SMI mit Minus zum Wochenstart

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einem Minus in die Handelswoche gestartet. Nach Verlusten von mehr als 1,5% zum Handelsstart konnte der SMI (SMI 10'819.54 -0.66%) im Handelsverlauf die Einbussen aber deutlich eindämmen. Das lag vor allem an den beiden Pharma-Schwergewichten, die als einzige SMI-Titel letztlich im Plus schlossen. Da die US-Märkte wegen eine Feiertags (Labour Day) geschlossen bleiben, fehlte es an Impulsen. Folglich waren auch die Volumina gemäss Handelsteilnehmern vergleichsweise gering.

Neben dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, der am Donnerstag ansteht, waren Energiefragen das Hauptthema an der Börse. So hat etwas das Ölkartell Opec+ eine weitere Drosselung der Ölproduktion für den Oktober beschlossen, um den zuletzt deutlich gefallenen Preis für Rohöl zu stützen. Die Ölpreise legten in Folge der Mitteilung auch deutlich zu. Zudem kündigte Russland einen Stopp der Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline North Stream 1 an. Die Lieferung werde erst wieder aufgenommen, wenn die Sanktionen gegen Russland aufgehoben würden. Der Dax wurde durch diese Nachrichten stark belastet und gab mehr als 2% nach. Etwas besser hielt sich der CAC. Der FTSE schloss sogar leicht im Plus, auch beflügelt durch die Aussicht auf die neue konservative Premierministerin Liz Truss.

Hierzulande büsste der SMI 0,66% auf 10’819,54 Punkte ein, nachdem er am Freitag noch um mehr als 2% gestiegen war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verlor 1,14% auf 1648,96 und der breite SPI (SXGE 13'904.38 -0.81%) 0,81% auf 13’904,38 Zähler. Im SLI standen den 27 Verlierern nur noch zwei Gewinner gegenüber, SGS (SGSN 2'166.00 -0.23%) schlossen unverändert.

Grösste und einzige Gewinner im SMI waren heute die Pharmatitel von Novartis (NOVN 79.65 -0.21%) und Roche GS (ROG 319.20 +0.00%). Auch die Valoren von Nestlé (NESN 113.24 +0.21%) zählten mit Abgaben von -0,4% zu den besten Werte, die defensiven Index-Schwergewichte konnten damit die Verluste im SMI deutlich eindämmen.

Bei den Versicherern konnte sich Swiss Re (SREN 78.68 -0.08%) etwas gegen den Abwärtstrend stemmen. Dagegen schlossen Zurich Insurance (ZURN 429.70 -0.07%) und Swiss Life (SLHN 509.00 +0.24%) deutlich tiefer.

Auf dem Verkaufszettel der Anleger standen am Handelstag aber vor allem Technologiewerte und Zykliker ganz oben. Kühne & Nagel bildeten mit einem Minus von 3,3% das Schlusslicht im SLI. Ebenso schlossen AMS Osram (AMS 6.94 -0.14%), Logitech (LOGN 47.55 -0.17%), Temenos (TEMN 78.50 +0.62%) und VAT Group (VACN 232.40 -0.51%) klar im Minus. Auch die Bauwerte Holcim (HOLN 43.58 -0.41%), Sika (SIKA 216.90 -0.05%) und Geberit (GEBN 442.50 -0.02%) gaben zwischen 2,6 und 2,9% nach.

Stark gebeutelt waren auch die Valoren der Credit Suisse (CSGN 5.03 +0.62%), die mit Abgaben von 3,1% ganz leicht unter der Marke von 5 Fr. schlossen. Negativ wirkte sich vor allem ein Bericht von Wochenende aus, dass das Investment Banking weitgehend zerschlagen werden soll.

Andere Finanztitel hielten sich etwas besser. Julius Bär (BAER 47.60 +0.74%) gaben 2,3% nach. UBS (UBSG 15.48 +0.32%) verloren 1,1%, nachdem die Grossbank die milliardenschwere Übernahme des Fintech-Unternehmens Wealthfront abgeblasen hat. Partners Group (PGHN 931.40 -0.19%) hielten sich mit Abgaben von 0,7% vergleichsweise gut.

Im breiten Markt gewannen die Papier der Kantonalbank aus Jura (BCJ) am stärksten hinzu. Deutliche Zugewinne verbuchten auch Starrag (STGN 40.00 +4.17%) und die in letzter Zeit stark gebeutelten Papiere von Zur Rose (ROSE 45.66 -1.25%).

