieterstreit mit den beiden Finanzinvestoren Bain Capital und The Carlyle Group um Osram (OSR 37.2 0.16%) kommt.

Wie auch im SMI neigen Valoren aus dem Gesundheitssektor zur Schwäche. Sonova (SOON 226.1 -1.74%) und Vifor Pharma (VIFN 157.15 0.42%) büssen an Wert ein.

Bei den mittelgrossen Werten verzeichnen Technologieaktien U-Blox (UBXN 70.7 3.89%) und VAT Group (VACN 123.8 3%) Kursgewinne. Auch Industriewerte wie Georg Fischer (FI-N 831 2.21%) oder Clariant (CLN 18.775 2.12%) avancieren.

Schindler (SCHP 237.2 4.45%) sind aufgrund von Konsolidierungsspekulationen im Sektor stark gefragt. Der deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp (TKA 11.265 2.46%) stösst den Verkaufsplan für seine Liftsparte an. Zudem gibt es in der italienischen Presse Gerüchte, wonach der zum US-Mischkonzern United Technologies (UTX 131.05 1.61%) gehörende Aufzugshersteller Otis jüngst an Schindler herangetreten sei.

Die Papiere des Börsenneulings SIG Combibloc (SIGN 12.34 -0.32%) geben nach. Der frühere Besitzer und heutige Hauptaktionär Onex hat sich am Vorabend in einem beschleunigten Buchbildungsverfahren von einem grossen Aktienpaket getrennt. Laut den beteiligten Banken wurden die 30 Mio Papiere zu einem Preis von 12 Fr. das Stück platziert.

Wisekey (WIHN 2.635 -4.36%) büssen ein. Die auf Internet-Sicherheit spezialisierten Firma gründet mit der E.A. Juffali & Brothers-Gruppe das Gemeinschaftsunternehmen Wisekey Arabia. Die Firma solle in Saudi-Arabien domiziliert werden, heisst es in einer Mitteilung.

Asien mit Avancen

Die asiatischen Aktienmärkte übernehmen am Donnerstag die gute Stimmung von Wallstreet und tendieren mehrheitlich fester, auch dank der Meldung, wonach amerikanische und chinesische Handelsdelegationen Anfang Oktober ihre Gespräche zur Beilegung des Wirtschaftskonflikts weiterführen werden.

Nachdem die Erleichterung in Hongkong über den kompletten Rückzug des umstrittenen Auslieferungsgesetzes durch Regierungschefin Carrie Lam den Hang Seng gestern fast 4% hat steigen lassen, zeigt sich der Index im heutigen Handel noch 0,3% fester. Der Shanghai Composite notiert, beflügelt durch die Ankündigung neuer Gespräche mit den USA, 1,6% über Vortagesschluss, während der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix in Tokio sogar ein Plus von 2,3 und von 2% aufweisen.

Euro stabil

Der Euro hält sich am Donnerstag über der Marke von 1.10 $. Die Gemeinschaftswährung liegt zum Dollar bei 1.1027 $. Auch zum Schweizer Franken macht der Euro zuletzt wieder Boden gut. Aktuell kostet er 1.0845 Fr. Der Dollar kostet mit 0.9835 Fr. wieder etwas mehr.

Brent über 60 $

Der Ölpreis festigt sich über der Marke von 60 $. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.43 -0.66%) kostet knapp 61 $. Gold (Gold 1541.56 -0.71%) liegt etwas tiefer. Die Feinunze des Edelmetalls notiert bei 1545 $.