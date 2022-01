SMI erholt sich etwas vom Tagestief

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im roten Bereich. Bei Eröffnung liegt der Leitindex SMI (SMI 12'790.79 -0.9%) 1,2% im Minus. Im frühen Handel arbeitet er sich über die Marke von 12’800, unter die er zuvor gerutscht ist. Die hiesige Börse folgt damit den Vorgaben aus den USA und Japan. Auslöser für die schlechtere Stimmung ist die Publikation des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed am Vorabend. Wie daraus hervorgeht, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Dies war für Investoren neu.

Zudem wurde betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen. In der Folge gaben die US-Börsen nach, wobei vor allem die hoch bewerteten Technologieaktien herbe Verluste erlitten. Mit Blick auf die hohe Inflation seien die Märkte zuletzt hochgradig nervös gewesen, schreibt Oanda-Analyst Jeffrey Halley in einem Marktkommentar.

SMI: Finanzwerte gesucht

Viele SMI-Titel notieren tiefer. Dabei ist jedoch ein klares Muster erkennbar: Defensive Valoren präsentieren sich besser als Zykliker. Im Handelsverlauf zeigen sich jedoch vor allem Finanzaktien erstarkt.

So schneiden die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 81.40 +0.37%) und Roche sowie SGS (SGSN 2'982.00 -1.75%) und Swisscom (SCMN 514.20 +0.04%) am besten ab. Zudem drehen Finanzwerte ins Plus. Besonders UBS (UBSG 17.41 +1.52%) legen zu. Aber auch die Versicherer Swiss Re (SREN 94.10 +0.81%), Swiss Life (SLHN 581.60 +0.1%) und Zurich Insurance (ZURN 415.00 +0.48%) gehören mittlerweile zu den Gewinnern.

Auf der anderen Seite büssen Partners Group (PGHN 1'403.00 -3.97%) und Logitech (LOGN 77.06 -3.12%) am stärksten ein. Auch Richemont (CFR 139.10 -2.93%) sind überdurchschnittlich schwach. Ähnliche Einbussen sind – im SLI – bei Swatch Group (UHR 298.60 -1.87%) zu erwarten.

Überdurchschnittliche Abgaben verzeichnen ausserdem die Zykliker Geberit (GEBN 716.00 -3.35%), Sika (SIKA 361.90 -3.95%), ABB (ABBN 35.13 -1.84%) und Holcim (LHN 48.45 -0.12%).

Unter Druck geraten im SLI und am breiten Markt nach dem Ausverkauf an der Nasdaq auch Technologiewerte. So gehören AMS Osram (AMS 16.47 -4.66%), VAT Group (VACN 430.60 -5.28%), Temenos (TEMN 120.75 -3.44%) und Inficon (IFCN 1'254.00 -3.69%) zu den grösseren Verlierern.

Die Aktien des Industrieunternehmens Bossard (BOSN 305.00 -7.44%) fallen mit starken Verlusten auf. Gründe für den Einbruch sind laut AWP auf den ersten Blick kaum ersichtlich. Das Unternehmen hat am Berichtstag keine News verbreitet, die die Anleger zur Flucht aus der Aktie bewegen könnten. In den vergangenen Monaten hatten die Titel allerdings stark zugelegt. Seit gut einem Jahr hatte sich der Kurs gar verdoppelt. Das hohe Bewertungsniveau hatte die Analysten der UBS bereits im November dazu bewogen, Bossard auf «Sell» herabzustufen, mit einem Kursziel von lediglich 269 Fr.

Auch die Valoren des Sensorherstellers Sensirion (SENS 122.40 -6.99%) büssen deutlich ein.

ObsEva (OBSV 1.96 -1.01%) notieren höher. Die Aktien des Biopharmaunternehmens steigen nach der Bekanntgabe guter Studiendaten.

Relief Therapeutics (RLF 0.12 +22.75%) ziehen weiter an, gestern haben sie 35% zugelegt. Es wurde bekannt, dass der US-Partner NRx von Relief in den USA die Notfallzulassung für das Coronamittel Zyesami (Aviptadil) bei Patienten mit kritischem Covid-19 eingereicht hatte.

Asiens Börsen klar im Minus

Auch an den asiatischen Börsen gingen die Fed Minutes und die Vorgaben von Wallstreet in die Knochen. Zusammen mit der Verunsicherung rund um die Ausbreitung von Omikron präsentiert sich im heutigen Donnerstagshandel dementsprechend vieles in Rot.

Der MSCI Asia ohne Japan notiert rund 1% unter dem Schlusskurs von gestern. In Japan selbst steht der Nikkei 225 in Tokio 2,7% unter Vortag; hier gehören Sony (–6,9%) zu den grössten und prominentesten Verlierern. Im breiter gefassten Topix stehen 2% Verlust zu Buche. Im Vergleich dazu verzeichnen der Hang Seng in Hongkong sowie der Shanghai Composite im heutigen Nachmittagshandel mit –0,4 und –0,2% nur geringe Einbussen. Auch der Kospi in Seoul kann seinen Verlust auf 1,1% unter Vortagesschluss begrenzen.

Euro weiter bei 1.13 $ und unter 1.04 Fr.

Der Euro bewegt sich am Donnerstag gegenüber dem Dollar bisher wenig. Aktuell notiert Gemeinschaftswährung mit 1.1310 $ weiter um die Marke von 1.13 $ und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken bewegt sie sich leicht aufwärts bei 1.0385 Fr. Der Dollar kostet etwas mehr und steht bei 0.9184 Fr.

Ölpreis höher

Der Ölpreis dreht am Donnerstag ins Plus. Zuvor hat eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten auch die Notierung am Ölmarkt nach unten gezogen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 81 $.

Gold rutscht nach Verlusten unter die Marke von 1800 $ und steht derzeit bei 1795 $.

Aus Furcht vor rasch steigenden Zinsen in den USA ziehen sich Investoren aus riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen zurück. Bitcoin (Bitcoin 43'113.00 -1.19%) gibt nach und liegt bei rund 42’500 $.