SMI: Wenig Bewegung erwartet

(AWP/Reuters) Die Schweizer Aktienbörse dürfte dem schwachen Wochenstart am Dienstag den Abwärtstrend vom Vortag zunächst wohl wenig verändert tendieren. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin. Da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten richtungsweisende Impulse von der Wall Street, wie es am Markt heisst. Die Anleger seien sehr verunsichert wegen des Gaslieferstopps Russlands. Sie befürchteten, eine Rezession werde in Europa infolge der Energiekrise immer wahrscheinlicher. Es sei nicht zu erwarten, dass Russland die Gaslieferungen so bald wieder aufnehmen werde, sagt ein Händler. Die Gefahr für weitere Rückschläge an den Aktienmärkten sei erheblich.

Für Zurückhaltung am Markt sorgt ausserdem die am Donnerstag bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Es wird mit einem kräftigen Zinsschritt von möglicherweise 75 Basispunkten gerechnet. Zuletzt hätten sich zahlreiche EZB-Ratsmitglieder deutlich ins Zeug gelegt, um den Markt von ihrer Entschlossenheit zu überzeugen, die Inflation einzudämmen. Daher seien die Erwartungen EZB Sitzung am Donnerstag hoch, heisst es n einem Kommentar der Commerzbank (CBK 6.90 +2.50%). Zunächst aber könnte die Veröffentlichung des ISM-Dienstleistungs-PMI den Markt noch beeinflussen. Dieser gibt über die Stimmung in den Chefetagen der US-Dienstleistungsunternehmen Auskunft.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 47.60 +0.74%) berechnete SMI (SMI 10'819.54 -0.66%) notiert um 8.15 Uhr um 0,06% tiefer bei 10’812,51 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex zeitweise deutlich nachgegeben, dann aber klar über dem Tagestief noch um 0,66% schwächer geschlossen.

18 der 20 SMI-Werte werden um 0,1 (bei SGS (SGSN 2'166.00 -0.23%)) bis 0,2% (bei CS) leichter indiziert. Fester sind Lonza (LONN 512.80 -0.35%) (+0,5%) und Logitech (LOGN 47.55 -0.17%) (+0,5%). Zwar hat Lonza über eine Kooperation mit dem britischen Biotechnologieunternehmen Touchlight in der mRNA-Herstellung berichtet. Aber die Kursänderung dürfte eher zufällig sein, meint ein Händler.

Auch bei den SMIM (SMIM 2'538.33 -1.74%) Werten, für die es bei Julius Bär vorbörsliche Kurse gibt, halten sich die Kursänderungen in Grenzen. Bis auf vier werden alle SMIM-Titel tiefer gestellt. Die Abschläge belaufen sich mehrheitlich auf -0,1%.

Fester sind BKW (BKW 119.00 +1.97%) (+2,4%). Der Stromkonzern hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang um 66% auf 71 Mio. Fr. eingefahren. Operativ hat die BKW die Erwartungen aber übertroffen.

Dufry (DUFN 36.61 -0.08%) (+1,4%) hat anlässlich des Investorentags über die Übernahme von Autogrill informiert und sich neue Ziele gegeben.

Ebenfalls höher sind Julius Bär (+0,3% auf 47,40 Fr.). JPMorgan hat das Kursziel auf 62 von 61 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

Euro erholt sich

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9964 $ und damit etwas mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Euro mit 0,9878 $ auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren gefallen.

Auch zum Franken hat der Euro über Nacht Boden gut gemacht und wird aktuell zu 0,9752 Franken gehandelt nach 0,9738 am späten Montagnachmittag. Gegenüber dem Dollar ist der Franken etwas stärker geworden. Derzeit kostet ein Greenback 0,9788 Fr. nach 0,9817.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem auf Auftragsdaten aus der deutschen Industrie achten. Das verarbeitende Gewerbe wird seit längerem durch zahlreiche Probleme belastet, darunter brüchige internationale Lieferketten und hohe Energiepreise. Die Auftragslage gilt ungeachtet dessen immer noch als gut, wobei die Unternehmen Probleme haben, die Aufträge aufgrund der Knappheit an Vorprodukten abzuarbeiten.

Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Dienstag nach einer leichten Förderkürzung grosser Anbieter uneinheitlich tendiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,02 $. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 88.83 +1.78%)) stieg hingegen um 1,77 $ auf 88,64 $.

Am Montag hatte der Ölverbund Opec+ für Oktober eine leichte Kürzung seiner Förderung beschlossen. Hintergrund ist, dass die Erdölpreise in den vergangenen Wochen deutlich gefallen sind – wenngleich von hohem Niveau aus. Auslöser der Preisrückgänge sind trübe Konjunkturaussichten, gepaart mit deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken als Mittel gegen die hohe Inflation.

Eine beständige Belastung für die Rohölnachfrage stellt auch der strikte Corona-Kurs Chinas dar. Immer wieder riegeln die chinesischen Behörden ganze Millionenstädte ab, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das belastet die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.

Asiatische Börsen bewegen sich wenig

Die asiatischen Aktienbörsen zeigten sich am Dienstag trotz Rezessionsängsten gehalten. Das Sentiment mit Blick auf die nähere Zukunft hat sich weiter eingetrübt. Von einer Reihe von Zinsentscheiden erhoffen sich Investoren mehr Klarheit. Die EZB berät am Donnerstag über weitere Schritte, das Fed am 21. September.

In Tokio lag der Nikkei 225 praktisch unverändert bei 27’615 Punkten. Auch der breiter gefasste Topix bewegte sich kaum und notierte bei 1928 Punkten.

Die Börse in Schanghai gewann 0,4%. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen (CSI 300) trat auf der Stelle. In Hongkong gab der Hang Seng 0,2% ab. Der südkoreanische Kospi legte leicht zu, und in Australien verlor der All Ordinaries 0,2%.