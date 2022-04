SMI schliesst im Minus

(AWP) Zins- und damit einhergehende Konjunktursorgen haben die internationalen Finanzmärkte und auch die Schweizer Börse am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Der hiesige Leitindex SMI (SMI 12'320.10 -0.46%) konnte ganz zum Schluss die Marke von 12’300 Punkte zurückerobern. Er hätte allerdings stärker an Terrain verloren, hätten ihn die Pharmaschwergewichte nicht gestützt. Sowohl Roche als auch Novartis (NOVN 84.03 +2.38%) legten entgegen dem Markttrend kräftig zu. Auf der Gegenseite verbuchten allen voran Technologietitel, aber auch andere Zykliker sowie Finanzwerte starke Einbussen.

Die Furcht vor steigenden Zinsen und die Sorge vor einer Rezession hat unter Anlegern rund um den Globus zu grosser Verunsicherung geführt. Auslöser waren Aussagen der US-Notenbankerin Lael Brainard, die von einer «Serie» von Zinserhöhungen sprach und andeutete, dass bereits eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte auf dem Tisch liege. Das kam im Vorfeld der Publikation des Protokolls zur jüngsten US-Zinssitzung vom Mittwochabend an der Börse nicht gut an. Zudem drückten weitere Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs sowie die Corona-Lockdowns in chinesischen Metropolen wie Shanghai auf die Börsenstimmung.

Am Ende fiel der SMI um 0,46% auf 12’320,10 Punkte zurück. Nur wenige Stunden vor Handelsschluss rutschte der Index gar unter 12’250 Zähler. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Schwergewichte ein geringeres Gewicht haben, verlor zu Börsenschluss deutlichere 1,25% auf 1913,81 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'673.77 -0.74%) gab um 0,74% auf 15’673,77 Zähler nach. Im SLI standen 25 Verlierern nur fünf Gewinner gegenüber.

Mit der Erwartung auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank ziehe sich die Schlinge für den Aktienmarkt weiter zu, meinte ein Händler. Das bekamen vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologieaktien zu spüren. An der Schweizer Börse rutschten die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 85.82 -4.45%) um 4,5% und jene des Computerzubehörherstellers Logitech (LOGN 66.58 -3.87%) um 3,9% ab.

Die grössten Abgaben im SMI verbuchte aber der Sensoren- und Lichtkonzern AMS Osram (AMS 12.35 -8.79%). Nach dem Investorentreffen von Dienstag, als die Papiere bereits abgestraft wurden, hagelte es am Berichtstag Kurszielsenkungen. Kurzfristig bleibe das Wachstum bei AMS Osram gedämpft und die Rentabilität werde durch massive Investitionen in die Produktion belastet, schrieb ein Analyst.

Unter Druck kamen zur Wochenmitte auch Zykliker wie etwa die Papiere des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont (CFR 115.35 -5.72%), die allerdings im März mehrheitlich in die Höhe geklettert waren. SLI-Neuling VAT verlor 4,8% und Finanzaktien wie Partners Group (PGHN 1'118.50 -4.65%) oder Julius Bär (BAER 51.28 -3.50%) waren ebenfalls weit hinten im Tableau zu finden. Die Grossbanken-Titel von der Credit Suisse (CSGN 7.19 -1.91%) und der UBS (UBSG 17.31 -2.12%) standen im Mittelfeld. An der UBS-GV verabschiedete sich Präsident Axel Weber. Er übergab das Amt an den Iren Colm Kelleher.

Dass sich der SMI vergleichsweise besser hielt als etwa der deutsche Dax oder der französische Cac-40 verdankt er den kräftigen Gewinnen von Novartis und Roche. Mit ihrem defensiven Charakter erwiesen sich die Pharmaschwergewichte einmal mehr als Stütze für den Schweizer Gesamtmarkt. Bereits am Vortag hatten sie den Markt leicht ins Plus gehievt.

Kursgewinne verbuchten bei den Blue Chips auch noch Swisscom (SCMN 544.60 +1.23%), Swiss Life (SLHN 604.80 +0.20%) und Zurich Insurance (ZURN 454.20 +0.15%). Die Zurich-Gruppe hielt wie die UBS ihre Generalversammlung ab. Neu in den Verwaltungsrat wurde IKRK-Präsident Peter Maurer gewählt.

Im breiten Markt rückten Sulzer (SUN 76.40 +0.26%) um 0,3% vor. Dem Industriekonzern gelang der Start ins Jahr 2022 sehr gut. Die Auftragseingang ist im ersten Quartal um die Abspaltung von Medmix (MEDX 34.10 -0.23%) bereinigt in die Höhe geklettert. Nach oben ging es auch mit Huber+Suhner (HUBN 92.50 +7.06%) nach einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung der UBS.

