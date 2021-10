SMI notiert wenig verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag zwar zunächst den schwachen Vorgaben aus Übersee gefolgt und etwas tiefer in den Handel gestartet. Wie bereits zum Wochenstart sorgen aber die festeren defensiven Schwergewichte dafür, dass das Minus schnell abschmilzt und er mittlerweile knapp im Plus notiert. An der Wall Street waren am Montag vor allem Technologiewerte erneut wieder unter die Räder gekommen, allen voran Facebook, die aber vor allem wegen Sonderproblemen abgestraft wurden. Der erneute Kursrutsch dieser Wachstumswerte siegelt laut Marktteilnehmern die anhaltenden Sorgen vor steigenden Renditen wider, die wiederum die nicht nachlassende Inflation geschürt werden.

Die Angst vor weiter steigenden Preisen wird auch vom Ölpreis befeuert. Dieser kletterte vorübergehend auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Mit dem steigenden Ölpreis und der Verknappung beim Gasangebot wächst nicht nur die Sorge um eine Energiekrise – auch die Engpässe der weltweiten Lieferketten lösen sich damit nicht auf. Im Handelsverlauf stehen zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes im Fokus. Der ISM Service-Indes aus den USA wird als Vorbote für den Arbeitsmarktbericht vom Freitag gesehen.

Die Gewinnerliste wird von Straumann und Lonza angeführt. Die Schwergewichte Nestlé und Roche stützen den Markt ebenfalls.

Swatch Group sind nach Aussagen von Konzernchef Nick Hayek gesucht, der für das laufende und kommende Jahr kräftiges Wachstum in Aussicht gestellt hat.

Am Ende der Kurstafel sind Partners Group, Sonova und Schindler zu finden. Sonova waren zunächst noch viel tiefer in den Handel gestartet, nachdem Konkurrent GN Store Nord den Ausblick gesenkt hat.

Anders geht es in den hinteren Reihen der Versandapotheke Zur Rose, die nach Zahlen von Konkurrent Shop Apotheke gesucht sind.

Asien im Minus

In Asien sind die Aktienmärkte am Dienstag ebenfalls gefallen. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 2,5% und der breiter gefasste Topix 1,6%. Der koreanische Kospi büsst 1,8% ein, während in Taiwan der TWSE stagniert. Einzig der Hongkonger Hang Seng gewinnt 0,2%. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen geschlossen.

Euro wieder unter 1.16 $

Der Euro hat am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,16 gefallen. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1597 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Vergangene Woche war der Euro mit 1,1563 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Während sich der Euro zum Franken mit 1,0745 kaum seit dem Vorabend bewegt hat, macht der US-Dollar auch zum Franken etwas Boden gut und geht aktuell zu 0,9264 Franken um.

Ölpreis weiter im Hoch

Der Ölpreis hält sich am Dienstag angesichts einer hohen Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot auf hohem Niveau. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81.50 $.

Gold gibt nach. So notiert die Feinunze des Edelmetalls bei 1757 $.

Bitcoin liegt nach den jüngsten Avancen knapp unter der Marke von 50’000 $.