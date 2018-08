SMI legt zu

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9195.38 0.41%)) eröffnet 0,1% höher, gibt die leichten Avancen aber früh wieder her. Gegen die Mittagszeit legt der Leitindex etwas deutlicher zu. Am Freitag hat der SMI nahezu unverändert geschlossen und war damit nach vier Wochen mit Kursgewinnen in Folge auf Konsolidierungskurs gegangen. Seit Ende Juni ist der Leitindex um gut 6% gestiegen.

Handelsimpulse aus der Schweiz sind zunächst dünn gesät. Nach der Flut an Quartalszahlen in den vergangenen beiden Wochen stehen am Montag keine Halbjahresbilanzen von Blue Chips auf der Agenda. Bei den Standardwerten halten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB (ABBN 23.01 2.31%) legen zu. Dahinter folgten die als krisenresistent geltenden Schwergewichte Nestlé (NESN 81.86 0.57%), Novartis (NOVN 83.32 0.73%) und Roche (ROG 245.7 0.37%) mit leichten Gewinnen.

Gefragt sind zudem die Anteile der Inspektionsfirma SGS (SGSN 2616 0.65%) und des Pharmazulieferers Lonza (LONN 311.6 0.74%).

Bei den Verlierern setzten sich die Titel der Grossbank Credit Suisse (CSGN 15.665 -0.6%). Rivalin UBS (UBSG 16.04 0%) ermässigen sich leicht. Die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 141.3 -0.63%) sinken. Auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 442.2 -0.25%) und Richemont (CFR 86.96 0.12%) notieren leichter.

Aryzta erneut unter Druck

Nach starken Zahlen zum ersten Halbjahr handeln die Aktien des Industrieunternehmens Belimo (BEAN 4600 6.98%) klar höher.

GAM (GAM 8.99 3.63%) erholen sich etwas von den deutlichen Kursverlusten der vergangen Woche. CEO Alexander Friedman hat in einem Interview mit FuW die Anleger zu beruhigen versucht, in Bezug auf mögliche weitergehende Probleme. Nachdem der Fondsmanager Tim Haywood suspendiert wurde und von ihm verantwortete Fonds vom Handel aussetzen werden mussten seien «keine weiteren Mitarbeiter» von GAM in Bezug auf diese Angelegenheit untersucht worden.

Aryzta (ARYN 11.03 -11.12%) setzen ihre Abwärtsbewegung vom vergangenen Freitag rasant fort. Die Aktien des Backwarenherstellers notieren markant schwächer. Gemäss FuW hat es das irisch-schweizerische Unternehmen nicht geschafft, die Beteiligung an Picard wie geplant bis Ende Juli für mindestens 450 Mio. € zu veräussern.

Die Papiere von Asmallworld (ASWN 2.98 -8.31%) büssen vorübergehend mehr als 12% ein und markieren auf 2,80 Fr. ein Rekordtief. Dann grenzen die Anteile des sozialen Netzwerks das Minus noch ein. Der Titel war mit 12,40 Fr. am 20. März erstmals an der Schweizer Börse gehandelt worden.

Asien vorsichtig optimistisch

Die asiatischen Aktienbörsen starten die Woche freundlich, aber doch mit Vorsicht. Der 225 Werte umfassende Nikkei notiert 0,5% im Plus. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,3%. Der Regionenindex MSCI Asien-Pazifik steht 0,4% höher als Ende der vergangenen Woche. Kräftig zieht die Hongkonger Börse. Der Hang-Seng-Index avanciert 0,7%. Ganz anders jedoch der Shanghai Composite in China, der 0,7% verliert. Hier überwiegen Bedenken der Anleger über weitere Auswirkungen des Handelsstreits USA-China.

Euro kurzzeitig unter 1.15 Fr.

Der Euro hält sich gegenüber dem Franken und dem Dollar stabil. Die Gemeinschaftswährung ist zur Schweizer Währung im asiatischen Handel kurzzeitig unter die Marke von 1.15 Fr. gerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Aktuell steht der Euro bei 1.1504 Fr. nur knapp höher. Der Euro steht zum Dollar bei aktuell 1.1562 $ – zwischenzeitlich markierte er den tiefsten Stand seit Ende Juni. Der Dollar macht zum Franken etwas Boden gut auf 0.9950 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis steigt klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.022 1.27%) liegt bei 74 $. Der Goldpreis kann sich nach seiner Talfahrt noch nicht nachhaltig erholen. Am Freitag fiel der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1204 $. So günstig wurde das gelbe Edelmetall zuletzt vor einem Jahr gehandelt. Aktuell kostet das Edelmetall 1211 $.