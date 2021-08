SMI bewegt sich wenig

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt tut sich zum Wochenschluss so gut wie nichts. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 12'193.26 -0.05%)) bewegt sich in einer engen Spanne von 25 Punkten um den Vortagesschlusskurs. Erst ab dem Nachmittag ist mit einer Belebung zu rechnen, wenn in den USA die monatlichen Jobdaten veröffentlicht werden. Wie meist an diesen Tagen halten sich die Anleger im Vorfeld zurück. Die Schätzungen über die Zahl neu geschaffener Stellen klaffen dieses Mal weit auseinander, was am Markt als Zeichen für eine erhöhte Unsicherheit gewertet wird.

Nahezu geschlossen aufwärts geht es auch für die Finanzbranche. So ziehen Credit Suisse (CSGN 9.52 +0.66%) an. Wie die Grossbank mitgeteilt hat am Morgen, erhalten Anleger der Greensill-Pleite betroffene «Virtuoso-Fonds» Geld zurück. Zusammen mit der CS verteuern sich auch Zurich Insurance (ZURN 379.60 +1.04%), Swiss Re (SREN 84.14 +0.94%), der UBS (UBSG 15.25 +0.63%), und Swiss Life (SLHN 477.20 +0.21%). Generell habe es ein paar gute Nachrichten in der Branche gegeben, meinen Händler. So steckt etwa der Versicherer Allianz (ALV 197.84 +2.57%) die Folgen der Unwetterkatastrophen in Europa offenbar locker weg. Der Konzern peilt im laufenden Jahr einen Rekordgewinn an.

Volatil zeigen sich Swissquote (SQN 148.60 -3.63%). Das Unternehmen hat mit den definitiven Halbjahreszahlen seine Vorankündigungen eines massiven Ertrags- und Gewinnanstiegs zwar noch leicht übertroffen. Anleger dürften sich aber nun Gewinne sichern (lesen Sie hier mehr).

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Deutscher Leitindex unverändert

Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagmittag ohne klare Richtung. Der Dax (DAX 15'768.42 +0.15%) notiert leicht höher. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5% an. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 4'168.28 +0.17%) steigt ebenfalls etwas.

Neben den US-Jobdaten stehen weitere Unternehmenszahlen im Blickpunkt der Anleger, darunter jene der Dax-Konzerne Allianz , Vonovia (VNA 58.70 +0.41%) und Covestro .

Euro sinkt leicht

Der Euro ist am Freitag gesunken. Der Kurs der Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag durch enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone belastet und stand bei 1,1824 $. Das ist etwas tiefer als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken tritt der Euro mit 1,0732 derweil praktisch auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar büsst dagegen wieder leicht an Terrain ein, nachdem die Marke von 0,91 am frühen Morgen noch in Reichweite schien.

Die Ölpreise sind am Freitag moderat gestiegen und haben damit einen kleinen Teil der deutlichen Verluste auf Wochensicht wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.08 +1.26%) kostete gegen Mittag 71,64 $. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 69.95 +1.39%)) stieg um 32 Cent auf 69,41 $.