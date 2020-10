SMI schliesst knapp über 10’300

(AWP)/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart fester geschlossen und den Handel über der Marke von 10’300 beendet. Der SMI (SMI 10303.06 0.49%) stieg bei Eröffnung 0,8%. Im frühen Handel bröckelten die Gewinne aber etwas ab. Der Leitindex pendelt im weiteren Handelsverlauf um die Marke von 10’300 und schloss letztlich knapp darüber.

Aus New York kamen ebenfalls positive Signale. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes lagen bei Handelsende in Zürich allesamt im Plus. So gewann der S&P 500 (SP500 3408.62 1.8%) 1,3%. Der Dow Jones (Dow Jones 28148.64 1.68%) legte ebenfalls 1,3% zu. Avancen von 1,6% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Die Hoffnung auf eine rasche Besserung des Gesundheitszustands von US-Präsident Donald Trump sorgte am Montag für eine freundliche Tendenz. Zusätzlich gestützt wurde der Markt von der der Hoffnung, dass es nun eine Einigung im Streit über ein weiteres Hilfspaket für von der Pandemie getroffene US-Wirtschaft geben könnte. Dies würde die Konjunktur insgesamt anschieben, hiess es am Markt.

Laut Medienberichten könnte der Präsident bereits heute Montag ins Weisse Haus zurückkehren. Damit würde sich die aktuelle politische Verunsicherung merklich reduzieren, hiess es am Markt. Doch die Furcht vor einem politischen Chaos in den USA ist damit nicht vom Tisch. Die weitere Entwicklung an den Märkten dürfte von jeder Meldung über den Verlauf von Trumps Genesung beeinflusst werden. «Jede Meldung kann zu heftigen Reaktionen an den Märkten führen», sagte ein Händler.

Zykliker gefragt

Viele der zwanzig SMI-Werte legten zu. Angetrieben wurde die Börse von steigenden Kursen bei Zyklikern und Bankpapieren. Deutlich stiegen die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 10.565 1.93%) und Credit Suisse (CSGN 9.478 2.35%). Versicherer wie Swiss Life (SLHN 356.5 2.21%), Swiss Re (SREN 70.04 1.65%) oder Zurich Insurance (ZURN 326.8 0.58%) gehörten ebenso zu den Gewinnern. Überdurchschnittliche Gewinne fuhren auch die Valoren der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 62.22 2.74%) und Swatch Group (UHR 216 1.27%) ein. Analysten hatten die Kursziele über die aktuellen Kurse angehoben, aber die Einstufung bei «Neutral» bzw. bei «Hold» belassen.

Novartis (NOVN 80.7 0.39%) legten zu. Der Pharmakonzern hatte positive Produktmeldungen veröffentlicht. Auch fester präsentierten sich sich die anderen Pharmaschwergewichte, Roche (ROG 318.8 0.28%). Die Titel des Nahrungsmittelherstellers Nestlé (NESN 109.8 -0.49%) sowie des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 229.3 -0.61%) bremsten den SMI.

Temenos tiefer nach Avaloq-Übernahme durch NEC

Die Mitteilung, dass die japanische IT-Gruppe NEC den Bankensoftwarehersteller Avaloq für 2,05 Mrd. Fr. übernimmt, setzte die Aktien von Rivale Temenos (TEMN 118.25 -0.13%) zwischenzeitlich etwas unter Druck. Händler gehen davon aus, dass die Analysten aufgrund des Kaufpreises für Avaloq ihre Modelle für die Bewertung von Temenos noch überprüfen werden. Zudem dürfte Temenos in Japan dadurch stärkere Konkurrenz erwachsen.

Im SMIM (SMIM 2654.64 0.97%) zogen Dufry (DUFN 33.46 19.46%) kräftig an. Der Reisedetailhändler wird künftig in China mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen gründen ein Joint Venture, an dem Alibaba (BABA 288.27 0.03%) 51% und Dufry 49% hält. Ausserdem wird sich Alibaba an der geplanten Kapitalerhöhung von Dufry beteiligen.

AMS (AMS 22.1 4.49%) blieben klar im Aufwärtstrend. Erneut fuhren die Aktien des österreichischen Chipherstellers Gewinne ein.

Ems-Chemie (EMSN 832 0%) notierten wenig verändert. Der Kunststoffhersteller hatte in den ersten neun Monaten deutlich weniger Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Allerdings hatte sich der Abwärtstrend im dritten Quartal verlangsamt. Der Ausblick für 2020 wurde erneut bestätigt.

Leicht im Minus schlossen Galenica (GALE 64 -0.7%). Das Unternehmen rechnet mit einer weiteren Erholung der Absatzsituation und bestätigt die Wachstumsziele für das Gesamtjahr, wie CEO Marc Werner im FuW-Interview sagte.

Unerwartet gute Umsatzzahlen des Konkurrenten Shop Apotheke (SAE 155.8 2.37%) führten zu Kursgewinnen in den Papieren der Onlineapotheke Zur Rose (ROSE 224 2.52%).

Auf Erholungskurs waren ausserdem Autozulieferer wie Autoneum (AUTN 119.4 6.23%), Swiss Steel und Komax (KOMN 168.4 2.43%), die sich laut Händlern dem positiven Trend der europäischen Automobilaktien anschlossen.

Starke Avancen verzeichneten Bank Linth (LINN 530 4.95%), wobei der Kurstreiber nicht klar war.

Asien im Plus

In Asien starteten die Aktienmärkte am Montag zuversichtlich in die neue Handelswoche. In Tokio schlossen der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix um 1,2 resp. 1,7% höher. Der Hongkonger Hang Seng gewann (+1,5%). Der koreanische Kospi verbesserte sich ebenfalls um 1,5%. In Schanghai bleibt die Börse feiertagsbedingt bis einschliesslich Donnerstag geschlossen.

Euro klar fester

Der Eurokurs legte am Montag deutlich zu und näherte sich somit der Marke von 1.18 $ an. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.1788 $, während sie in der Nacht nur knapp über 1.17 $ notiert hatte. Gegenüber dem Franken legte der Euro leicht zu auf 1.0789 Fr. Und der Dollar ermässigte sich auf 0.9151 Fr. und blieb damit klar unter der Marke von 0.92 Fr.

Ölpreis klar erholt

Der Ölpreis erholte sich zum Wochenstart deutlich. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.5 0.39%) 41.50 $. Gold (Gold 1910.08 -0.18%) arbeitete sich über die Marke von 1900 $, bei Börsenschluss in Europa lautete der Kurs 1916 $ pro Feinunze.