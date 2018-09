SMI dreht ins Plus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse notiert nach anfänglichen Verlusten stabil. Die Vorgaben aus den USA seien wenig richtungsweisend, und die Verluste in Asien seien wohl bereits am Mittwoch in die Kurse eingearbeitet worden, sagt ein Händler. «Es gibt keinen Grund, warum man bereits wieder höhere Risiken fahren sollte.» Der Swiss Market Index SMI (SMI 8882.98 0.16%) eröffnet 0,3% tiefer, baut sein Minus im frühen Handel aber ab. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,9% gefallen.

Möglicherweise liefern neue Konjunkturzahlen Impulse. Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 3,4% gewachsen und damit deutlich stärker, als Analysten mit 2,4% geschätzt hatten.

Im Schweizer Leitindex setzen sich Swatch Group (UHR 391.7 1.61%) an die Spitze. Richemont (CFR 83.32 0.46%) notieren leicht fester.

Bankwerte entwickeln sich tendenziell freundlich. So steigen Julius Bär (BAER 50.78 0.28%), UBS (UBSG 15.425 -0.06%) und Credit Suisse (CSGN 14.7 -0.17%). Auch die Versicherertitel gewinnen leicht. Swiss Life (SLHN 353.5 0.71%) legen verglichen mit Swiss Re (SREN 88.42 0.34%) und Zurich Insurance (ZURN 297.8 0.57%) am deutlichsten zu.

Die Genussscheine von Roche (ROG 237 -0.29%) geben nach. Der Pharmakonzern muss bei seiner Krebsimmuntherapie Tecentriq Geduld beweisen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA nimmt sich drei Monate länger Zeit, um zusätzlich angeforderte Informationen zu prüfen.

Die Aktien von Novartis (NOVN 79.52 0.08%) bewegen sich kaum. Der Pharmakonzern hat einen Teil seines Generikageschäfts für 900 Mio. $ an die indische Firma Aurobindo Pharma verkauft.

Das dritte Schwergewicht – die Aktien von Nestlé (NESN 80.04 0.18%) – büsst leicht ein.

Am breiten Markt steigen Polyphor (POLN 31.45 1.94%) leicht. Die Pharmafirma ist im ersten Halbjahr mit einem Verlust von 20,8 Mio. Fr. zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die Finanzierung der Medikamentenpipeline ist bis zu den Schlüssel-Meilensteinen aber gesichert. Zudem steigt Novo Holdings bei dem Antibiotikahersteller ein.

Asien von den USA belastet

Angesichts enttäuschender Vorgaben aus den USA am Mittwoch dominierten auch in Asien die Kursverluste. In Tokio gibt der Nikkei 225 rund 0,4% nach. Der Hang Seng büsst 1,1% ein. Der Shanghai Composite verliert 0,2%, der Shenzhen Composite knapp 0,4%. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 gehört mit einem Minus von 1,2% zu den grössten Verlierern in der Region.

Euro etwas schwächer

Der Euro kann seine Gewinne teilweise halten. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar 1.1633 $. Gegenüber dem Franken gibt der Euro leicht nach und notiert bei 1.1279 Fr. Der Dollar-Franken-Kurs notiert derweil auf 0.9696 $ und damit etwas tiefer.

Gold teurer

Der Ölpreis notiert fester. Wesentliche Impulse hat es zunächst nicht gegeben. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 77.584 0.38%) kostet gut 77 $. Der Goldpreis steigt und liegt bei 1202 $ pro Feinunze.