SMI schliesst unverändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag unentschlossen gezeigt. Der Leitindex SMI (SMI 11'965.22 -0.02%) notierte bei Eröffnung 0,1% tiefer. Im frühen Handel drehte er ins Plus und erreichte am Nachmittag die Marke von 12’000. Über dieser Marke konnte sich der SMI allerdings nicht halten und baute seine Avancen komplett ab. Wie in den Tagen zuvor spielt sich das Geschehen in ruhigem Fahrwasser ab. Etwas gebremst wurden die Aktien durch schwache Daten aus der Industrie aus Deutschland. Diese wurde im Mai insbesondere von einer schwachen Nachfrage aus dem Ausland belastet.

Negative Signale kamen von der Wallstreet, nachdem die US-Börsen gestern feiertagsbedingt geschlossen waren. Der S&P 500 (S&P 500 4'333.90 -0.2%) lag bei Handelsende in Europa 0,7% im Minus. Der Dow Jones (Dow Jones 34'577.37 -0.6%) gab 1,2% nach. Etwas besser schlug sich die Technologiebörse. Der Nasdaq Composite drehte nach anfänglichen Avancen leicht ins Minus und stand 0,2% tiefer.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 3,9 Punkte auf 60,1 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf im Schnitt 63,5 Punkte gerechnet. Im Mai hatte der Indikator einen Rekordstand von 64,0 Punkten erreicht.

Schwergewichte stärker – Finanzwerte schwächer

Gestützt wurde der Gesamtmarkt von den defensiven Schwergewichten. Nestlé (NESN 115.08 -0.05%) standen nach einer Kurszielerhöhung durch Bernstein auf 124 Fr., bei einer Bestätigung des Ratings «Outperform», im Plus. Der Nahrungsmittelkonzern investiert 100 Mio. $ in eine Fabrik für Tiefkühlkost in den USA. Auch Novartis (NOVN 84.55 +0.43%) und Roche (ROG 353.50 +0.9%) schlossen im Plus.

An der Spitze des SMI standen Sika (SIKA 304.70 +0.59%) und Lonza (LONN 665.80 +1.59%). Der Kurs von ABB (ABBN 31.80 -0.25%) konnte nicht von Analystenkommentaren profitieren. Die Deutsche Bank (DBK 10.62 -4.13%) erhöhte von «Sell» auf «Hold». Das von der Bank neu genannte Kursziel von 29 Fr. liegt aber klar unter dem aktuellen Niveau. Citigroup (C 68.21 -3.12%) erhöhte das Kursziel von 34 auf 36 Fr. und blieb beim «Buy»-Rating.

Holcim (HOLN 53.82 -1.9%) schlossen tiefer. Der Zementkonzern baut seine Präsenz im süddeutschen Raum aus und übernimmt die Heinrich Teufel GmbH & Co.KG. Der regionale Anbeiter von Transportbeton und Zusatzstoffen sei auch im Bereich Recycling von Baustoffen tätig, teilte Holcim am Dienstag mit.

Auf der Verliererseite standen zudem die Aktien der Luxusgüterkonzerne Swatch Group (UHR 310.10 -1.59%) und Richemont (CFR 110.55 -1.25%). Stärker waren auch die Verluste bei den Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.46 -2.71%) und UBS (UBSG 13.99 -2.27%). UBS beabsichtigt, ein ausstehendes Tier-1-Instrument in Höhe von insgesamt 1,1 Mrd. $ am 10. August zurückzuzahlen. Die Rückzahlung findet laut UBS damit zum ersten Kündigungstermin statt. Zudem lagen die Versicherer Swiss Life (SLHN 453.10 -1.69%), Swiss Re (SREN 82.78 -1.92%) und Zurich im Minus. Partners Group (PGHN 1'430.50 +0.81%) waren heute die besten SMI-Werte aus dem Finanzsektor.

Technologiewerte entwickelten sich unterschiedlich, wie die Kurse von Logitech (LOGI 114.65 +1.6%), Temenos (TEMN 148.85 +0.92%) und AMS zeigten.

Barry Callebaut (BARN 2'206.00 +1.29%) erhielten etwas Auftrieb von einem Auftrag aus Serbien.

Im Minus standen dagegen Lindt & Sprüngli (LISN 97'900.00 -0.61%) nach einer Abstufung durch Bernstein.

Rieter klar im Plus

Deutlich gesucht waren Rieter (RIEN 186.80 +2.86%), nachdem der Textilmaschinenherstellern einen starken Auftragseingang für das erste Semester bekanntgegeben hatte. Die Aktien gaben jedoch einen Teil der Avancen wieder preis.

Die Titel der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 334.00 -2.48%) gerieten unter Verkaufsdruck. Händler verwiesen auf enttäuschende Aussagen von Shop Apotheke (SAE 138.20 -12.59%) zur Umsatzentwicklung im zurückliegenden zweiten Quartal. Zudem äussert die Rivalin Zweifel an der Erreichbarkeit der Jahresvorgaben. Aus beidem werden negative Rückschlüsse auf das Tagesgeschäft von Zur Rose gezogen.

Im Minus schlossen Stadler Rail (SRAIL 38.90 -3.19%). Sie würden für enttäuschende Aussagen des Rivalen Alstom (ALO 40.25 -8.26%) zur Entwicklung des freien Cashflows in Sippenhaft genommen, heiss es am Markt.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen notierten am Dienstag uneinheitlich. Der japanische Nikkei 225 stand 0,2% höher, der marktbreite Topix gewann 0,3%. In Hongkong gab der Hang Seng rund 0,6% ab. Auch die Aktien in Festlandchina notierten gemäss dem Index CSI 300 1% tiefer. Sie wurden von der Unsicherheit um die Regulierung chinesischer Tech-Titel belastet. Aktuell wird gegen den Uber-Rivalen Didi ermittelt. Der koreanische Kospi (+0,4%) gewann hingegen. Der australische S&P/ASX 200 (–0,6%) stand tiefer.

Dollar fester über 92 Rp.

Der Dollar legte am Dienstag leicht zu. Bei Börsenschluss in Europa kostete die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1825 $. Zum Franken schwächte sie sich auf 1.0927 Fr. ab. Der Dollar legte zum Franken zu auf 0.9240 Fr.

Ölpreis nach Avancen deutlich im Minus

Der Ölpreis baute am Dienstag seine Aufschläge vom Vortag zunächst aus, erreichte erneut mehrjährige Höchststände und korrigierte im späten Handel scharf. Am Markt sorgte das abgesagte Treffen der Opec+ für Unsicherheiten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.88 +0.23%) kostete am Abend 75 $.

Gold (Gold 1'797.01 +0.41%) notierte wieder über 1800 $ bei einem Kurs von 1804 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 34'101.00 +0.06%) pendelte weiter zwischen den Marken 30’000 und 35’000 $.