Dem standen Abgaben von 8,5% bei Interroll (INRN 2'800.00 -8.50%), von 8,4% bei Zur Rose (ROSE 127.00 -8.37%) oder von 3,5% bei Montana Aerospace (AERO 17.84 -3.46%) gegenüber. Montana hatten in den vergangenen zwei Tagen jedoch knapp 20% dazugewonnen.

Euro legt nach jüngsten Verlusten etwas zu

Der Euro hat am Mittwoch zum Dollar etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0916 $. Im frühen Handel war der Kurs mit 1,0875 $ auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen.

Zum Schweizer Franken hat der Euro auch etwas an Terrain gewonnen. Er geht zu 1,0177 Fr. um nach Kursen von unter 1,0150 Fr. im frühen Geschäft. Am Nachmittag kletterte der Kurs gar für kurze Zeit über die Marke von 1,02 Fr. Der Dollar kostet derweil 0,9328 nach Kursen von unter 0,93 Fr. am Morgen.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten. So war der Euro zu Handelsbeginn zunächst erneut unter Druck geraten. Belastet wurde der Euro zunächst durch den aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Fed-Direktorin Lael Brainard hatte sich am Vortag angesichts der hohen Inflation für eine rasche geldpolitische Normalisierung ausgesprochen.

Am Abend könnte die US-Geldpolitik eine grosse Rolle an den Finanzmärkten spielen. Die Fed veröffentlicht die Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Fachleute rechnen mit Hinweisen auf das Tempo der künftigen geldpolitischen Straffung. Im Mittelpunkt steht die erwartete Verringerung der billionenschweren Notenbankbilanz. Brainard sprach sich am Vortag für eine zügige Verringerung beginnend im Mai aus.

Zudem sorgt auch die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich für Verunsicherung. Eine Wiederwahl des proeuropäischen Staatspräsident Emmanuel Macron gilt nicht mehr als sicher. So hat seine wichtigste Herausforderin, die Rechtspopulistin Kandidatin Marine Le Pen, laut Meinungsumfragen aufgeholt. Am Sonntag steht die erste Runde an.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83473 (0,83490) britische Pfund und 135,30 (134,76) japanische Yen fest.

Ölpreise deutlich gefallen

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen deutlich unter Druck geraten. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,86 $. Das waren 2,78 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 101.14 -2.40%)) fiel um 2,89 $ auf 99,09 $. Bereits am Dienstag waren die Preise deutlich gefallen.

Belastet wurden die Ölpreise durch die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA. Die Bestände sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang erwartet. Zudem stieg auch die US-Ölproduktion.

Nach teils starken Preisschwankungen in den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise zuletzt etwas stabilisiert, allerdings auf hohem Niveau. Für Verunsicherung sorgt nach wie vor der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Russland ist einer der weltgrössten Rohölförderer, der zurzeit jedoch grosse Probleme mit dem Verkauf seines Öls hat. Ein Grund ist die verhaltene Nachfrage aufgrund von Finanzsanktionen gegen Russland.

Für etwas Entspannung hat zuletzt das Ausbleiben eines Einfuhrstopps auf russisches Rohöl seitens der Europäischen Union (EU) gesorgt. «Die EU behält sich dieses schärfste Schwert im Sanktionskasten also noch in der Hinterhand», erklärte Commerzbank-Fachmann Carsten Fritsch mit Blick auf Öl- und Gaseinfuhren. Ob die Option gezogen werde, hänge auch davon ab, wie schnell die EU-Länder ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas reduzieren können. «Bei Öl dürfte dies wohl schneller gelingen.» Zudem würde ein Öl-Importstopp Russland finanziell deutlich härter treffen als der Verzicht auf Erdgas (NG 6.09 +0.13%), meint Fritsch.

Furcht vor schneller steigenden Zinsen drückt Wall Street

Aus Angst vor schnell steigenden Zinsen schmeissen US-Anleger Aktien aus ihren Depots. Vor allem Technologiefirmen kommen zur Wochenmitte erneut unter die Räder. Der technologielastige Nasdaq-Index fällt vor Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten US-Notenbanksitzung 1,4% auf 14’007 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gibt zur Eröffnung 0,7% auf 34’401 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büsst 0,9% auf 4487 Zähler ein.

«Das Protokoll der Fed-Sitzung wird heute wahrscheinlich eine noch aggressivere Haltung der Fed-Mitglieder zeigen. Ich denke, sie werden auf eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im nächsten Monat hindeuten», sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities in New York. Die Aussicht auf eine restriktivere Haltung der Fed, um die anziehende Inflation in den Griff zu bekommen, setzt auch Anleihen unter Druck. Im Gegenzug zieht die Rendite zehnjähriger Anleihen mit 2,659% auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren.

Skeptisch reagieren die Anleger an der Wall Street auf das milliardenschwere Übernahmegebot von JetBlue Airways für die US-Billigfluggesellschaft Spirit. Die Aktien von JetBlue sinken um bis zu sieben Prozent; Anteilsscheine von Spirit Airlines geben in der Spitze 6,2% nach, verringern im Handelsverlauf aber ihre Verluste.