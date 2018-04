SMI büsst ein

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse handelt zum Wochenschluss mit tieferen Kursen. Händler rechnen mit Gewinnmitnahmen, nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China nachgelegt und mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Mrd. $ gedroht hat. «Damit zerstört Trump die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt, die am Vortag weltweit für eine Erholung an den Märkten gesorgt hatten», sagt ein Händler. Die neue Ankündigung von Trump dürfte die Märkte kaum schockieren, aber bestimmt auf die Stimmung drücken, kommentierte Credit Suisse (CSGN 15.88 -0.13%).

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8707.83 -0.4%) eröffnet 0,7% im Minus und verharrt im weiteren Handelsverlauf auf diesem Niveau. Am Donnerstag hat der Leitindex um 2,2% zugelegt. Bei Eröffnung geben alle Valoren im SMI ab. Im frühen Handel drehen die Versicherer Swiss Life (SLHN 341.4 0.86%) und Swiss Re (SREN 94.58 0.62%) ins Plus. Zudem halten sich die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 86.56 0.3%) und Swatch Group (UHR 431.8 0.16%) besser als der Gesamtmarkt.

Novartis (NOVN 78.38 -0.23%) und Roche (ROG 217.5 -0.48%) belasten den Index. Der Pharmakonzern Roche hat die Übernahme des US-Softwareanbieters Flatiron Health für 1,9 Mrd. $ abgeschlossen. Die Titel des Nahrungsmittelriesen Nestlé halten sich stabil.

Drei Titel im Leitindex handeln heute ex Dividende, was für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgt: Swisscom (SCMN 450.9 -4.75%) (Dividenenabschlag in Höhe von 22 Fr. pro Aktie), Geberit (GEBN 414.6 -2.29%) (10.40 Fr.) und Zurich Insurance (ZURN 300.5 -3.38%) (18 Fr.).

Dufry profitieren

Der breitere Markt hält sich etwas stabiler als der SMI. So gibt der SMIM (SMIM 3447.86 -0.07%) nur leicht nach.

Dufry (DUFN 134.4 2.67%) stechen hervor. Sie starten mit einem Gewinn von 2,2% in den Handel. Die Reisedetailhandelsgruppe will erstmals seit Jahren eine Dividende ausrichten und schlägt 3.75 Fr. je Aktie vor. Zudem soll ein auf ein Jahr angelegtes Aktienrückkaufprogramm über 400 Mio. Fr. lanciert werden. Kepler Cheuvreux erhöht das Kursziel von 170 auf 190 Fr. und belässt die Einstufung auf «Buy».

Die Tech-Werte um AMS (AMS 98.94 -0.4%), Temenos (TEMN 106.9 -0.56%) und Logitech (LOGN 34.86 -0.71%) handeln uneinheitlich.

Flughafen Zürich (FHZN 200.4 -4.57%) geben deutlich nach. UBS (UBSG 16.635 -0.27%) senkt das Rating von «Buy» auf «Neutral» und reduziert das Kursziel von 250 auf 220 Fr.

Nach den massiven Gewinnen am gestrigen Handelstag geben die Aktien des Backwarenkonzerns Aryzta (ARYN 21.77 -0.14%) wieder nach.

Gurit (GUR 786 1.81%) handeln im Plus. Der Spezialkunststoffhersteller hat von einem Windturbinenhersteller einen dreijährigen Lieferauftrag für Balsaholz mit einem Auftragswert von 64 Mio. Fr. gewonnen.

Sulzer (SUN 126.1 -2.25%) notieren ohne Dividende von 3.50 Fr.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien handeln uneinheitlich. In Japan sind die Anleger zurückhaltend. Der Nikkei 225 schliesst 0,4% tiefer. In Hongkong steht der Hang Seng (Hang Seng 29844.94 1.11%) 0,8% höher. Die Börsen in China sind wegen des Qingming-Feiertags geschlossen. Australiens S&P/ASX200 notiert 0,1% besser.

Euro bewegt sich wenig

Der Euro handelt bei 1.2246 $ und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken steht er bei aktuell 1.1782 Fr. ebenfalls kaum verändert. Der US-Dollar notiert mit 0.9622 Fr. auf dem Niveau vom Donnerstagabend.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 67.939 -0.33%) festigt sich bei 68 $. Gold handelt unverändert bei 1325 $ pro Feinunze.