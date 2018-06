Nestlé drücken den SMI ins Minus

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse handelt im Minus. Bei Handelsbeginn hat sie noch höhere Kurse verzeichnet, diese Gewinne jedoch sukzessive abgegeben. Am unsicheren Umfeld habe sich nicht viel geändert, heisst es am Markt. Nach wie vor ist der Handelsstreit mit den USA nicht gelöst. Mit Spannung warteten die Anleger auch auf das Regierungsprogramm, das der neue italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte der Abgeordnetenkammer vorstellt. Am Dienstag hat er es dem Senat präsentiert und radikale Änderungen angekündigt

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8485.21 -0.62%) eröffnet 0,1% höher und steigt im frühen Handel zunächst weiter. Am Nachmittag schaltet er einen Gang zurück, gibt seinen Avancen her und dreht sogar ins Minus. Am Dienstag hat der Leitindex 1,1% eingebüsst.

Auch an der Wallstreet bleiben die Anleger auf der Hut. Der Dow Jones (Dow Jones 24899.39 0.4%) erholt sich im Anfangsgeschäft zwar 0,4%. Doch möchten Händler dem nicht allzu viel Gewicht schenken. Der S&P 500 (SP500 2750.95 0.08%) tritt auf der Stelle, während der Nasdaq Composite seinen Rekordkurs der letzten Tage vorsichtig fortsetzt – ein Plus von 0,3%.

Nestlé belasten

Am deutlichsten steigen bei den Schweizer Blue Chips die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika (SIK 8125 1.31%) und des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 439.1 1.15%). Auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 92.68 0.67%) und Swatch Group (UHR 491.8 0.08%) gewinnen. Die Banktitel, die gestern deutlich verloren haben, entwickeln sich unterschiedlich. Während UBS (UBSG 15.06 0%) sich erholen, geben Credit Suisse (CSGN 15.155 -0.07%) und Julius Bär (BAER 58.32 -0.1%) erneut nach.

Die Genussscheine von Roche (ROG 208.6 -0.76%) tendieren leichter. Der schwergewichtige Pharmatitel hat am Dienstag 1,9% eingebüsst und ist damit für einen Grossteil des Indexminus vom Vortag verantwortlich gewesen. Besonders die Verluste der Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé (NESN 73.42 -1.58%) wiegen schwer.

Tech-Werte erneut gefragt

Im breiten Markt sind die Avancen deutlich. So steigt der Index der kleinen und der mittelgrossen Unternehmen, SMIM (SMIM 2625.413 0.4%), klar.

Die Valoren des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 217.6 3.03%) gehören zu den grössten Gewinnern. Eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Goldman Sachs (GS 229.58 0.54%) treibt sie an.

Zudem legen die Tech-Werte um AMS (AMS 92.26 4.15%), Logitech (LOGN 42.57 0.88%) und Temenos (TEMN 146.4 -0.07%) zu. Deutlich höher notieren die Aktien von U-Blox (UBXN 209.4 7.06%). Credit Suisse hat den Technologiewert von «Neutral» auf «Outperform» hochgestuft.

VAT Group (VACN 150.1 0.81%) ziehen erneut klar an. Der neue CEO des Vakuumventilspezialisten, Michael Allison, blickt im FuW-Interview optimistisch in die Zukunft und rechnet mit einer anhaltend rasanten Entwicklung in der Halbleiterindustrie.

Asmallword geben erneut massiv ab. Die Aktien des Sozialen Netzwerks rutschen erstmals unter die Marke von 10 Fr.

Positives Bild in Asien

Die Indizes in Asien zeigen eine freundliche Entwicklung. Der Shanghai Composite (+0,1%) notiert im Plus. Ebenso steigt der Hang Seng (+0,7%) in Hongkong. Zudem gewinnen der Nikkei 225 (+0,4%) und der Topix (+0,2%) in Tokio.

Euro legt zu

Der Euro legt mit der Aussicht auf eine etwas straffere Geldpolitik in der Eurozone deutlich zu. Der Kurs der Gemeinschaftswährung steigt zum Dollar bis auf 1.1786 $ – zwischenzeitlich klettert der Kurs auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Auch zum Franken legt der Euro zu. Derzeit kostet 1 € 1.1618 Fr. Der US-Dollar geht stärker, mit 0.9854 Fr. um.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis verliert leicht nach einer zwischenzeitlichen Gegenbewegung im Anschluss an die Verluste der vergangenen Handelstage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.439 0.39%) kostet gut 75 $. Der Goldpreis zeigt sich fester bei 1298 $ pro Feinunze.