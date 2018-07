SMI handelt leichter

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag leichter. Zwar reagieren die Anleger recht gelassen auf die gegenseitigen Strafzölle der USA und Chinas. Doch das Risiko einer Eskalation des Handelsstreits ist laut Händlern nicht dazu angetan, die Investoren grösser aus der Reserve zu locken. Nachhaltig positive Impulse kommen auch nicht von einem starken US-Arbeitsmarkt, der im Juni mehr Stellen als erwartet geschaffen hat.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8656.7 -0.2%) eröffnet 0,3% fester, gibt die Avancen aber zum grossen Teil wieder preis und dreht am Nachmittag ins Minus. Die Impulse von Unternehmensseite sind dünn gesät. Im Schweizer Leitindex legen LafargeHolcim (LHN 47.57 0.7%) zu. Die Aktien des Zementherstellers profitieren von einem Grossauftrag aus England. Zudem gewinnen Lonza (LONN 268.7 0.41%) und Givaudan (GIVN 2309 0.61%) leicht.

Die an den Vortagen gesuchten Finanzwerte Credit Suisse (CSGN 14.78 -1.07%), Julius Bär (BAER 57.68 -0.72%) und UBS (UBSG 15.045 -0.73%) liegen eher schwach im Markt. Die defensiven Schwergewichte Roche (ROG 223.35 -0.16%), Novartis (NOVN 76.14 -0.08%) und Nestlé (NESN 79.48 0.35%) stützen tendenziell. Die Werte der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 82.12 -0.61%) und Swatch Group (UHR 450.6 -0.44%) können ihre Avancen aus dem frühen Handel nicht halten.

Biotech-Werte im Plus

Am breiten Markt fallen die Aktien von Aryzta (ARYN 14.805 1.23%) mit einem Kursplus auf. Zudem gewinnen Santhera (SANN 19.68 9.7%) erneut. Bereits gestern hat eine Meldung über positive Daten hinsichtlich des Medikaments Idebenon beim Verlauf der Krankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) den Kurs befeuert.

Auch Evolva (EVE 0.25 4.17%) – die Aktien eines anderen Biotech-Unternehmens – legen zu. Auch Cassiopea (SKIN 32.4 0.31%) steigen klar. In die Reihe der an der SIX gehandelten Biotech-Werte dürfte sich auch die Genfer Firma Obseva stellen.

Credit Suisse senkt das Kursziel für AMS (AMS 65.4 -3.82%) auf 87,50 von 130 Fr. Die Einstufung lautet dennoch weiterhin «Outperform». Die Aktien des österreichischen Chipherstellers geben nach.

Asien mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkte liegen im Plus. Sie trotzen damit den heute eingeführten Zöllen der USA auf chinesische Importe im Umfang von 34 Mrd. $. China will mit neuen Zöllen auf US-Einfuhren antworten. Der japanische Nikkei 225 (Nikkei 225 21788.14 1.12%), der Hang Seng in Hongkong, der Shanghai Composite und der koreanische Kospi notieren alle höher. Der koreanische Handyhersteller Samsung (SMSN 997.5 -3.25%) Electronics verfehlt mit seinem Betriebsgewinn im zweiten Quartal die Erwartungen.

Euro über 1.16 Fr.

Der Euro zeigt sich wenig beeindruckt von der weiteren Eskalation im Handelsstreit. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1.1705 $ gehandelt. Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls stabil. Er wird zu 1.1620 Fr. gehandelt und liegt damit weiterhin knapp über der 1.16-Marke. Auch das Dollar-Franken-Paar notiert mit aktuell 0.9926 Fr. wenig verändert.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis verliert klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 76.618 -1.61%) kostet knapp 77 $. Der Goldpreis bewegt sich indes kaum. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1254 $.