Nach Vorlage der Halbjahreszahlen legten die Von Roll um 0,8% zu. Burkhalter schlossen hingegen 0,2% tiefer. Weniger überzeugen konnten Romande Energie, die mit einem Minus von 6,5% zu den grössten Verlierern im SLI zählen.

Am Ende des SPI finden sich die Valoren von Bachem (BANB 63.00 -0.40%) und Dormakaba (DOKA 358.00 +0.00%), die je 6,8% nachgeben. Deutliche Einbussen musste auch die MCH Group (MCHN 5.50 +0.00%) hinnehmen.

Erdgaskrise belastet Euro

Die Erdgaskrise hat den Euro erstmals seit fast 20 Jahren unter die Marke von 0,99 $ gedrückt. Am Montagmorgen war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 0,9878 $ gefallen.

Dies war der tiefste Stand seit Dezember 2002. Bis zum späteren Nachmittag erholte sich der Euro wieder etwas und wurde mit 0,9921 $ gehandelt. Bei den Währungspaaren USD/CHF (USD/CHF 0.9807 +0.07%) (0,9817) und EUR/CHF (EUR/CHF 0.9780 +0.51%) (0,9738) tat sich derweil am Nachmittag nicht mehr viel.

Der russische Staatskonzern Gazprom lässt alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nun bis auf Weiteres ruhen – angeblich wegen technischer Probleme. Die unsichere Versorgung mit Erdgas (Gas natural 8.90 -2.89%) belastet den Euro schon länger. Europa und insbesondere Deutschland sind stark abhängig von russischen Erdgaslieferungen. In den vergangenen Wochen hatte Russland die Lieferungen zunehmend reduziert.

Nach Einschätzung der Experten der Commerzbank (CBK 6.90 +2.50%) wird es immer wahrscheinlich, dass es im Winter in Deutschland zu einer Rationierung von Gas kommen wird. «Dann würde die schon wegen der massiv gestiegenen Energiepreise zu erwartende Rezession deutlich gravierender ausfallen», heisst es in einer Studie.

Konjunkturdaten zeichneten abermals ein trübes Bild für die Eurozone. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global gingen im gemeinsamen Währungsraum weiter zurück. Ebenfalls rückläufig war die Investorenstimmung des Beratungsunternehmens Sentix. Das Konjunkturbarometer fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86358 (0,86478) britische Pfund und 139,47 (140,36) japanische Yen fest.

Ölpreise legen deutlich zu

Nach der beschlossenen Senkung der Fördermenge durch das Ölkartell Opec+ haben die Ölpreise ihre Kursgewinne ausgeweitet. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,55 $. Das waren 3,54 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 88.83 +1.78%)) stieg um 3,15 $ auf 90,02 $.

Die grossen Ölnationen des Verbundes Opec+ senken ihr Förderziel nach den Erhöhungen der vergangenen Monate wieder leicht ab. Die gemeinsame Tagesproduktion für den Oktober werde um 100’000 Barrel reduziert, hiess es am Nachmittag nach einer Online-Sitzung der Ölminister aus rund 20 Ländern. Damit wird die jüngste Produktionsausweitung der von Saudi-Arabien und Russland dominierten Opec+ rückgängig gemacht. Das künftig verringerte Angebot stützt die Ölpreise. Beobachter hatten überwiegend mit einer stabilen Förderung gerechnet.

Die stark gestiegenen Erdgaspreise haben auch die Ölpreise gestützt. Der Staatskonzern Gazprom (Gazprom 1.10 -46.60%) lässt alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nun bis auf Weiteres ruhen – angeblich wegen technischer Probleme. Rohöl kann Erdgas in einigen Produktionsbereichen ersetzen.

Die Preisaufschläge zum Wochenstart folgen auf zum Teil deutliche Abschläge in der vergangenen Woche. Als Hauptgrund dafür gelten die trüben Konjunkturaussichten und die entsprechend schwach erwartete Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel.

So deuten die am Vormittag veröffentlichen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Grossbritannien auf eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung hin. Zudem lastet der entschlossene Inflationskampf vieler Zentralbanken auf den Ölpreisen, da die vielerorts höheren Zinsen auf die Stimmung an den Finanz- und Rohstoffmärkten drücken.