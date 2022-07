SMI weiter im Plus

(AWP/Reuters) Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach dem Ausverkauf am Vortag zunächst zu einer kräftigen Gegenbewegung. Gestützt wird der Markt einerseits von der späten Erholung an den Wall Street. Während der Standardwerteindex Dow Jones seine Abgaben eindämmte, schaffte es die Technologiebörse Nasdaq sogar ins Plus. Die zuletzt gesunkenen Preise für Öl und andere Rohstoffe, darunter auch für Nahrungsmittel, sorgten ebenfalls für etwas Entlastung. Sinkende Rohstoffkosten könnten den anhaltenden Inflationsdruck etwas abschwächen, erklären einige Börsianer.

Die weniger positiv gestimmten Stimmen halten dagegen, dass ein sinkender Ölpreis ebenfalls Ausdruck der steigenden Rezessionsängste sei. Zu dieser Unsicherheit trage aktuell auch der Devisenmarkt bei. Dort gerate der Euro mittlerweile so stark unter Druck, dass einige Anleger einen Crash befürchteten, kommentiert ein Händler. Auch zum Franken verharrt der Euro mittlerweile stabil unter Parität. Auf Datenseite vermögen die aktuellen Auftragseingänge aus der deutschen Industrie nicht zu beruhigen. «Wer auf der Suche nach Rezessionssignalen ist, der wird bei den Auftragseingängen fündig», heisst es bei der VP Bank (VPBN 89.20 -0.22%). Am Nachmittag werden in den USA noch US-Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht, bevor dann am Abend das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung auf der Agenda steht.

Der SMI (SMI 10'821.13 +1.11%) gewinnt gegen 09.15 Uhr 1,14% hinzu auf 10’824,42 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,12% auf 1650,54 und der breite SPI (SXGE 13'950.91 +1.11%) um 1,11% auf 13’950,86 Zähler. Bis auf drei Titel gewinnen alle 30 SLI-Werte hinzu.

Die festeren Technologiewerte in den USA strahlen denn auch positiv auf die hiesigen Notierungen aus. Unter den Blue Chips gewinnen Temenos (TEMN 81.20 +3.10%), Logitech (LOGN 50.26 +3.37%), VAT und AMS Osram (AMS 7.30 -0.44%) überdurchschnittlich stark hinzu.

Am Ende der Kurstafel sind Titel wie ABB (ABBN 25.33 +0.96%), SGS (SGSN 2'194.00 +0.60%) und Swatch zu finden, die mit einem unveränderten Kurs bis -0,8% dem Markt hinterherhinken. In allen drei Fällen haben sich Analysten am Morgen sehr vorsichtig geäussert.

Rezessionssorgen dominieren US-Börsen

Rezessionssorgen dominieren zunehmend das Geschehen an den Börsen. Die Ölpreise gaben am Dienstag deutlich nach. Auf eine anfängliche Talfahrt folgte die teilweise Erholung der Aktienindizes.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,4% bei 30’968 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte letztlich um 0,2% auf 3831 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Plus von 1,7% auf knapp 11’780 Punkten.

Unter den Einzelwerten waren die Valoren des Energiekonzerns Chevron im Dow grösste Verlierer mit einem Minus von 2,6%. ConocoPhillips gaben im S&P 100 um 7,0% nach, ExxonMobil verloren 3,1%.

Die Aktien des Sportartikelherstellers Nike legten an der Dow-Spitze um 3,1% zu.

Zahlreiche Aktien aus dem Technologiesektor erholten sich nach den erneut starken Verlusten der vergangenen Woche. Die Anteile des Chipherstellers Micron Technology kletterten um 5,7%, die des Online-Bezahldienstes Paypal verzeichneten ein Plus von 4,2%, die des Chipherstellers Nvidia legten 3,0% zu.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,3% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 3'401.16 +1.23%) legt um 1,5% zu.

Aktienmärkte in Asien etwas schwächer unterwegs

Die grössten Börsen in Asien tendieren am Mittwoch schwächer.

In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,1%, der breiter gefasste Topix verliert 1,2%. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 um 1,5% nach, der Shanghai Composite verliert ebenfalls 1,5%. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,7%. Für den südkoreanischen Kospi geht es um 1,5% nach unten. In Australien verlieren der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,3%.

Euro zum Dollar knapp über 20-Jahrestief

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar knapp über seinem am Vortag markierten 20-jährigen Tiefstand gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0245 $ und damit kaum mehr als am Vorabend. Am Dienstag war der Euro mit 1,0235 $ auf den tiefsten Stand seit Dezember 2002 gefallen.

Das Euro/Franken-Paar nähert sich bei einem Stand von 0,9919 der 0,99er Grenze an. Gleichzeitig tritt der US-Dollar bei einem Stand von 0,9685 Fr. auf der Stelle seit Dienstagabend.

Für die derzeitige Talfahrt des Euro nennen Analysten im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen geht die Furcht vor einer Energiekrise in Europa um, zum anderen führt die EZB ihren Kampf gegen die hohe Inflation vergleichsweise zurückhaltend.

Zur Wochenmitte dürften Anleger nicht nur neue Konjunkturzahlen aus Europa in den Blick nehmen. In den USA veröffentlicht das ISM-Institut seinen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Die Zahl gibt Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft. Ausserdem veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

Ölpreise stabilisieren sich nach Einbruch

Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen nach einem Einbruch am Vortag zunächst stabilisiert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,30 $. Das waren 1,53 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 98 Cent auf 100,48 $.

Am Dienstag waren die Erdölpreise zeitweise um mehr als zehn Dollar eingebrochen. Der WTI-Preis war zeitweilig unter die runde Marke von 100 $ gefallen. Als Hauptgrund wurden am Markt Rezessionsängste genannt. Die grosse Unsicherheit wegen des Ukraine-Kriegs drohen die Weltwirtschaft ebenso zu belasten wie der Kampf der Notenbanken gegen die hohe Inflation.

Der jüngste Rückfall erfolgt allerdings auf hohem Niveau. Gegenüber dem Jahresbeginn ist Rohöl immer noch gut 30% teurer. Hauptgrund ist das durch den Ukraine-Krieg verminderte Angebot an Erdöl aus Russland.