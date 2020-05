SMI bewegt sich seitwärts

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Mittwoch nach einem verhaltenen Frühgeschäft an und kann sich im Verlauf auf dem höheren Niveau halten. Auch nach Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten schmelzen die Gewinne des SMI (SMI 9546.75 0.36%) nur wenig ab. Die Zahlen der privaten Arbeitsmarktagentur ADP zeigten mit rund 20 Mio. den wie erwartet massiven Stellenabbau in der US-Privatwirtschaft.

Die Stimmung der Anleger schwanke hin und her, sagen Händler. Sie hofften mit Blick auf die Coronapandemie, dass die angekündigten Lockerungen für die Wirtschaft den Abschwung, wenn nicht auffangen, so doch abbremsen könnten. Daher seien auch die schwachen Konjunkturzahlen aus der Eurozone nicht ganz so überraschend. Allerdings sorgten sich die Marktteilnehmer wegen der neuerlichen Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China.

Der SMI steigt gegen 14.50 Uhr um 0,69% auf 9’577,84 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, gewinnt 0,64% auf 1’393,65 und der breite SPI (SXGE 11890.57 0.58%) 0,68% auf 11’903,06 Punkte. Im SLI stehen 20 Gewinner 10 Verlierern gegenüber.

Schwergewichte stützen

Starke Gewinne verzeichnen die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova (SOON 186.95 3.2%), des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 37.09 1.76%) und der Softwarefirma Temenos (TEMN 127.85 3.9%).

Deckungskäufe sorgen bei AMS (AMS 13.655 3.92%) für Auftrieb. Manche Käufer hoffen zudem, dass Osram (OSR 38.18 1.41%) am Donnerstag einen positiven Zwischenbericht veröffentlicht. Der Schweizer Chiphersteller hat die Mehrheit an dem deutschen Lichtkonzern übernommen.

Die als defensiv geltenden Schwergewichte Nestlé (NESN 102.9 1.06%), Novartis (NOVN 82.97 0.64%) und Roche (ROG 344.85 1.29%), die den Markt schon am Vortag angeschoben hatten, legen weiter zu.

Dagegen geben die Aktien von Adecco (ADEN 39.75 -2.74%) erneut nach. Der Personalvermittler wurde von der Coronakrise getroffen und hat am Dienstag unerwartet über einen Verlust im ersten Quartal informiert.

Neuigkeiten treiben Kurse

Zu den grossen Gewinnern gehören heute die Papiere von Aryzta (ARYN 0.421 11.67%). Die Marktteilnehmer nehmen die Nachricht, dass das Beteiligungsunternehmen Veraison beim krisengebeutelten Backwarenhersteller eingestiegen ist offensichtlich mit Freude zur Kenntnis (mehr dazu hier).

Unter Druck stehen hingegen die Aktien des Stahlherstellers Schmolz+Bickenbach nach der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal. Die Auch wenn der Umsatz weniger deutlich sank als befürchtet, würden die Marktaussichten «extrem anspruchsvoll» bleiben, schreibt der ZKB-Analyst (mehr zu den Zahlen hier). Nach Vorlage des Geschäftsberichts ebenfalls unter Druck kommen die Papiere von Landis+Gyr (lesen Sie hier die Analyse).

Die Aktien des Biotechnologieunternehmens Relief Therapeutics (RLF 0.0262 6.5%) sind im Zuge der Ausbreitung der Corona-Pandemie zu neuem Leben erwacht. Die Titel galten laut Händlern jahrelang praktisch als Non-Valeur. Doch nun reagieren Anleger auf jegliche Neuigkeiten im Zusammenhang mit einem möglichen Medikament gegen Covid-19. So auch heute: Relief Therapeutics führt zusammen mit dem Partner NeuroRX in den USA mit dem Mittel Aviptadil unter der Aufsicht der FDA derzeit verschiedene Studien durch (lesen Sie hier mehr).