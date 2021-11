SMI setzt Anstieg fort

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag weiter freundlich. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 12'459.81 +0.46%)) steuere damit auf einen weiteren Wochengewinn zu. Vor dem am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktbericht wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es.

Auch am Tag nach den Quartalszahlen und dem angekündigten Umbau der Credit Suisse bleiben die Titel unter Druck. Analysten passen nun ihre Schätzungen an und mahnen Anleger zu Geduld. Die Deutsche Bank (DBK 11.11 +0.34%) etwa stuft die Aktien der zweitgrössten Schweizer Bank auf «Hold» von «Buy» zurück. RBC bestätigt auch nur das Rating «Sectorperform». Auch die ZKB will noch «keine Vorschusslorbeeren» vergeben und rechnet damit, dass es noch ein wenig dauern werde, bis die neue Strategie Früchte trage wird. Dafür sei eine Änderung der Risikokultur unabdingbar. Der CS müsse es gelingen, dass die verschiedenen Geschäfte besser ineinander greifen und nicht Einzelschadenfälle den Quartalsausweis verhageln, fasst es Analyst Michael Kunz zusammen. Ähnlich beurteilt die UBS (UBSG 16.66 +0.06%) die neue Strategie – die Unsicherheiten dürften sicher bis 2024 anhalten.

Auch Big Pharma bleibt nach dem Aktienverkauf von Novartis an Roche am Freitag im Gespräch. Es zeigt sich das gleiche Kursbild. Die Schere öffnet sich weiter: So gewinnen Roche (ROG 373.85 +0.96%) und Novartis (NOVN 76.39 +0.08%) sinken. Die Analysten sind über die Bücher gegangen. So hat Berenberg das Kursziel für Roche auf 375 von 340 Fr. erhöht, das Rating aber auf «Halten» belassen. UBS hat derweil das Rating für Novartis auf «Neutral» von «Kaufen» und das Kursziel auf 80 von 92 Fr. gesenkt.

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 354.00 +3.66%) gewinnen am Freitagmorgen an Fahrt. Händler verweisen auf einen Entscheid der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) vom Vorabend, am Fahrplan zur Einführung elektronischer Medikamentenrezepte in Deutschland festzuhalten. Im Zuge dieser Neuigkeiten schliessen Leerverkäufer vermehrt ihre Wetten gegen die Valoren von Zur Rose. Nachdem aus Deutschland in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Berichte über mögliche Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts eingegangen waren, hält die KBV wie geplant an der Einführung per 1. Januar 2022 fest. Allerdings soll es eine Übergangsfrist bis Ende Juni geben, in der einzelne Arztpraxen noch mit Papierbelegen arbeiten dürfen, sofern sie Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung bekunden.

Massive Verluste erleiden Relief Therapeutics (RLF 0.07 -22.52%). Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Gesuch für eine Notfallzulassung für den Produktkandidaten Aviptadil zur Behandlung von Corona-Patienten abgelehnt. (Lesen Sie hier die Einschätzung von FuW-Redaktor Rupen Boyadjian.)

Auf den hinteren Rängen ist die Meinung des US-amerikanische Finanzdienstleisters Stifel ausschlaggebend. Bei Bossard (BOSN 356.50 -0.28%) senkt er das Rating von «Kaufen» auf «Halten». Im selben Zug erhöht er allerdings das Kursziel von 320 Fr. auf 365 Fr. Derweil nimmt Stifel die Abdeckung für Schweiter (SWTQ 1'356.00 +3.83%) auf. Er startet mit der Einstufung «Kaufen» und einem Kursziel von 1660 Fr. Schweiter sei einer der führenden Spezialisten für Verbundwerkstoffe, schreibt Analyst Alexander Koller.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1552 $ gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch Schweizer Franken bewegt sich der Euro gegenüber dem Vorabend nur wenig und kostet 1,0542 Fr. Damit bleibt das Währungspaar EUR/CHF (EURCHF 1.06 +0.06%), das über Nacht bis auf das neue Jahrestief von 1,0534 gefallen ist, tendenziell weiter unter Druck. Das USD/CHF-Paar notiert derweil mit 0,9127 Fr. nach 0,9128.

Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt und damit nach den zuletzt starken Kursschwankungen ein wenig beruhigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,28 $. Das waren 47 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 79.69 +1.18%)) stieg leicht um 20 Cent auf 80,34 $.

Im Verlauf der Woche war es am Ölmarkt zu starken Preisschwankungen gekommen. Ursache waren Spekulationen auf die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+, in dem sich Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Ölländer zusammengeschlossen haben. Entgegen den Wünschen von wichtigen Verbrauchernationen wie den USA, haben die Staaten der Opec+ an ihren vorsichtigen Produktionszielen festgehalten. Der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Ölverbund entschied in einer Onlinesitzung am Donnerstag, ihre schrittweise Erhöhung der täglichen Ölförderung von zusätzlichen 400’000 Barrel wie geplant im Dezember fortzusetzen.